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Узбекистан и Таджикистан утвердили соглашение о транзите опасных грузов
Узбекистан и Таджикистан утвердили соглашение о транзите опасных грузов
Документ направлен на поддержку, расширение и укрепление дружеских отношений и сотрудничества между государствами. 28.10.2021, Sputnik Узбекистан
2021-10-28T10:36+0500
2021-10-28T10:37+0500
общество
узбекистан
таджикистан
соглашение
грузоперевозки
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ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Таджикистан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о транзитных перевозках некоторых грузов, сообщает пресс-служба Нижней палаты парламента.На очередной сессия Маджлиси намояндагон парламентарии подписали Соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о транзитных перевозках опасных грузов через узбекистанскую территорию.Отмечается, что документ направлен на поддержку, расширение и укрепление дружеских отношений и сотрудничества между государствами.Соглашение станет одним из альтернативных способов ввоза опасных грузов в Таджикистан. Это обеспечит непрерывный процесс работы хозяйствующих субъектов и поспособствует развитию экономики соседней страны.* - опасные грузы - категория ограниченных или запрещенных грузов из-за соблюдения мер безопасности. В эту группу могут входить: топливо, кислоты, краски, аэрозоли, растворители, некоторые виды удобрений, химические вещества, сухой лед и многие другие вещества.
https://uz.sputniknews.ru/20210916/glavy-uzbekistana-i-tadjikistana-obsudili-obstanovku-v-regione-20524463.html
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узбекистан, таджикистан, соглашение, грузоперевозки

Узбекистан и Таджикистан утвердили соглашение о транзите опасных грузов

10:36 28.10.2021 (обновлено: 10:37 28.10.2021)
© Sputnik / Рамиз БахтияровГрузовые машины в момент разгрузки на узбекско-афганской границе
Грузовые машины в момент разгрузки на узбекско-афганской границе - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Документ направлен на поддержку, расширение и укрепление дружеских отношений и сотрудничества между государствами.
ТАШКЕНТ, 28 окт — Sputnik. Таджикистан ратифицировал соглашение с Узбекистаном о транзитных перевозках некоторых грузов, сообщает пресс-служба Нижней палаты парламента.
На очередной сессия Маджлиси намояндагон парламентарии подписали Соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о транзитных перевозках опасных грузов через узбекистанскую территорию.
Отмечается, что документ направлен на поддержку, расширение и укрепление дружеских отношений и сотрудничества между государствами.
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Соглашение станет одним из альтернативных способов ввоза опасных грузов в Таджикистан. Это обеспечит непрерывный процесс работы хозяйствующих субъектов и поспособствует развитию экономики соседней страны.
* - опасные грузы - категория ограниченных или запрещенных грузов из-за соблюдения мер безопасности. В эту группу могут входить: топливо, кислоты, краски, аэрозоли, растворители, некоторые виды удобрений, химические вещества, сухой лед и многие другие вещества.
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