https://uz.sputniknews.ru/20211126/video-v-tashoblasti-nachali-stroit-novuyu-ges-21537609.html
Видео: В Ташобласти начали строить новую ГЭС
Видео: В Ташобласти начали строить новую ГЭС
Электростанция строится с участием российских специалистов и капитала.
2021-11-26T15:00+0500
2021-11-26T15:00+0500
2021-11-26T15:05+0500
видео
ташкентская область
электростанция
гэс
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https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1a/21535675_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_226787bcc5a5118f444baad58ebfaf2a.jpg
В Ташкентской области приступили к строительству Пскемской гидроэлектростанции. Для этого было решено перекрыть русло реки Пскем.Проект строительства данной ГЭС – уникальный для страны. Она станет второй по объему вырабатываемой электроэнергии после Чарвакской ГЭС.Мощность сооружения составит 400 МВт, а производительность - 950 млн кВт-часов электроэнергии в год. Высота плотины достигнет отметки в 195 метров и станет самой высокой в стране.По словам главного инженера АО "Гидропроект" Анны Естифеевой, сейчас в республике действуют всего две станции, которые вырабатывают пиковую мощность, а с вводом в эксплуатацию Пскемской ГЭС эти показатели увеличатся в полтора раза.Кроме того, водохранилище емкостью 500 млн кубических метров позволит правильно регулировать подачу воды потребителям в нужном количестве, в нужном режиме.На реализацию проекта планируют потратить $788 млн. Российская государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" выдала на строительство кредит в $75 млн.Предварительные геологические работы узбекистанские специалисты проводили вместе с коллегами из России. ГЭС планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году.Что происходит сейчас на площадке будущего водохранилища, в сюжете Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20211125/mejdunarodnye-banki-vlojili-v-energetiku-uzbekistana-47-milliarda-21516680.html
ташкентская область
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ташкентская область, электростанция, гэс
Видео: В Ташобласти начали строить новую ГЭС
15:00 26.11.2021 (обновлено: 15:05 26.11.2021)
Электростанция строится с участием российских специалистов и капитала.
В Ташкентской области приступили к строительству Пскемской гидроэлектростанции. Для этого было решено перекрыть русло реки Пскем.
Проект строительства данной ГЭС – уникальный для страны. Она станет второй по объему вырабатываемой электроэнергии после Чарвакской ГЭС.
Мощность сооружения составит 400 МВт, а производительность - 950 млн кВт-часов электроэнергии в год. Высота плотины достигнет отметки в 195 метров и станет самой высокой в стране.
По словам главного инженера АО "Гидропроект" Анны Естифеевой, сейчас в республике действуют всего две станции, которые вырабатывают пиковую мощность, а с вводом в эксплуатацию Пскемской ГЭС эти показатели увеличатся в полтора раза.
Кроме того, водохранилище емкостью 500 млн кубических метров позволит правильно регулировать подачу воды потребителям в нужном количестве, в нужном режиме.
На реализацию проекта планируют потратить $788 млн. Российская государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ
" выдала на строительство кредит в $75 млн.
Предварительные геологические работы узбекистанские специалисты проводили вместе с коллегами из России. ГЭС планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году.
Что происходит сейчас на площадке будущего водохранилища, в сюжете Sputnik Узбекистан
.