https://uz.sputniknews.ru/20211129/chto-delat-esli-v-pasmurnuyu-pogodu-bolit-golova-21572999.html
Что делать, если в пасмурную погоду болит голова?
Что делать, если в пасмурную погоду болит голова?
Врач назвал особенности, которые скрывает пасмурная погода. Мало кто обращает внимание на эти детали, однако именно они могут стать причиной головных болей. 29.11.2021, Sputnik Узбекистан
2021-11-29T22:13+0500
2021-11-29T22:13+0500
2021-11-29T22:13+0500
в мире
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врач
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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В пасмурную погоду часто болит голова. Почему и как одолеть этот недуг рассказала кандидат медицинских наук Ирина Лещенко. В интервью радио Sputnik врач дала советы о том, как избежать недомогания.За серостью пасмурных дней скрывается одна особенность, на которую редко обращают внимание. Малое количество света негативно влияет на глаза. По словам медика, плохое освещение может довести даже до головной боли."Признаки усталости глаз у всех свои, у меня, например, появляется сонливость. То есть спать хотят глаза, а не голова: когда ложишься, они закрываются, а мозг продолжает активно работать. Уставшие глаза постоянно хочется тереть, чесать. Еще может возникнуть боль в глазах или в голове", – сказала Ирина Лещенко.
https://uz.sputniknews.ru/20210602/chto-smertelno-opasno-delat-pri-golovnoy-boli-19046082.html
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погода, врач
Что делать, если в пасмурную погоду болит голова?
Врач назвал особенности, которые скрывает пасмурная погода. Мало кто обращает внимание на эти детали, однако именно они могут стать причиной головных болей.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
В пасмурную погоду часто болит голова. Почему и как одолеть этот недуг рассказала кандидат медицинских наук Ирина Лещенко. В интервью радио Sputnik
врач дала советы о том, как избежать недомогания.
За серостью пасмурных дней скрывается одна особенность, на которую редко обращают внимание. Малое количество света негативно влияет на глаза. По словам медика, плохое освещение может довести даже до головной боли.
"Признаки усталости глаз у всех свои, у меня, например, появляется сонливость. То есть спать хотят глаза, а не голова: когда ложишься, они закрываются, а мозг продолжает активно работать. Уставшие глаза постоянно хочется тереть, чесать. Еще может возникнуть боль в глазах или в голове", – сказала Ирина Лещенко.