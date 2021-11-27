https://uz.sputniknews.ru/20211127/xokimiyat-tashkenta-prodast-rossii-100-doli-dvux-bankov-21545353.html
Хокимият Ташкента продаст России 100% доли двух банков
Хокимият Ташкента продаст России 100% доли двух банков
Речь идет об Узагроэкспортбанке и "Пойтахт банке". Процесс продажи уже запущен.
2021-11-27T10:59+0500
2021-11-27T10:59+0500
2021-11-27T10:59+0500
экономика
банки
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана намерены до конца года подписать с российскими Совкомбанком и Экспобанком соглашения о продаже 100% узбекских банков — Узагроэкспортбанка и "Пойтахт банка". В конце первого квартала 2022 года стороны пройдут через определенные процедуры. В итоге, по оценке Кучкарова, сама продажа состоится в течение следующего года."Пойтахт банк" был создан в конце 2018 года и полностью принадлежит хокимияту Ташкента. На 1 августа объем активов банка составлял 256 миллиардов сумов, обязательств — 125 миллиардов сумов, кредитного портфеля — 99 миллиардов сумов.Узагроэкспортбанк действует с 2017-го и специализируется на кредитовании предприятий агропромышленного комплекса республики и также полностью принадлежит администрации столицы Узбекистана.Экспобанк работает на российском рынке с 1994 года. Активы банка, по результатам января-июня 2021 года, достигли 130,5 миллиарда рублей. Таким образом, Экспобанк впервые вошел в топ-50 российских банков по величине активов.Совкомбанк — универсальный банк, занимавший на 1 октября 10-е место среди российских банков по объему активов.
https://uz.sputniknews.ru/20211126/kogda-i-zachem-uznatsbank-razmestit-obligatsii-v-rossii-21538251.html
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банки, хокимият ташкента
Хокимият Ташкента продаст России 100% доли двух банков
Речь идет об Узагроэкспортбанке и "Пойтахт банке". Процесс продажи завершится в течение 2022 года.
ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана намерены до конца года подписать с российскими Совкомбанком и Экспобанком соглашения о продаже 100% узбекских банков — Узагроэкспортбанка и "Пойтахт банка".
"Я думаю, мы соглашения с Совкомбанком и Экспобанком подпишем до конца года по продаже 100% Узагроэкспортбанка и "Пойтахт банка" соответственно", — сообщил вице-премьер Узбекистана Джамшид Кучкаров в кулуарах Второго международного финансово-банковского форума стран СНГ.
В конце первого квартала 2022 года стороны пройдут через определенные процедуры. В итоге, по оценке Кучкарова, сама продажа состоится в течение следующего года.
"Пойтахт банк" был создан в конце 2018 года и полностью принадлежит хокимияту Ташкента.
На 1 августа объем активов банка составлял 256 миллиардов сумов, обязательств — 125 миллиардов сумов, кредитного портфеля — 99 миллиардов сумов.
Узагроэкспортбанк действует с 2017-го и специализируется на кредитовании предприятий агропромышленного комплекса республики и также полностью принадлежит администрации столицы Узбекистана.
Экспобанк работает на российском рынке с 1994 года. Активы банка, по результатам января-июня 2021 года, достигли 130,5 миллиарда рублей. Таким образом, Экспобанк впервые вошел в топ-50 российских банков по величине активов.
Совкомбанк — универсальный банк, занимавший на 1 октября 10-е место среди российских банков по объему активов.