https://uz.sputniknews.ru/20211028/uzbekistan-i-tadjikistan-utverdili-soglashenie-o-tranzite-opasnyx-gruzov-21129232.html

Узбекистан и Таджикистан утвердили соглашение о транзите опасных грузов

Узбекистан и Таджикистан утвердили соглашение о транзите опасных грузов

Документ направлен на поддержку, расширение и укрепление дружеских отношений и сотрудничества между государствами. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан

2021-10-28T10:36+0500

2021-10-28T10:36+0500

2021-10-28T10:37+0500

общество

узбекистан

таджикистан

соглашение

грузоперевозки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/14/20170342_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f0702e8d00851785456ea5d6b83f97d0.jpg

ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Таджикистан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о транзитных перевозках некоторых грузов, сообщает пресс-служба Нижней палаты парламента.На очередной сессия Маджлиси намояндагон парламентарии подписали Соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о транзитных перевозках опасных грузов через узбекистанскую территорию.Отмечается, что документ направлен на поддержку, расширение и укрепление дружеских отношений и сотрудничества между государствами.Соглашение станет одним из альтернативных способов ввоза опасных грузов в Таджикистан. Это обеспечит непрерывный процесс работы хозяйствующих субъектов и поспособствует развитию экономики соседней страны.* - опасные грузы - категория ограниченных или запрещенных грузов из-за соблюдения мер безопасности. В эту группу могут входить: топливо, кислоты, краски, аэрозоли, растворители, некоторые виды удобрений, химические вещества, сухой лед и многие другие вещества.

https://uz.sputniknews.ru/20210916/glavy-uzbekistana-i-tadjikistana-obsudili-obstanovku-v-regione-20524463.html

узбекистан

таджикистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, таджикистан, соглашение, грузоперевозки