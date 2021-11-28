https://uz.sputniknews.ru/20211128/alisher-usmanov-snova-vozglavil-mejdunarodnuyu-federatsiyu-fextovaniya-21554264.html
Алишер Усманов снова возглавил международную федерацию фехтования
Алишер Усманов снова возглавил международную федерацию фехтования
Бизнесмена поздравил с победой на очередных выборах президент международного олимпийского комитета Томас Бах.
2021-11-28T10:21+0500
2021-11-28T10:21+0500
2021-11-28T10:23+0500
спорт
алишер усманов
федерация фехтования узбекистана
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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Меценат из Узбекистана Алишер Усманов в четвертый раз переизбран президентом международной федерации фехтования в ходе конгресса FIE, состоявшегося в швейцарской Лозанне. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации. "Для меня большая честь быть переизбранным президентом FIE при поддержке международной семьи фехтования", - сказал Усманов.По его словам, фехтование как мировой вид спорта сейчас сильнее, чем когда-либо. Программы поддержки по всему миру способствовали его динамичной популяризации, добавил президент федерации. Бизнесмена поздравил с победой на выборах глава международного олимпийского комитета Томас Бах. Он также отмети, что Алишер Усманов сыграл важную роль в развитии и становлении фехтования во всем мире.
https://uz.sputniknews.ru/20211020/alisher-usmanov-vnov-vydvinut-na-post-glavy-mejdunarodnoy-federatsii-fextovaniya-20985258.html
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алишер усманов, федерация фехтования узбекистана
Алишер Усманов снова возглавил международную федерацию фехтования
10:21 28.11.2021 (обновлено: 10:23 28.11.2021)
Бизнесмена поздравил с победой на очередных выборах президент международного олимпийского комитета Томас Бах.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik.
Меценат из Узбекистана Алишер Усманов в четвертый раз переизбран президентом международной федерации фехтования в ходе конгресса FIE, состоявшегося в швейцарской Лозанне. Об этом сообщает
пресс-служба спортивной организации.
"Для меня большая честь быть переизбранным президентом FIE при поддержке международной семьи фехтования", - сказал Усманов.
По его словам, фехтование как мировой вид спорта сейчас сильнее, чем когда-либо. Программы поддержки по всему миру способствовали его динамичной популяризации, добавил президент федерации.
Бизнесмена поздравил с победой на выборах глава международного олимпийского комитета Томас Бах. Он также отмети, что Алишер Усманов сыграл важную роль в развитии и становлении фехтования во всем мире.