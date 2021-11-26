https://uz.sputniknews.ru/20211126/video-v-tashoblasti-nachali-stroit-novuyu-ges-21537609.html

Видео: В Ташобласти начали строить новую ГЭС

Видео: В Ташобласти начали строить новую ГЭС

Электростанция строится с участием российских специалистов и капитала.

2021-11-26T15:00+0500

2021-11-26T15:00+0500

2021-11-26T15:05+0500

видео

ташкентская область

электростанция

гэс

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В Ташкентской области приступили к строительству Пскемской гидроэлектростанции. Для этого было решено перекрыть русло реки Пскем.Проект строительства данной ГЭС – уникальный для страны. Она станет второй по объему вырабатываемой электроэнергии после Чарвакской ГЭС.Мощность сооружения составит 400 МВт, а производительность - 950 млн кВт-часов электроэнергии в год. Высота плотины достигнет отметки в 195 метров и станет самой высокой в стране.По словам главного инженера АО "Гидропроект" Анны Естифеевой, сейчас в республике действуют всего две станции, которые вырабатывают пиковую мощность, а с вводом в эксплуатацию Пскемской ГЭС эти показатели увеличатся в полтора раза.Кроме того, водохранилище емкостью 500 млн кубических метров позволит правильно регулировать подачу воды потребителям в нужном количестве, в нужном режиме.На реализацию проекта планируют потратить $788 млн. Российская государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" выдала на строительство кредит в $75 млн.Предварительные геологические работы узбекистанские специалисты проводили вместе с коллегами из России. ГЭС планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году.Что происходит сейчас на площадке будущего водохранилища, в сюжете Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20211125/mejdunarodnye-banki-vlojili-v-energetiku-uzbekistana-47-milliarda-21516680.html

ташкентская область

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

ташкентская область, электростанция, гэс