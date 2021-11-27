https://uz.sputniknews.ru/20211127/top-7-stran-importiruyuschix-mobilnye-telefony-v-uzbekistan-21552139.html
Топ-7 стран, импортирующих мобильные телефоны в Узбекистан
Топ-7 стран, импортирующих мобильные телефоны в Узбекистан
Лидером рейтинга предсказуемо стал Китай. Однако остальные страны из списка могут удивить.
2021-11-27T18:55+0500
2021-11-27T18:55+0500
2021-11-27T18:55+0500
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узбекистан
мобильный телефон
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. С января по октябрь этого года Узбекистан импортировал 2,2 миллиона мобильных телефонов — это на 1,5 миллиона больше, чем в 2020-м.Общая стоимость закупленных смартфонов превысила 154 миллиона долларов. Данные привели в Государственном комитете статистики. Основными импортерами этого года стали:Ранее Узбекистан поднялся в рейтинге по скорости мобильного интернета. В Агентстве по защите прав потребителей между тем рассказали, как не попасться на удочку мобильных операторов.
https://uz.sputniknews.ru/20210113/Kak-zaregistrirovat-mobilnik-v-Uzbekistane-15775316.html
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узбекистан, мобильный телефон
Топ-7 стран, импортирующих мобильные телефоны в Узбекистан
Лидером рейтинга предсказуемо стал Китай. Однако остальные страны из списка могут удивить.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. С января по октябрь этого года Узбекистан импортировал 2,2 миллиона мобильных телефонов — это на 1,5 миллиона больше, чем в 2020-м.
Общая стоимость закупленных смартфонов превысила 154 миллиона долларов. Данные привели в Государственном комитете статистики.
Основными импортерами этого года стали
:
Китай — 79,5 миллиона долларов;
Вьетнам — 60 миллионов долларов;
Индия — 7,2 миллиона долларов;
Казахстан — 5,3 миллиона долларов;
ОАЭ — 1,4 миллиона долларов;
Германия — 647 тысяч долларов;
Россия — 175,8 тысячи долларов.
Ранее Узбекистан поднялся
в рейтинге по скорости мобильного интернета.
В Агентстве по защите прав потребителей между тем рассказали
, как не попасться на удочку мобильных операторов.