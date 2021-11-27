https://uz.sputniknews.ru/20211127/vrach-posovetoval-kak-bystro-snizit-saxar-v-krovi-bez-lekarstv-21550922.html
Врач посоветовал, как быстро снизить сахар в крови без лекарств
Врач посоветовал, как быстро снизить сахар в крови без лекарств
Британский врач назвал мгновенные и действенные методы, которые не сразу приходят на ум.
2021-11-27T22:40+0500
2021-11-27T22:40+0500
2021-11-27T22:40+0500
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врач
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Британский врач Майкл Мосли назвал действенный способ мгновенно понизить сахар в крови без каких-либо лекарств.Нужно лишь спеть. Это может показаться несерьезным, однако Мосли уверен: пение снижает давление и уровень кортизола — гормона, который вырабатывается в стрессовых ситуациях. Этот метод "может сработать практически мгновенно", подчеркнул медик.Есть еще один способ снизить сахар: принять горячий душ. Если делать это каждый день, то можно помочь организму снизить кровяное давление. Мосли также назвал "вкусный" способ побороть проблему — употреблять темный шоколад, в котором содержится не менее 75% какао.Врач дал в том числе общие советы, как сохранить здоровье — контролировать вес, ограничить количество употребляемой соли и заниматься спортом. Хотя бы в умеренных количествах.
https://uz.sputniknews.ru/20210323/kak-u-sebya-vyyavit-obrazovanie-trombov--dva-glavnykh-zvonochka-17905356.html
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сахар, лекарства, кровь, врач
Врач посоветовал, как быстро снизить сахар в крови без лекарств
Медик назвал мгновенные и действенные методы, которые не сразу приходят на ум.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Британский врач Майкл Мосли назвал действенный способ мгновенно понизить сахар в крови без каких-либо лекарств.
Нужно лишь спеть. Это может показаться несерьезным, однако Мосли уверен: пение снижает давление и уровень кортизола — гормона, который вырабатывается в стрессовых ситуациях.
Этот метод "может сработать практически мгновенно", подчеркнул медик.
Есть еще один способ снизить сахар: принять горячий душ. Если делать это каждый день, то можно помочь организму снизить кровяное давление.
Мосли также назвал
"вкусный" способ побороть проблему — употреблять темный шоколад, в котором содержится не менее 75% какао.
Врач дал в том числе общие советы, как сохранить здоровье — контролировать вес, ограничить количество употребляемой соли и заниматься спортом. Хотя бы в умеренных количествах.