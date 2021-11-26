Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20211126/video-v-tashoblasti-nachali-stroit-novuyu-ges-21537609.html
Видео: В Ташобласти начали строить новую ГЭС
Видео: В Ташобласти начали строить новую ГЭС
Электростанция строится с участием российских специалистов и капитала.
2021-11-26T15:00+0500
2021-11-26T15:05+0500
видео
ташкентская область
электростанция
гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1a/21535675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_226787bcc5a5118f444baad58ebfaf2a.jpg
В Ташкентской области приступили к строительству Пскемской гидроэлектростанции. Для этого было решено перекрыть русло реки Пскем.Проект строительства данной ГЭС – уникальный для страны. Она станет второй по объему вырабатываемой электроэнергии после Чарвакской ГЭС.Мощность сооружения составит 400 МВт, а производительность - 950 млн кВт-часов электроэнергии в год. Высота плотины достигнет отметки в 195 метров и станет самой высокой в стране.По словам главного инженера АО "Гидропроект" Анны Естифеевой, сейчас в республике действуют всего две станции, которые вырабатывают пиковую мощность, а с вводом в эксплуатацию Пскемской ГЭС эти показатели увеличатся в полтора раза.Кроме того, водохранилище емкостью 500 млн кубических метров позволит правильно регулировать подачу воды потребителям в нужном количестве, в нужном режиме.На реализацию проекта планируют потратить $788 млн. Российская государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" выдала на строительство кредит в $75 млн.Предварительные геологические работы узбекистанские специалисты проводили вместе с коллегами из России. ГЭС планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году.Что происходит сейчас на площадке будущего водохранилища, в сюжете Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20211125/mejdunarodnye-banki-vlojili-v-energetiku-uzbekistana-47-milliarda-21516680.html
ташкентская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1a/21535675_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_906b1288a428c2935ba1308e5b9aa5a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкентская область, электростанция, гэс

Видео: В Ташобласти начали строить новую ГЭС

15:00 26.11.2021 (обновлено: 15:05 26.11.2021)
© Рамиз Бахтияров
Подписаться на
Рамиз Бахтияров
Все материалы
Электростанция строится с участием российских специалистов и капитала.
В Ташкентской области приступили к строительству Пскемской гидроэлектростанции. Для этого было решено перекрыть русло реки Пскем.
Проект строительства данной ГЭС – уникальный для страны. Она станет второй по объему вырабатываемой электроэнергии после Чарвакской ГЭС.
Мощность сооружения составит 400 МВт, а производительность - 950 млн кВт-часов электроэнергии в год. Высота плотины достигнет отметки в 195 метров и станет самой высокой в стране.
По словам главного инженера АО "Гидропроект" Анны Естифеевой, сейчас в республике действуют всего две станции, которые вырабатывают пиковую мощность, а с вводом в эксплуатацию Пскемской ГЭС эти показатели увеличатся в полтора раза.
Кроме того, водохранилище емкостью 500 млн кубических метров позволит правильно регулировать подачу воды потребителям в нужном количестве, в нужном режиме.
На реализацию проекта планируют потратить $788 млн. Российская государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" выдала на строительство кредит в $75 млн.
Предварительные геологические работы узбекистанские специалисты проводили вместе с коллегами из России. ГЭС планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году.
Что происходит сейчас на площадке будущего водохранилища, в сюжете Sputnik Узбекистан.
Плотина ГЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.11.2021
Экономика
Что ждет водно-энергетический комплекс Узбекистана — ЕАБР
Вчера, 13:58
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:08Юный узбекистанец взял два "золота" в Ярославле
15:59Когда и зачем Узнацбанк разместит облигации в России
15:48Мирзиёев поздравил Назарбаева с личным праздником
15:18Куда пойти работать узбекистанцам в 2022 году — видео
15:00Видео: В Ташобласти начали строить новую ГЭС
14:38"Спецназ и кибератаки". Европа хочет отомстить США за "удар в спину"
13:34Президенту придется ответить за оскорбления верующих
13:31Узбекистан и Россия объединят "коронавирусные" базы данных - видео
12:53Жителей Узбекистана начали прививать "Спутником Лайт"
12:31Срочное совещание ВОЗ: в Африке обнаружили новый штамм коронавируса
11:39Под Ташкентом поймали опасного преступника — его искали больше года
11:03Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с трагедией на шахте в Кузбассе
10:53Как тебе такое, "Росатом"? Украина идет в ядерные сверхдержавы
10:32В Госкомстате раскрыли, как изменились цены на самые популярные продукты
10:00На Узбекистан надвигаются туманные выходные
09:35Ложь о прививках: стоит ли России ставить на себе эксперимент
09:20Суд вынес приговор узбекистанцу, откусившему нос жене во время ссоры
08:55СМИ назвали главные туристические "жемчужины" Узбекистана
08:30Встреча Матвиенко и Нарбаевой: о чем говорили и к чему пришли
07:30Диетолог назвал универсальный продукт для очистки организма