Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20211128/alisher-usmanov-snova-vozglavil-mejdunarodnuyu-federatsiyu-fextovaniya-21554264.html
Алишер Усманов снова возглавил международную федерацию фехтования
Алишер Усманов снова возглавил международную федерацию фехтования
Бизнесмена поздравил с победой на очередных выборах президент международного олимпийского комитета Томас Бах.
2021-11-28T10:21+0500
2021-11-28T10:23+0500
спорт
алишер усманов
федерация фехтования узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/389/93/3899382_0:65:2627:1543_1920x0_80_0_0_0196f59fa0c4763c638ca66b0f4deb86.jpg
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Меценат из Узбекистана Алишер Усманов в четвертый раз переизбран президентом международной федерации фехтования в ходе конгресса FIE, состоявшегося в швейцарской Лозанне. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации. "Для меня большая честь быть переизбранным президентом FIE при поддержке международной семьи фехтования", - сказал Усманов.По его словам, фехтование как мировой вид спорта сейчас сильнее, чем когда-либо. Программы поддержки по всему миру способствовали его динамичной популяризации, добавил президент федерации. Бизнесмена поздравил с победой на выборах глава международного олимпийского комитета Томас Бах. Он также отмети, что Алишер Усманов сыграл важную роль в развитии и становлении фехтования во всем мире.
https://uz.sputniknews.ru/20211020/alisher-usmanov-vnov-vydvinut-na-post-glavy-mejdunarodnoy-federatsii-fextovaniya-20985258.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/389/93/3899382_14:0:2627:1960_1920x0_80_0_0_1bdfaf7942329af8c9377a67d7d823ed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
алишер усманов, федерация фехтования узбекистана

Алишер Усманов снова возглавил международную федерацию фехтования

10:21 28.11.2021 (обновлено: 10:23 28.11.2021)
© Sputnik / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАлишер Усманов
Алишер Усманов - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2021
© Sputnik / Владимир Федоренко
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Бизнесмена поздравил с победой на очередных выборах президент международного олимпийского комитета Томас Бах.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Меценат из Узбекистана Алишер Усманов в четвертый раз переизбран президентом международной федерации фехтования в ходе конгресса FIE, состоявшегося в швейцарской Лозанне. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.
"Для меня большая честь быть переизбранным президентом FIE при поддержке международной семьи фехтования", - сказал Усманов.
Основатель USM Holdings Алишер Усманов - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.10.2021
Общество
Алишер Усманов вновь выдвинут на пост главы Международной федерации фехтования
20 октября, 14:27
По его словам, фехтование как мировой вид спорта сейчас сильнее, чем когда-либо. Программы поддержки по всему миру способствовали его динамичной популяризации, добавил президент федерации.
Бизнесмена поздравил с победой на выборах глава международного олимпийского комитета Томас Бах. Он также отмети, что Алишер Усманов сыграл важную роль в развитии и становлении фехтования во всем мире.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:28Певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни
10:54Самвел Бабаян станет главным тренером ФК "Навбахор"
10:21Алишер Усманов снова возглавил международную федерацию фехтования
07:30Что будет, если питаться макаронами ежедневно
07:00Сладкая польза: тыквенные оладьи
ВчераВрач посоветовал, как быстро снизить сахар в крови без лекарств
ВчераTelegram добавит новую функцию: только для тех, у кого iPhone
ВчераТоп-7 стран, импортирующих мобильные телефоны в Узбекистан
ВчераСиноптики предупредили о "туманном" начале зимы
ВчераКак следят за качеством продуктов, которые едят в Узбекистане
ВчераНовому "заразному" штамму COVID-19 присвоили греческое название
ВчераПандемия не помеха: куда чаще путешествовали узбекистанцы в 2021 году
ВчераЖенщина загрызла сумку: почему Китай заставил извиниться Christian Dior
ВчераТысячи узбекистанцев-строителей попадут в Россию "по упрощенке"
ВчераЕвропа ошиблась в расчетах и сделала "Газпром" акулой рынка
ВчераКак Центральная Азия намерена бороться с наркотиками и терроризмом
ВчераСамаркандец спел в шоу Андрея Малахова и привел публику в восторг — видео
ВчераСотрудникам столичного метро повысят зарплаты в 2022 году
ВчераХокимият Ташкента продаст России 100% доли двух банков
ВчераЧему Саратов может научить узбекских предпринимателей