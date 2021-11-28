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Рахмон высоко оценил сотрудничество Таджикистана с Узбекистаном
Рахмон высоко оценил сотрудничество Таджикистана с Узбекистаном
В рамках встречи президенты Узбекистана и Таджикистана обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
2021-11-28T15:19+0500
2021-11-28T15:54+0500
политика
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таджикистан
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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Таджикистан высоко оценивает уровень сотрудничества с Узбекистаном, заявил президент Эмомали Рахмон в ходе встречи с Шавкатом Мирзиеевым в рамках 15-го саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде. "Сегодня отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном успешно развиваются во всех направлениях, и Таджикистан высоко оценивает достигнутый уровень сотрудничества с Узбекистаном", - сообщает пресс-служба Рахмона.В рамках встречи президенты двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня."Главы государств рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства. Подчеркнута важность наращивания полномасштабного торгово-экономического сотрудничества", - информирует пресс-служба Мирзиёева. В ходе переговоров лидеры стран также отметили необходимость активизировать деятельность Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, реализовать перспективные проекты по созданию инвестиционной компании Таджикистана и Узбекистана, а также совместных производственных предприятий.К тому же президенты подчеркнули, что для углубления отношений важно усилить сотрудничество в сфере промышленности, железнодорожного транспорта, межрегиональных связей, цифровизации экономики, науки и культуры.
https://uz.sputniknews.ru/20211028/uzbekistan-i-tadjikistan-utverdili-soglashenie-o-tranzite-opasnyx-gruzov-21129232.html
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узбекистан, таджикистан

Рахмон высоко оценил сотрудничество Таджикистана с Узбекистаном

15:19 28.11.2021 (обновлено: 15:54 28.11.2021)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон на 15-м саммите глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон на 15-м саммите глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В рамках встречи президенты двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Таджикистан высоко оценивает уровень сотрудничества с Узбекистаном, заявил президент Эмомали Рахмон в ходе встречи с Шавкатом Мирзиеевым в рамках 15-го саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ашхабаде.
"Сегодня отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном успешно развиваются во всех направлениях, и Таджикистан высоко оценивает достигнутый уровень сотрудничества с Узбекистаном", - сообщает пресс-служба Рахмона.
В рамках встречи президенты двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
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"Главы государств рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-таджикских отношений стратегического партнерства. Подчеркнута важность наращивания полномасштабного торгово-экономического сотрудничества", - информирует пресс-служба Мирзиёева.
В ходе переговоров лидеры стран также отметили необходимость активизировать деятельность Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, реализовать перспективные проекты по созданию инвестиционной компании Таджикистана и Узбекистана, а также совместных производственных предприятий.
К тому же президенты подчеркнули, что для углубления отношений важно усилить сотрудничество в сфере промышленности, железнодорожного транспорта, межрегиональных связей, цифровизации экономики, науки и культуры.
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