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https://uz.sputniknews.ru/20211128/pevets-i-kompozitor-aleksandr-gradskiy-skonchalsya-na-73-m-godu-jizni--21554848.html
Певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни
Певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни
В пятницу, 26 ноября, Градскому стало плохо и его экстренно доставили в одну из больниц Москвы с подозрением на инсульт.
2021-11-28T11:28+0500
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россия
александр градский
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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни, информируется на странице телепроекта "Голос" в соцсети Instagram."Скончался Александр Градский. Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича", - сообщает пресс-служба телепроекта.Известно, что артист умер в 02:10 по московскому времени. В пятницу, 26 ноября, Градскому стало плохо и его экстренно доставили в одну из больниц Москвы с подозрением на инсульт. Ранее композитор неоднократно жаловался на плохое самочувствие, когда находился дома.Советский и российский певец, поэт и композитор Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. В 1997 году он получил звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", а в 1998-м стал лауреатом Государственной премии РФ. В 1999 году ему было присвоено звание "Народный артист России".Талантливый композитор является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов: "Легенда о старом маяке" (1976), "Охота" (1979), "Следствие ведут Знатоки" (1985), "Узник замка Иф" (1988), "Перевал" (1988), "Стереотипы" (1989), "В августе 44-го" (2001) и другие.К тому же Градский стал автором первой советской рок-оперы "Стадион" в 1973 году. Он посвятил ее памяти чилийского певца Виктора Хары. Также Градский является автором музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Редьярда Киплинга.В сентябре 2009 года была представлена опера Градского "Мастер и Маргарита". Сам композитор исполнил арии Мастера, Иешуа, Воланда и Кота Бегемота.С 2012 по 2015 год Градский входил в состав жюри музыкального проекта "Голос". В сентябре 2017 года в шестом сезоне шоу "Голос" он вновь стал наставником.
https://uz.sputniknews.ru/20211113/ya-stesnyalsya-pet---intervyu-tashkentskogo-uchastnika-shou-golos-21340552.html
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александр градский

Певец и композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни

11:28 28.11.2021 (обновлено: 11:33 28.11.2021)
© Sputnik / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПрезентация книги "Александр Градский.
Презентация книги Александр Градский. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2021
© Sputnik / Валерий Левитин
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В пятницу, 26 ноября, музыканту стало плохо и его экстренно доставили в одну из больниц Москвы с подозрением на инсульт. Ранее композитор неоднократно жаловался на плохое самочувствие, когда находился дома.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни, информируется на странице телепроекта "Голос" в соцсети Instagram.
"Скончался Александр Градский. Наши соболезнования родным, близким и всем, кто любил и будет любить творчество Александра Борисовича", - сообщает пресс-служба телепроекта.
Известно, что артист умер в 02:10 по московскому времени. В пятницу, 26 ноября, Градскому стало плохо и его экстренно доставили в одну из больниц Москвы с подозрением на инсульт. Ранее композитор неоднократно жаловался на плохое самочувствие, когда находился дома.
Советский и российский певец, поэт и композитор Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. В 1997 году он получил звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", а в 1998-м стал лауреатом Государственной премии РФ. В 1999 году ему было присвоено звание "Народный артист России".
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Талантливый композитор является автором музыки более чем к 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов: "Легенда о старом маяке" (1976), "Охота" (1979), "Следствие ведут Знатоки" (1985), "Узник замка Иф" (1988), "Перевал" (1988), "Стереотипы" (1989), "В августе 44-го" (2001) и другие.
К тому же Градский стал автором первой советской рок-оперы "Стадион" в 1973 году. Он посвятил ее памяти чилийского певца Виктора Хары. Также Градский является автором музыки к первому отечественному рок-балету "Человек" по роману Редьярда Киплинга.
В сентябре 2009 года была представлена опера Градского "Мастер и Маргарита". Сам композитор исполнил арии Мастера, Иешуа, Воланда и Кота Бегемота.
С 2012 по 2015 год Градский входил в состав жюри музыкального проекта "Голос". В сентябре 2017 года в шестом сезоне шоу "Голос" он вновь стал наставником.
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