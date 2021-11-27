https://uz.sputniknews.ru/20211127/telegram-dobavit-novuyu-funktsiyu-tolko-dlya-tex-u-kogo-iphone-21550598.html
Telegram добавит новую функцию: только для тех, у кого iPhone
Telegram добавит новую функцию: только для тех, у кого iPhone
Когда такая возможность станет доступна пользователям Android — неизвестно.
2021-11-27T21:30+0500
2021-11-27T21:30+0500
2021-11-27T21:30+0500
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В мессенджере Telegram вскоре появится функция распознавания текста на изображениях. Однако есть один момент: протестировать нововведение смогут только владельцы устройств от Apple.Об этом сообщил PR-специалист проекта Георгий Лобушкин. Когда такая возможность станет доступна пользователям Android — неизвестно.Ранее в Telegram появилась реклама: приложение начнет делиться доходами от рекламных сообщений с администраторами каналов, на которых отображаются подобные сообщения.При этом реклама не будет навязчивой и коснется только крупных каналов. Павел Дуров также анонсировал, какие права получат пользователи и владельцы Telegram-каналов в связи с нововведением.
https://uz.sputniknews.ru/20210613/germaniya-namerena-oshtrafovattelegram-na-55-millionov--19224960.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
telegram, iphone, android
Telegram добавит новую функцию: только для тех, у кого iPhone
Когда такая возможность станет доступна пользователям Android — неизвестно.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В мессенджере Telegram вскоре появится функция распознавания текста на изображениях.
Однако есть один момент: протестировать нововведение смогут только владельцы устройств от Apple.
Об этом сообщил PR-специалист проекта Георгий Лобушкин.
Когда такая возможность станет доступна пользователям Android — неизвестно.
Ранее в Telegram появилась реклама: приложение начнет делиться доходами от рекламных сообщений с администраторами каналов, на которых отображаются подобные сообщения.
При этом реклама не будет навязчивой и коснется только крупных каналов. Павел Дуров также анонсировал
, какие права получат пользователи и владельцы Telegram-каналов в связи с нововведением.