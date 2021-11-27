https://uz.sputniknews.ru/20211127/sinoptiki-predupredili-o-tumannom-nachale-zimy-21551722.html
Синоптики предупредили о "туманном" начале зимы
Синоптики предупредили о "туманном" начале зимы
Однако первые дни декабря будут довольно теплыми. Полный прогноз погоды читайте в обзоре.
2021-11-27T18:28+0500
2021-11-27T18:28+0500
2021-11-27T18:28+0500
общество
зима
туман
прогноз погоды
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Узгидромете рассказали, каким выдастся начало зимы.Синоптики предупредили — декабрь начнется с тумана, который накроет весь Узбекистан. При этом первые дни зимы выдадутся относительно теплыми.В Каракалпакстане, Хорезмской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях столбики воздух прогреется до 15-20 градусов.В Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях столбики термометров вовсе поднимутся до 17-22 градусов. В горных районах Узбекистана 1 декабря ожидается 10-15 градусов. Ранее синоптики призвали граждан быть осторожнее на перевале Камчик: в зимнее время он представляет опасность из-за угрозы схода лавин.
https://uz.sputniknews.ru/20211117/sotrudniki-mchs-okazyvayut-pomosch-voditelyam-na-perevale-kamchik--video-21400831.html
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зима, туман, прогноз погоды
Синоптики предупредили о "туманном" начале зимы
Между тем первые дни декабря будут довольно теплыми. Полный прогноз погоды читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В Узгидромете рассказали, каким выдастся начало зимы.
Синоптики предупредили — декабрь начнется с тумана, который накроет весь Узбекистан.
При этом первые дни зимы выдадутся относительно теплыми.
В Каракалпакстане, Хорезмской, Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях столбики воздух прогреется до 15-20 градусов.
В Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях столбики термометров вовсе поднимутся до 17-22 градусов.
В горных районах Узбекистана 1 декабря ожидается
10-15 градусов.
Ранее синоптики призвали граждан быть осторожнее на перевале Камчик: в зимнее время он представляет опасность из-за угрозы схода лавин.