https://uz.sputniknews.ru/20211129/21563442.html
Белорусские пограничники оказали помощь группе пострадавших мигрантов
Белорусские пограничники оказали помощь группе пострадавших мигрантов
По словам нелегалов, на территории Литвы они подвергались избиениям со стороны силовиков.
2021-11-29T10:53+0500
2021-11-29T10:53+0500
2021-11-29T12:06+0500
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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Белорусские пограничники оказали помощь беженцам, их обнаружили недалеко от тела погибшего мигранта, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Государственный пограничный комитет. Ранее труп мужчины афро-азиатской внешности был найден на участке погранзаставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда. Его тело в спальном мешке выбросили литовские силовики. На вид беженцу было около 30 лет.Согласно данным ведомства, беженцев было четверо. По словам нелегалов, на территории Литвы они подвергались избиениям со стороны силовиков – их пугали и натравливали на них служебных собак."Последствия такого "гуманного" отношения – многочисленные травмы и жалобы на неутихающую боль", – подчеркнули в комитете.Белорусские пограничники оперативно оказали беженцам помощь и вызвали скорую. После осмотра медики приняли решение о доставке иностранцев в Браславскую ЦРБ.В настоящее время на границе Беларуси и ЕС скопились несколько тысяч мигрантов. Все они надеются попасть в страны Евросоюза, в частности в Германию.Сопредельные с Беларусью страны – Польша, Латвия и Литва – начали возводить временные заграждения на рубежах, чтобы не допустить проникновение беженцев на их территории.
https://uz.sputniknews.ru/20211117/ugroza-dlya-uzbekistana--eksperty-o-krizise-s-bejentsami-v-polshe-21393053.html
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беларусь, мигранты, литва, беженцы
Белорусские пограничники оказали помощь группе пострадавших мигрантов
10:53 29.11.2021 (обновлено: 12:06 29.11.2021)
Согласно данным Государственного пограничного комитета, беженцев было четверо. По словам нелегалов, на территории Литвы они подвергались избиениям со стороны силовиков.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Белорусские пограничники оказали помощь беженцам, их обнаружили недалеко от тела погибшего мигранта, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Государственный пограничный комитет.
Ранее труп мужчины афро-азиатской внешности был найден на участке погранзаставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда. Его тело в спальном мешке выбросили литовские силовики. На вид беженцу было около 30 лет.
"Недалеко от места обнаружения трупа в ходе поисковых мероприятий в пограничной зоне были обнаружены еще трое граждан, со слов, Шри-Ланки без документов", – информировали в ГПК.
Согласно данным ведомства, беженцев было четверо. По словам нелегалов, на территории Литвы они подвергались избиениям со стороны силовиков – их пугали и натравливали на них служебных собак.
"Последствия такого "гуманного" отношения – многочисленные травмы и жалобы на неутихающую боль", – подчеркнули в комитете.
Белорусские пограничники оперативно оказали беженцам помощь и вызвали скорую. После осмотра медики приняли решение о доставке иностранцев в Браславскую ЦРБ.
В настоящее время на границе Беларуси и ЕС скопились несколько тысяч мигрантов. Все они надеются попасть в страны Евросоюза, в частности в Германию.
Сопредельные с Беларусью страны – Польша, Латвия и Литва – начали возводить временные заграждения на рубежах, чтобы не допустить проникновение беженцев на их территории.