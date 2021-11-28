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Власти Узбекистана обновят свыше 200 школ в следующем году
Власти Узбекистана обновят свыше 200 школ в следующем году
В период с 2018 по 2021 годы в школах Узбекистана дополнительно создано 474,5 тысяч ученических мест. На этот проект из государственного бюджета было выделено более пяти трлн сумов.
2021-11-28T13:24+0500
2021-11-28T13:41+0500
общество
министерство народного образования узбекистана
школы
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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана намерены реконструировать свыше 200 школ по всей республике в следующем году, заявила руководитель пресс-службы МНО Лайло Рустамова на брифинге в АИМК, передает Daryo.По словам спикера, в 2022-м в Узбекистане восстановят 37 школ, рассчитанных на более 15 тысяч учащихся. К тому же дополнительно реконструируют 180 школ, где смогут обучаться почти 72 тысячи учеников. Капитальному ремонту подвергнутся 89 образовательных учреждений из общего списка. В период с 2018 по 2021 годы в школах Узбекистана дополнительно создано 474,5 тысячи ученических мест. На этот проект из государственного бюджета было выделено более пяти трлн сумов. Помимо этого, 383 профессиональных колледжа преобразованы в школы с 221 тыс. дополнительных ученических мест из-за перехода на 11-летнюю систему обучения.Известно, что в настоящее время в 10 130 школах, рассчитанных на 5 млн учащихся, проходят обучение свыше 6 млн 246 тысяч детей. По предварительным данным МНО, в ближайшие пять лет число школьников возрастет до 7,5 млн.
https://uz.sputniknews.ru/20211019/minobrazovaniya-russkoyazychnyx-shkol-v-uzbekistane-ne-stalo-menshe-20970639.html
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министерство народного образования узбекистана, школы

Власти Узбекистана обновят свыше 200 школ в следующем году

13:24 28.11.2021 (обновлено: 13:41 28.11.2021)
© Sputnik / Рамиз БахтияровУчебный класс
Учебный класс - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В период с 2018 по 2021 годы в школах Узбекистана дополнительно создано 474,5 тысячи ученических мест. На этот проект из государственного бюджета было выделено более пяти трлн сумов.
ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана намерены реконструировать свыше 200 школ по всей республике в следующем году, заявила руководитель пресс-службы МНО Лайло Рустамова на брифинге в АИМК, передает Daryo.
По словам спикера, в 2022-м в Узбекистане восстановят 37 школ, рассчитанных на более 15 тысяч учащихся. К тому же дополнительно реконструируют 180 школ, где смогут обучаться почти 72 тысячи учеников. Капитальному ремонту подвергнутся 89 образовательных учреждений из общего списка.
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В период с 2018 по 2021 годы в школах Узбекистана дополнительно создано 474,5 тысячи ученических мест. На этот проект из государственного бюджета было выделено более пяти трлн сумов. Помимо этого, 383 профессиональных колледжа преобразованы в школы с 221 тыс. дополнительных ученических мест из-за перехода на 11-летнюю систему обучения.
Известно, что в настоящее время в 10 130 школах, рассчитанных на 5 млн учащихся, проходят обучение свыше 6 млн 246 тысяч детей. По предварительным данным МНО, в ближайшие пять лет число школьников возрастет до 7,5 млн.
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