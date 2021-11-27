https://uz.sputniknews.ru/20211127/novomu-zaraznomu-shtammu-covid-19-prisvoili-grecheskoe-nazvanie-21549842.html

Новому "заразному" штамму COVID-19 присвоили греческое название

Новому "заразному" штамму COVID-19 присвоили греческое название

Его опасность сравнили с Эболой, которая еще несколько лет назад считалась одной из главных угроз человечества.

2021-11-27T15:00+0500

2021-11-27T15:00+0500

2021-11-27T15:00+0500

в мире

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Новому штамму COVID-19 присвоили название "омикрон". Ранее он был зарегистрирован под индексом B.1.1.529.Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили новый штамм COVID-19 как вызывающий беспокойство. Он был обнаружен в Африке в начале ноября и отличается высокой заразностью.Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери, в свою очередь, сравнил опасность нового штамма коронавируса с Эболой, которая еще несколько лет назад считалась одной из главных угроз человечества.Ученые полагают, что "омикрон" после целой серии мутаций может влиять на содержание протеина в организме, а при таком изменении существующие сегодня вакцины могут оказаться не эффективными.

https://uz.sputniknews.ru/20211126/srochnoe-soveschanie-voz-v-afrike-obnarujili-novyy-shtamm-koronavirusa-21534004.html

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