https://uz.sputniknews.ru/20211128/chto-budet-esli-pitatsya-makaronami-ejednevno-21550409.html

Что будет, если питаться макаронами ежедневно

Что будет, если питаться макаронами ежедневно

Врач описала, что может произойти с организмом, если выбирать в качестве гарнира только макароны, пренебрегая крупами.

2021-11-28T07:30+0500

2021-11-28T07:30+0500

2021-11-28T07:30+0500

общество

здоровье

врач

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1b/21550360_0:198:1920:1278_1920x0_80_0_0_315dab3bb2c05d18a7d47ce433346acf.jpg

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Около 90% всех макаронных изделий содержат глютен —растительный белок, который в умеренных количествах не представляет опасности.Однако его употреблять в больших количествах, то это может вызвать проблемы со здоровьем. Например, синдром разраженного кишечника, аутоиммунные заболевания и проблемы с кожей.Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Гаврикова.Медик напомнила, чего следует придерживаться при составлении рациона — разнообразия нутриентов. Любителям макаронов медик порекомендовала изучить, не наблюдаются ли аутоиммунные нарушения, проблемы с желудочно-кишечным трактом, кожей или лишним весом. Если ничего из перечисленного нет, то употреблять макароны из пшеницы можно. Однако во всем нужно знать меру. Гаврикова порекомендовала обратить внимание на безглютеновые макароны, такие как фунчоза, ширатаки, гороховые макароны, из нута, кукурузные.При этом обязательно нужно читать, что написано на упаковке: там должно быть указано "нет ГМО".

https://uz.sputniknews.ru/20211126/dietolog-nazval-universalnyy-produkt-dlya-ochistki-organizma-21526018.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

здоровье, врач