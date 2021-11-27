https://uz.sputniknews.ru/20211127/vrach-posovetoval-kak-bystro-snizit-saxar-v-krovi-bez-lekarstv-21550922.html

Врач посоветовал, как быстро снизить сахар в крови без лекарств

Врач посоветовал, как быстро снизить сахар в крови без лекарств

Британский врач назвал мгновенные и действенные методы, которые не сразу приходят на ум.

2021-11-27T22:40+0500

2021-11-27T22:40+0500

2021-11-27T22:40+0500

общество

сахар

лекарства

кровь

врач

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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Британский врач Майкл Мосли назвал действенный способ мгновенно понизить сахар в крови без каких-либо лекарств.Нужно лишь спеть. Это может показаться несерьезным, однако Мосли уверен: пение снижает давление и уровень кортизола — гормона, который вырабатывается в стрессовых ситуациях. Этот метод "может сработать практически мгновенно", подчеркнул медик.Есть еще один способ снизить сахар: принять горячий душ. Если делать это каждый день, то можно помочь организму снизить кровяное давление. Мосли также назвал "вкусный" способ побороть проблему — употреблять темный шоколад, в котором содержится не менее 75% какао.Врач дал в том числе общие советы, как сохранить здоровье — контролировать вес, ограничить количество употребляемой соли и заниматься спортом. Хотя бы в умеренных количествах.

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сахар, лекарства, кровь, врач