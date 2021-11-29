Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211129/chto-delat-esli-v-pasmurnuyu-pogodu-bolit-golova-21572999.html
Что делать, если в пасмурную погоду болит голова?
Что делать, если в пасмурную погоду болит голова?
Врач назвал особенности, которые скрывает пасмурная погода. Мало кто обращает внимание на эти детали, однако именно они могут стать причиной головных болей. 29.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-29T22:13+0500
2021-11-29T22:13+0500
в мире
погода
врач
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/289/68/2896877_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_ba8c3475cbabd83328bf82bf482c1500.jpg
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В пасмурную погоду часто болит голова. Почему и как одолеть этот недуг рассказала кандидат медицинских наук Ирина Лещенко. В интервью радио Sputnik врач дала советы о том, как избежать недомогания.За серостью пасмурных дней скрывается одна особенность, на которую редко обращают внимание. Малое количество света негативно влияет на глаза. По словам медика, плохое освещение может довести даже до головной боли."Признаки усталости глаз у всех свои, у меня, например, появляется сонливость. То есть спать хотят глаза, а не голова: когда ложишься, они закрываются, а мозг продолжает активно работать. Уставшие глаза постоянно хочется тереть, чесать. Еще может возникнуть боль в глазах или в голове", – сказала Ирина Лещенко.
https://uz.sputniknews.ru/20210602/chto-smertelno-opasno-delat-pri-golovnoy-boli-19046082.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/289/68/2896877_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_bf7031268b1d9993d800a63196d76d0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода, врач

Что делать, если в пасмурную погоду болит голова?

22:13 29.11.2021
© Sputnik / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГроза в Великом Новгороде
Гроза в Великом Новгороде - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Константин Чалабов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Врач назвал особенности, которые скрывает пасмурная погода. Мало кто обращает внимание на эти детали, однако именно они могут стать причиной головных болей.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В пасмурную погоду часто болит голова. Почему и как одолеть этот недуг рассказала кандидат медицинских наук Ирина Лещенко. В интервью радио Sputnik врач дала советы о том, как избежать недомогания.
За серостью пасмурных дней скрывается одна особенность, на которую редко обращают внимание. Малое количество света негативно влияет на глаза. По словам медика, плохое освещение может довести даже до головной боли.
"Признаки усталости глаз у всех свои, у меня, например, появляется сонливость. То есть спать хотят глаза, а не голова: когда ложишься, они закрываются, а мозг продолжает активно работать. Уставшие глаза постоянно хочется тереть, чесать. Еще может возникнуть боль в глазах или в голове", – сказала Ирина Лещенко.
Мужчина держится за голову - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.06.2021
Общество
Болит голова: что смертельно опасно делать в этом случае?
2 июня, 18:00
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:13Что делать, если в пасмурную погоду болит голова?
21:20Готовы ли эсминцы ВМС США воевать за Украину?
21:09Какую выгоду получат Ташкент и Москва от строительства новой ГЭС – ВИДЕО
19:26Премьера балета "Лазги" в Дубае: как встретили постановку зрители
18:14За истязание животных узбекистанцев могут посадить на полгода в тюрьму
17:56Ученые обсуждают алтайские раскопки, проливающие свет на раннюю историю тюрков
17:35Когда Ереван и Баку начнут полноценное сотрудничество — мнение эксперта
17:33Очередная аномалия в начале зимы — прогнозы синоптиков
17:06Узбекистанцы отдохнут в декабре на два дня больше
16:16Скончался известный кинорежиссер Владимир Наумов
15:53В Тбилиси начался суд над Михаилом Саакашвили — видео
15:41Байден окончательно испортил воздух в Европе
15:21Почему узбекистанские предприниматели выбирают Россию — мнение
13:55Российская бизнес-миссия в Ташкенте: о чем хотят договориться — ВИДЕО
13:50Лучшие люди просят президента придушить свободу слова в Интернете
13:36Киев опять сумел облапошить МВФ: как это было
13:11Власти Узбекистана запустят четвертую нитку газопровода "Газли-Каган"
12:31Археологи нашли в Перу 800-летнюю связанную мумию
12:05В Москве пройдет Евразийский конгресс
11:29В Ташкенте произошел крупный пожар в общежитии для рабочих