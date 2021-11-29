https://uz.sputniknews.ru/20211129/ocherednaya-anomaliya-v-nachale-zimy--prognozy-sinoptikov-21568801.html
Очередная аномалия в начале зимы — прогнозы синоптиков
Очередная аномалия в начале зимы — прогнозы синоптиков
В Узбекистане ожидается аномально теплая для начала зимы погода - метеорологи объяснили ее природу.
2021-11-29T17:33+0500
2021-11-29T17:33+0500
2021-11-29T17:33+0500
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узгидромет
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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В ближайшие дни в Узбекистане ожидается теплая и ясная погода. Днем воздух прогреется до отметки в 12−17 градусов, ночью температура составит 3−6 тепла."Начало зимы встретит жителей страны аномально теплой погодой, 1—2 декабря ожидается вынос теплой воздушной массы с районов зарубежного юга, температура повысится ночью до 6−9 тепла, днем до 17−22 тепла, что на 8−11 выше нормы для начала декабря", — говорится на сайте Узгидрометцентра.Немного прохладнее будет 2 декабря в Каракалпакстане и Хорезмской области: ожидается вторжение слабовлажной воздушной массы, местами возможен дождь.Третьего декабря похолодает и в остальных регионах республики. В отдельных районах возможно выпадет небольшой дождь. Температурный фон с этого дня незначительно снизится, но будет все еще выше нормы. В дневные часы температура воздуха будет 13−18 тепла.
https://uz.sputniknews.ru/20211122/ottepel-posle-morozov-pogoda-na-nedele-udivit-uzbekistantsev-21458831.html
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узбекистан, погода, узгидромет
Очередная аномалия в начале зимы — прогнозы синоптиков
В Узбекистане ожидается аномальное для начала зимы тепло - метеорологи объяснили его природу.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В ближайшие дни в Узбекистане ожидается теплая и ясная погода. Днем воздух прогреется до отметки в 12−17 градусов, ночью температура составит 3−6 тепла.
"Начало зимы встретит жителей страны аномально теплой погодой, 1—2 декабря ожидается вынос теплой воздушной массы с районов зарубежного юга, температура повысится ночью до 6−9 тепла, днем до 17−22 тепла, что на 8−11 выше нормы для начала декабря", — говорится
на сайте Узгидрометцентра.
Немного прохладнее будет 2 декабря в Каракалпакстане и Хорезмской области: ожидается вторжение слабовлажной воздушной массы, местами возможен дождь.
Третьего декабря похолодает и в остальных регионах республики. В отдельных районах возможно выпадет небольшой дождь. Температурный фон с этого дня незначительно снизится, но будет все еще выше нормы. В дневные часы температура воздуха будет 13−18 тепла.