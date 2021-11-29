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В мире
https://uz.sputniknews.ru/20211129/skonchalsya-izvestnyy-kinorejisser-vladimir-naumov-21567627.html
Скончался известный кинорежиссер Владимир Наумов
Скончался известный кинорежиссер Владимир Наумов
Его знают как сценариста и режиссера популярных фильмов "Тегеран-43", "Бег" и "Легенда о Тиле".
2021-11-29T16:16+0500
2021-11-29T18:25+0500
в мире
кинорежиссер
скончался
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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Советский и российский кинорежиссер и сценарист Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал НТВ. О причине смерти не сообщается.Владимир Наумович Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1952-м.В киноиндустрии его знают как сценариста и режиссера популярных фильмов "Тегеран-43", "Бег" и "Легенда о Тиле". Кроме того, он сыграл в картинах "Гори, гори, моя звезда", "Кража" и "Третий удар".Звание народного артиста СССР было присвоено Наумову в 1983 году. Он также стал лауреатом Государственной премии СССР (1985). К тому же кинорежиссер удостоен российских орденов "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1997), "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007), ордена Почета (2013). Помимо этого, он являлся обладателем ряда значимых кинематографических наград: Вторая специальная премия ("Золотая медаль") и Премия Пазинетти ("Золотой кубок") МКФ в Венеции (1961), премии Всесоюзного кинофестиваля (1978, 1981, 1984), "Золотой приз" МКФ в Москве (1981), Приз "Амаркорд" МКФ в Римини (1995).
https://uz.sputniknews.ru/20211128/pevets-i-kompozitor-aleksandr-gradskiy-skonchalsya-na-73-m-godu-jizni--21554848.html
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кинорежиссер, скончался

Скончался известный кинорежиссер Владимир Наумов

16:16 29.11.2021 (обновлено: 18:25 29.11.2021)
© Sputnik / Евгений ОдиноковВладимир Наумович Наумов
Владимир Наумович Наумов - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Его знают как сценариста и режиссера популярных фильмов "Тегеран-43", "Бег" и "Легенда о Тиле". Кроме того, он сыграл в картинах "Гори, гори, моя звезда", "Кража" и "Третий удар".
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Советский и российский кинорежиссер и сценарист Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал НТВ. О причине смерти не сообщается.
Владимир Наумович Наумов родился 6 декабря 1927 года в Ленинграде. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1952-м.
В киноиндустрии его знают как сценариста и режиссера популярных фильмов "Тегеран-43", "Бег" и "Легенда о Тиле". Кроме того, он сыграл в картинах "Гори, гори, моя звезда", "Кража" и "Третий удар".
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Звание народного артиста СССР было присвоено Наумову в 1983 году. Он также стал лауреатом Государственной премии СССР (1985). К тому же кинорежиссер удостоен российских орденов "За заслуги перед Отечеством" IV степени (1997), "За заслуги перед Отечеством" II степени (2007), ордена Почета (2013).
Помимо этого, он являлся обладателем ряда значимых кинематографических наград: Вторая специальная премия ("Золотая медаль") и Премия Пазинетти ("Золотой кубок") МКФ в Венеции (1961), премии Всесоюзного кинофестиваля (1978, 1981, 1984), "Золотой приз" МКФ в Москве (1981), Приз "Амаркорд" МКФ в Римини (1995).
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