https://uz.sputniknews.ru/20211125/mejdunarodnye-banki-vlojili-v-energetiku-uzbekistana-47-milliarda-21516680.html

Международные банки вложили в энергетику Узбекистана $4,7 миллиарда

Международные банки вложили в энергетику Узбекистана $4,7 миллиарда

Республика оказалась на первом месте по объему инвестиций многосторонних банков развития в водно-энергетический комплекс.

2021-11-25T13:58+0500

2021-11-25T13:58+0500

2021-11-25T14:58+0500

экономика

узбекистан

инвестиции

банки

энергетика

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ТАШКЕНТ, 25 ноя – Sputnik. Многосторонние банки развития (МБР) вложили в энергетику Узбекистана $4,7 млрд. Это самый высокий показатель в Центральной Азии. Согласно отчету Евразийского банка развития, на республику приходится 46,3% инвестиций МБР в водно-энергетический комплекс (ВЭК) региона.Эксперты ЕАБР проанализировали состояние водной энергетики в пяти центральноазиатских республиках: Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане. По итогам исследования банк предложил свои рекомендации по улучшению отрасли, подробнее о них – в материале Sputnik.Причина энергетического кризисаПо мнению специалистов, основная причина проблем в водно-энергетическом комплексе региона заключается в том, что изначально он строился и работал комплексно как единое целое. Внутри региона работали механизмы компенсации и перераспределения электроэнергии.Однако после распада СССР не стало и единой энергетики. В результате чего страны, где электричество вырабатывалось в основном гидроэлектростанциями, стали в зимнее время выпускать из водохранилищ больше воды. Так они пытались покрыть растущую потребность в электричестве.Это привело к тому, что постепенно воды в водохранилищах стало не хватать для полива даже в многоводные годы. В энергосистемах участились аварии, совпавшие с периодом резко выросшей нагрузки на энергетику из-за роста промышленности и населения.Развал единого энергетического комплекса не мог не привести к финансовым потерям. Так, по оценкам ЕАБР, ежегодно страны региона теряют или недополучают до $4,5 млрд.При этом за годы независимости страны региона стали активно строить и модернизировать свои генерирующие предприятия."Фактически за последние два десятилетия реализован курс на самодостаточность энергосистем. В результате совокупные энергетические мощности стран Центральной Азии увеличились с 42,2 ГВт в 1992 году до 53,8 ГВт в 2020 году", - говорится в докладе.Инвестиции в ВЭКВо всех странах развиваются национальные программы, связанные с энергосектором. Ключевую роль в них играет государство.По данным ЕАБР, лидерами по объемам средств, вложенных в водно-энергетический комплекс, являются Казахстан ($2,783 млрд или 1,6% ВВП) и Узбекистан ($1,377 млрд или 2,4% ВВП). Таджикистан вложил в ВЭК $507 млн, а Кыргызстан – $89 млн.ВЭК в Центральной Азии не пользуется популярностью у частного капитала и иностранных инвесторов. Поэтому важным источником финансирования энергетических проектов остаются многосторонние банки развития (МБР). Это, например, Всемирный банк, Азиатский и Евразийский банки развития. Лидером по количеству инвестиций от МБР является Узбекистан – на его долю приходится 46,3% всех инвестиций или $4,7 млрд.В настоящее время в регионе реализуются 104 проекта на общую сумму $10,2 млрд.По оценкам ЕАБР, если все запланированные проекты в области энергетики в регионе будут реализованы в ближайшее десятилетие, это позволит избежать дефицита электроэнергии.ПрогнозыВ ближайшее время основные проблемы в ВЭК будут связаны с дефицитом водных ресурсов. Потребление воды в каждой из стран активно растет с 1960-х годов из-за роста населения, промышленности и сельского хозяйства. Поэтому странам Центральной Азии сейчас особенно важно уметь договариваться по поводу использования водных ресурсов и трансграничных рек.Аналитики ЕАБР считают, что водная политика становится действующим фактором экономической интеграции в регионе. Укрепление торгово-экономических связей стран должно способствовать решению проблемы совместного использования трансграничных водных ресурсов.Странам Центральной Азии нужно искать современные подходы к формированию регионального рынка электроэнергии с учетом интересов каждого государства. При этом такие подходы должны удовлетворять потребности в электричестве и воде наиболее экологичными и экономичными способами. Для этого нужны общие подходы к ценообразованию и тарифам на электричество, а также развитие цифровизации.Напомним, Узбекистан взял курс на модернизацию энергетики. В частности, к 2025 году в стране построят и введут в эксплуатацию 18 новых электростанций общей мощностью 7331 МВт. Первая фотоэлектростанция уже запущена в Навоийской области. Будут модернизированы или построены также распределительные подстанции.В следующем году начнется также строительство комплекса из двух энергоблоков для первой в регионе атомной электростанции. С российской стороны в проекте будет участвовать государственная корпорация по атомной энергии "Росатом".

https://uz.sputniknews.ru/20211124/ekspert-rasskazal-kakim-budet-2022-god-dlya-ekonomiki-uzbekistana--21509037.html

https://uz.sputniknews.ru/20211123/v-uzbekistane-postroyat-esche-pyat-solnechnyx-elektrostantsiy-21476289.html

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2021

Эльвира Сулайманкулова

Эльвира Сулайманкулова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Эльвира Сулайманкулова

узбекистан, инвестиции, банки, энергетика