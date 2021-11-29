Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211129/21563442.html
Белорусские пограничники оказали помощь группе пострадавших мигрантов
Белорусские пограничники оказали помощь группе пострадавших мигрантов
По словам нелегалов, на территории Литвы они подвергались избиениям со стороны силовиков.
2021-11-29T10:53+0500
2021-11-29T12:06+0500
в мире
беларусь
мигранты
литва
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1d/21563448_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_979fbb4a7cc0c38741d2572051d729f8.jpg
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Белорусские пограничники оказали помощь беженцам, их обнаружили недалеко от тела погибшего мигранта, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Государственный пограничный комитет. Ранее труп мужчины афро-азиатской внешности был найден на участке погранзаставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда. Его тело в спальном мешке выбросили литовские силовики. На вид беженцу было около 30 лет.Согласно данным ведомства, беженцев было четверо. По словам нелегалов, на территории Литвы они подвергались избиениям со стороны силовиков – их пугали и натравливали на них служебных собак."Последствия такого "гуманного" отношения – многочисленные травмы и жалобы на неутихающую боль", – подчеркнули в комитете.Белорусские пограничники оперативно оказали беженцам помощь и вызвали скорую. После осмотра медики приняли решение о доставке иностранцев в Браславскую ЦРБ.В настоящее время на границе Беларуси и ЕС скопились несколько тысяч мигрантов. Все они надеются попасть в страны Евросоюза, в частности в Германию.Сопредельные с Беларусью страны – Польша, Латвия и Литва – начали возводить временные заграждения на рубежах, чтобы не допустить проникновение беженцев на их территории.
https://uz.sputniknews.ru/20211117/ugroza-dlya-uzbekistana--eksperty-o-krizise-s-bejentsami-v-polshe-21393053.html
беларусь
литва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1d/21563448_173:0:976:602_1920x0_80_0_0_1c28981f48908806f64720de77981baf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
беларусь, мигранты, литва, беженцы

Белорусские пограничники оказали помощь группе пострадавших мигрантов

10:53 29.11.2021 (обновлено: 12:06 29.11.2021)
© ГПК БеларусиОбнаруженные на границе мигранты
Обнаруженные на границе мигранты - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2021
© ГПК Беларуси
Подписаться на
Согласно данным Государственного пограничного комитета, беженцев было четверо. По словам нелегалов, на территории Литвы они подвергались избиениям со стороны силовиков.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Белорусские пограничники оказали помощь беженцам, их обнаружили недалеко от тела погибшего мигранта, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Государственный пограничный комитет.
Ранее труп мужчины афро-азиатской внешности был найден на участке погранзаставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда. Его тело в спальном мешке выбросили литовские силовики. На вид беженцу было около 30 лет.

"Недалеко от места обнаружения трупа в ходе поисковых мероприятий в пограничной зоне были обнаружены еще трое граждан, со слов, Шри-Ланки без документов", – информировали в ГПК.

Согласно данным ведомства, беженцев было четверо. По словам нелегалов, на территории Литвы они подвергались избиениям со стороны силовиков – их пугали и натравливали на них служебных собак.
"Последствия такого "гуманного" отношения – многочисленные травмы и жалобы на неутихающую боль", – подчеркнули в комитете.
Беженцы на белорусско-польской границе - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2021
В мире
Угроза для Узбекистана — эксперты о кризисе с беженцами в Польше
17 ноября, 15:09
Белорусские пограничники оперативно оказали беженцам помощь и вызвали скорую. После осмотра медики приняли решение о доставке иностранцев в Браславскую ЦРБ.
В настоящее время на границе Беларуси и ЕС скопились несколько тысяч мигрантов. Все они надеются попасть в страны Евросоюза, в частности в Германию.
Сопредельные с Беларусью страны – Польша, Латвия и Литва – начали возводить временные заграждения на рубежах, чтобы не допустить проникновение беженцев на их территории.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:41Байден окончательно испортил воздух в Европе
15:21Почему узбекистанские предприниматели выбирают Россию — мнение
13:55Российская бизнес-миссия в Ташкенте: о чем хотят договориться — ВИДЕО
13:50Лучшие люди просят президента придушить свободу слова в Интернете
13:36Киев опять сумел облапошить МВФ: как это было
13:11Власти Узбекистана запустят четвертую нитку газопровода "Газли-Каган"
12:31Археологи нашли в Перу 800-летнюю связанную мумию
12:05В Москве пройдет Евразийский конгресс
11:29В Ташкенте произошел крупный пожар в общежитии для рабочих
10:53Белорусские пограничники оказали помощь группе пострадавших мигрантов
10:25В память о Градском Первый канал доведет десятый сезон "Голоса" до конца
09:57В Узбекистане упрощается порядок установления инвалидности детей
09:30Мирзиёев предложил открыть в Ташкенте Центр инвестиций и торговли стран ОЭС
07:30"Недобитые монстры": доктор Мясников предупредил людей о новой угрозе
ВчераДесерт для сладкоежек: как распознать качественный шоколад
ВчераУченые выявили, кто больше всех подвержен развитию деменции
ВчераВ парке Tashkent City зажгла огни новогодняя ёлка — видео
ВчераУзбекистан заинтересован в присоединении Казахстана к "Агроэкспрессу"
ВчераЛидеры России и Азербайджана встретились в Сочи: что обсудили Путин и Алиев
ВчераБесстрашным борцам с ковид-заговором показали их жертв