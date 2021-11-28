https://uz.sputniknews.ru/20211128/vlasti-uzbekistana-obnovyat-svyshe-200-shkol-v-sleduyuschem-godu-21556453.html

Власти Узбекистана обновят свыше 200 школ в следующем году

Власти Узбекистана обновят свыше 200 школ в следующем году

В период с 2018 по 2021 годы в школах Узбекистана дополнительно создано 474,5 тысяч ученических мест. На этот проект из государственного бюджета было выделено более пяти трлн сумов.

2021-11-28T13:24+0500

2021-11-28T13:24+0500

2021-11-28T13:41+0500

общество

министерство народного образования узбекистана

школы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0a/17/15248491_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1eda989bbc8c091b9849c98e55dd3fca.jpg

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана намерены реконструировать свыше 200 школ по всей республике в следующем году, заявила руководитель пресс-службы МНО Лайло Рустамова на брифинге в АИМК, передает Daryo.По словам спикера, в 2022-м в Узбекистане восстановят 37 школ, рассчитанных на более 15 тысяч учащихся. К тому же дополнительно реконструируют 180 школ, где смогут обучаться почти 72 тысячи учеников. Капитальному ремонту подвергнутся 89 образовательных учреждений из общего списка. В период с 2018 по 2021 годы в школах Узбекистана дополнительно создано 474,5 тысячи ученических мест. На этот проект из государственного бюджета было выделено более пяти трлн сумов. Помимо этого, 383 профессиональных колледжа преобразованы в школы с 221 тыс. дополнительных ученических мест из-за перехода на 11-летнюю систему обучения.Известно, что в настоящее время в 10 130 школах, рассчитанных на 5 млн учащихся, проходят обучение свыше 6 млн 246 тысяч детей. По предварительным данным МНО, в ближайшие пять лет число школьников возрастет до 7,5 млн.

https://uz.sputniknews.ru/20211019/minobrazovaniya-russkoyazychnyx-shkol-v-uzbekistane-ne-stalo-menshe-20970639.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство народного образования узбекистана, школы