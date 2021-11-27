https://uz.sputniknews.ru/20211127/tysyachi-uzbekistantsev-stroiteley-popadut-v-rossiyu-po-uproschenke-21548301.html

Тысячи узбекистанцев-строителей попадут в Россию "по упрощенке"

Тысячи узбекистанцев-строителей попадут в Россию "по упрощенке"

Их отобрали не только для работ на стройках Москвы. Потребность в работниках есть на космодроме "Восточный", в Туле, Калуге и других городах.

2021-11-27T13:30+0500

2021-11-27T13:30+0500

2021-11-27T13:53+0500

общество

мигранты

москва

стройка

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. В рамках пилотной программы упрощенного въезда строителей в Россию уже отобраны пять тысяч человек из Узбекистана.Об этом рассказал замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин.Узбекистанцев отобрали не только для работ на стройках Москвы. Потребность в работниках есть на космодроме "Восточный", в Туле, Калуге и других городах страны. Что касается остальных мигрантов, они будут приезжать в Россию после прохождения всех необходимых процедур, а также после выработки антител после вакцинации, уточнил Стасишин.Пилотный набор узбекских строителейВ начале октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.Пилот хотят реализовать до середины января 2022 года. Рабочих-мигрантов из Узбекистана отбирает 21 строительная компания.При этом некоторые процедуры оформления разрешительных документов перенесли в саму республику.В частности, в Узбекистане теперь проходит медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию.Эти процедуры осуществляются с участием российских медиков и правоохранителей. Все затраты лягут на заказчиков.

https://uz.sputniknews.ru/20211104/skolko-budut-poluchat-uzbekskie-migranty-na-stroykax-rossii-21221597.html

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мигранты, москва, стройка