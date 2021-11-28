https://uz.sputniknews.ru/20211128/alisher-usmanov-snova-vozglavil-mejdunarodnuyu-federatsiyu-fextovaniya-21554264.html

Алишер Усманов снова возглавил международную федерацию фехтования

Алишер Усманов снова возглавил международную федерацию фехтования

Бизнесмена поздравил с победой на очередных выборах президент международного олимпийского комитета Томас Бах.

2021-11-28T10:21+0500

2021-11-28T10:21+0500

2021-11-28T10:23+0500

спорт

алишер усманов

федерация фехтования узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/389/93/3899382_0:65:2627:1543_1920x0_80_0_0_0196f59fa0c4763c638ca66b0f4deb86.jpg

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Меценат из Узбекистана Алишер Усманов в четвертый раз переизбран президентом международной федерации фехтования в ходе конгресса FIE, состоявшегося в швейцарской Лозанне. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации. "Для меня большая честь быть переизбранным президентом FIE при поддержке международной семьи фехтования", - сказал Усманов.По его словам, фехтование как мировой вид спорта сейчас сильнее, чем когда-либо. Программы поддержки по всему миру способствовали его динамичной популяризации, добавил президент федерации. Бизнесмена поздравил с победой на выборах глава международного олимпийского комитета Томас Бах. Он также отмети, что Алишер Усманов сыграл важную роль в развитии и становлении фехтования во всем мире.

https://uz.sputniknews.ru/20211020/alisher-usmanov-vnov-vydvinut-na-post-glavy-mejdunarodnoy-federatsii-fextovaniya-20985258.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

алишер усманов, федерация фехтования узбекистана