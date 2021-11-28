https://uz.sputniknews.ru/20211128/chto-budet-esli-pitatsya-makaronami-ejednevno-21550409.html
Что будет, если питаться макаронами ежедневно
Что будет, если питаться макаронами ежедневно
Врач описала, что может произойти с организмом, если выбирать в качестве гарнира только макароны, пренебрегая крупами.
2021-11-28T07:30+0500
2021-11-28T07:30+0500
2021-11-28T07:30+0500
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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Около 90% всех макаронных изделий содержат глютен —растительный белок, который в умеренных количествах не представляет опасности.Однако его употреблять в больших количествах, то это может вызвать проблемы со здоровьем. Например, синдром разраженного кишечника, аутоиммунные заболевания и проблемы с кожей.Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Гаврикова.Медик напомнила, чего следует придерживаться при составлении рациона — разнообразия нутриентов. Любителям макаронов медик порекомендовала изучить, не наблюдаются ли аутоиммунные нарушения, проблемы с желудочно-кишечным трактом, кожей или лишним весом. Если ничего из перечисленного нет, то употреблять макароны из пшеницы можно. Однако во всем нужно знать меру. Гаврикова порекомендовала обратить внимание на безглютеновые макароны, такие как фунчоза, ширатаки, гороховые макароны, из нута, кукурузные.При этом обязательно нужно читать, что написано на упаковке: там должно быть указано "нет ГМО".
https://uz.sputniknews.ru/20211126/dietolog-nazval-universalnyy-produkt-dlya-ochistki-organizma-21526018.html
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здоровье, врач
Что будет, если питаться макаронами ежедневно
Врач описала, что может произойти с организмом, если выбирать в качестве гарнира только макароны, пренебрегая крупами.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Около 90% всех макаронных изделий содержат глютен —растительный белок, который в умеренных количествах не представляет опасности.
Однако его употреблять в больших количествах, то это может вызвать проблемы со здоровьем. Например, синдром разраженного кишечника, аутоиммунные заболевания и проблемы с кожей.
Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Гаврикова.
Медик напомнила, чего следует придерживаться при составлении рациона — разнообразия нутриентов.
"Если вы будете употреблять макароны ежедневно, то не будете получать тех нутриентов, которые содержатся, например, в крупах: в гречке, в буром рисе, в киноа", — подчеркнула Гаврикова.
Любителям макаронов медик порекомендовала изучить, не наблюдаются ли аутоиммунные нарушения, проблемы с желудочно-кишечным трактом, кожей или лишним весом.
Если ничего из перечисленного нет, то употреблять макароны из пшеницы можно. Однако во всем нужно знать меру.
Гаврикова порекомендовала обратить внимание на безглютеновые макароны, такие как фунчоза, ширатаки, гороховые макароны, из нута, кукурузные.
При этом обязательно нужно читать, что написано на упаковке: там должно быть указано "нет ГМО".