https://uz.sputniknews.ru/20211127/top-7-stran-importiruyuschix-mobilnye-telefony-v-uzbekistan-21552139.html

Топ-7 стран, импортирующих мобильные телефоны в Узбекистан

Топ-7 стран, импортирующих мобильные телефоны в Узбекистан

Лидером рейтинга предсказуемо стал Китай. Однако остальные страны из списка могут удивить.

2021-11-27T18:55+0500

2021-11-27T18:55+0500

2021-11-27T18:55+0500

общество

узбекистан

мобильный телефон

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. С января по октябрь этого года Узбекистан импортировал 2,2 миллиона мобильных телефонов — это на 1,5 миллиона больше, чем в 2020-м.Общая стоимость закупленных смартфонов превысила 154 миллиона долларов. Данные привели в Государственном комитете статистики. Основными импортерами этого года стали:Ранее Узбекистан поднялся в рейтинге по скорости мобильного интернета. В Агентстве по защите прав потребителей между тем рассказали, как не попасться на удочку мобильных операторов.

https://uz.sputniknews.ru/20210113/Kak-zaregistrirovat-mobilnik-v-Uzbekistane-15775316.html

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узбекистан, мобильный телефон