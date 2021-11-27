https://uz.sputniknews.ru/20211127/xokimiyat-tashkenta-prodast-rossii-100-doli-dvux-bankov-21545353.html

Хокимият Ташкента продаст России 100% доли двух банков

Хокимият Ташкента продаст России 100% доли двух банков

Речь идет об Узагроэкспортбанке и "Пойтахт банке". Процесс продажи уже запущен.

2021-11-27T10:59+0500

2021-11-27T10:59+0500

2021-11-27T10:59+0500

экономика

банки

хокимият ташкента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/18/20210791_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6816c0f95b083de142158b728953fff2.jpg

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана намерены до конца года подписать с российскими Совкомбанком и Экспобанком соглашения о продаже 100% узбекских банков — Узагроэкспортбанка и "Пойтахт банка". В конце первого квартала 2022 года стороны пройдут через определенные процедуры. В итоге, по оценке Кучкарова, сама продажа состоится в течение следующего года."Пойтахт банк" был создан в конце 2018 года и полностью принадлежит хокимияту Ташкента. На 1 августа объем активов банка составлял 256 миллиардов сумов, обязательств — 125 миллиардов сумов, кредитного портфеля — 99 миллиардов сумов.Узагроэкспортбанк действует с 2017-го и специализируется на кредитовании предприятий агропромышленного комплекса республики и также полностью принадлежит администрации столицы Узбекистана.Экспобанк работает на российском рынке с 1994 года. Активы банка, по результатам января-июня 2021 года, достигли 130,5 миллиарда рублей. Таким образом, Экспобанк впервые вошел в топ-50 российских банков по величине активов.Совкомбанк — универсальный банк, занимавший на 1 октября 10-е место среди российских банков по объему активов.

https://uz.sputniknews.ru/20211126/kogda-i-zachem-uznatsbank-razmestit-obligatsii-v-rossii-21538251.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

банки, хокимият ташкента