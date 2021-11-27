https://uz.sputniknews.ru/20211127/tysyachi-uzbekistantsev-stroiteley-popadut-v-rossiyu-po-uproschenke-21548301.html
Тысячи узбекистанцев-строителей попадут в Россию "по упрощенке"
Тысячи узбекистанцев-строителей попадут в Россию "по упрощенке"
Их отобрали не только для работ на стройках Москвы. Потребность в работниках есть на космодроме "Восточный", в Туле, Калуге и других городах.
2021-11-27T13:30+0500
2021-11-27T13:30+0500
2021-11-27T13:53+0500
общество
мигранты
москва
стройка
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В рамках пилотной программы упрощенного въезда строителей в Россию уже отобраны пять тысяч человек из Узбекистана.Об этом рассказал замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин.Узбекистанцев отобрали не только для работ на стройках Москвы. Потребность в работниках есть на космодроме "Восточный", в Туле, Калуге и других городах страны. Что касается остальных мигрантов, они будут приезжать в Россию после прохождения всех необходимых процедур, а также после выработки антител после вакцинации, уточнил Стасишин.Пилотный набор узбекских строителейВ начале октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.Пилот хотят реализовать до середины января 2022 года. Рабочих-мигрантов из Узбекистана отбирает 21 строительная компания.При этом некоторые процедуры оформления разрешительных документов перенесли в саму республику.В частности, в Узбекистане теперь проходит медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.Эти процедуры осуществляются с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.
https://uz.sputniknews.ru/20211104/skolko-budut-poluchat-uzbekskie-migranty-na-stroykax-rossii-21221597.html
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мигранты, москва, стройка
Тысячи узбекистанцев-строителей попадут в Россию "по упрощенке"
13:30 27.11.2021 (обновлено: 13:53 27.11.2021)
Потребность в работниках есть не только на московских стройках. Где еще нужны мигранты, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В рамках пилотной программы упрощенного въезда строителей в Россию уже отобраны пять тысяч человек из Узбекистана.
Об этом рассказал замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин.
"Десять тысяч должны въехать в ближайшие несколько месяцев, и пять тысяч уже отобраны. Им сделаны вакцины "Спутник Лайт", и по мере того, как у них вырабатываются антитела, они сюда приезжают. Первые мигранты уже практически с патентами, им остается пять дней, чтобы получить патенты", — сказал замминистра.
Узбекистанцев отобрали не только для работ на стройках Москвы. Потребность в работниках есть на космодроме "Восточный", в Туле, Калуге и других городах страны.
Что касается остальных мигрантов, они будут приезжать в Россию после прохождения всех необходимых процедур, а также после выработки антител после вакцинации, уточнил Стасишин.
Пилотный набор узбекских строителей
В начале октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.
Пилот хотят реализовать до середины января 2022 года. Рабочих-мигрантов из Узбекистана отбирает 21 строительная компания.
При этом некоторые процедуры оформления разрешительных документов перенесли в саму республику.
В частности, в Узбекистане теперь проходит медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.
Эти процедуры осуществляются с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.