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Врач посоветовал, как быстро снизить сахар в крови без лекарств
Врач посоветовал, как быстро снизить сахар в крови без лекарств
Британский врач назвал мгновенные и действенные методы, которые не сразу приходят на ум.
2021-11-27T22:40+0500
2021-11-27T22:40+0500
общество
сахар
лекарства
кровь
врач
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Британский врач Майкл Мосли назвал действенный способ мгновенно понизить сахар в крови без каких-либо лекарств.Нужно лишь спеть. Это может показаться несерьезным, однако Мосли уверен: пение снижает давление и уровень кортизола — гормона, который вырабатывается в стрессовых ситуациях. Этот метод "может сработать практически мгновенно", подчеркнул медик.Есть еще один способ снизить сахар: принять горячий душ. Если делать это каждый день, то можно помочь организму снизить кровяное давление. Мосли также назвал "вкусный" способ побороть проблему — употреблять темный шоколад, в котором содержится не менее 75% какао.Врач дал в том числе общие советы, как сохранить здоровье — контролировать вес, ограничить количество употребляемой соли и заниматься спортом. Хотя бы в умеренных количествах.
https://uz.sputniknews.ru/20210323/kak-u-sebya-vyyavit-obrazovanie-trombov--dva-glavnykh-zvonochka-17905356.html
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сахар, лекарства, кровь, врач

Врач посоветовал, как быстро снизить сахар в крови без лекарств

22:40 27.11.2021
© Depositphotos / KruchenkovaЧеловек с глюкометром измеряет сахар в крови
Человек с глюкометром измеряет сахар в крови - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2021
© Depositphotos / Kruchenkova
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Медик назвал мгновенные и действенные методы, которые не сразу приходят на ум.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Британский врач Майкл Мосли назвал действенный способ мгновенно понизить сахар в крови без каких-либо лекарств.
Нужно лишь спеть. Это может показаться несерьезным, однако Мосли уверен: пение снижает давление и уровень кортизола — гормона, который вырабатывается в стрессовых ситуациях.
Этот метод "может сработать практически мгновенно", подчеркнул медик.
Есть еще один способ снизить сахар: принять горячий душ. Если делать это каждый день, то можно помочь организму снизить кровяное давление.
Мосли также назвал "вкусный" способ побороть проблему — употреблять темный шоколад, в котором содержится не менее 75% какао.
Врач дал в том числе общие советы, как сохранить здоровье — контролировать вес, ограничить количество употребляемой соли и заниматься спортом. Хотя бы в умеренных количествах.
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