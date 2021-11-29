https://uz.sputniknews.ru/20211129/ocherednaya-anomaliya-v-nachale-zimy--prognozy-sinoptikov-21568801.html

Очередная аномалия в начале зимы — прогнозы синоптиков

Очередная аномалия в начале зимы — прогнозы синоптиков

В Узбекистане ожидается аномально теплая для начала зимы погода - метеорологи объяснили ее природу.

2021-11-29T17:33+0500

2021-11-29T17:33+0500

2021-11-29T17:33+0500

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узбекистан

погода

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В ближайшие дни в Узбекистане ожидается теплая и ясная погода. Днем воздух прогреется до отметки в 12−17 градусов, ночью температура составит 3−6 тепла."Начало зимы встретит жителей страны аномально теплой погодой, 1—2 декабря ожидается вынос теплой воздушной массы с районов зарубежного юга, температура повысится ночью до 6−9 тепла, днем до 17−22 тепла, что на 8−11 выше нормы для начала декабря", — говорится на сайте Узгидрометцентра.Немного прохладнее будет 2 декабря в Каракалпакстане и Хорезмской области: ожидается вторжение слабовлажной воздушной массы, местами возможен дождь.Третьего декабря похолодает и в остальных регионах республики. В отдельных районах возможно выпадет небольшой дождь. Температурный фон с этого дня незначительно снизится, но будет все еще выше нормы. В дневные часы температура воздуха будет 13−18 тепла.

https://uz.sputniknews.ru/20211122/ottepel-posle-morozov-pogoda-na-nedele-udivit-uzbekistantsev-21458831.html

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