https://uz.sputniknews.ru/20211129/uchenye-obsujdayut-altayskie-raskopki-prolivayuschie-svet-na-rannyuyu-istoriyu-tyurkov-21569113.html

Ученые обсуждают алтайские раскопки, проливающие свет на раннюю историю тюрков

Ученые обсуждают алтайские раскопки, проливающие свет на раннюю историю тюрков

На Алтае обнаружены ритуальные комплексы раннетюркского периода, относящиеся к периоду до создания Первого Тюркского каганата. Ученые Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана прокомментировали находки.

2021-11-29T17:56+0500

2021-11-29T17:56+0500

2021-11-29T17:56+0500

культура

археологические раскопки

алтай

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В сообществе тюркологов активизировались исследования, связанные с изучением ранней истории тюрков. Поводом послужили раскопки археологов Алтайского государственного университета (АлтГУ), которые раскопали на Алтае ритуальные комплексы раннетюркского периода, относящиеся к периоду до создания Первого Тюркского каганата. Ученые Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана прокомментировали находки.По словам российских ученых, именно на Алтае к настоящему времени изучены самые ранние памятники тюрок. "В основном это ритуальные сооружения – прямоугольные и округлые оградки, в которых есть следы поминальных тризн, в том числе, показательные предметы конского снаряжения", – сообщил доктор исторических наук, эксперт Центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" АлтГУ Николай Серегин, комментируя раскопки.Экспедиционные работы, проведенные в Чемальском районе Республики Алтай в рамках гранта Российского научного фонда (РНФ), нацелены на то, чтобы раскрыть особенности начальных этапов истории кочевников.Как подчеркнул ученый, ядром новой общности стала пришлая группа населения. "У нас нет археологических материалов (конкретных атрибутированных находок), которые можно было бы уверенно соотнести с этой пришлой группой: мы видим, что она появилась, но откуда пришла и как это произошло, пока сказать не можем", – пояснил Николай Серегин. "Следы этой пришлой группы (возможно, те самые легендарные 500 семейств Ашина по письменным источникам) археологически пока не фиксируются. Вероятно, до переселения на Алтай они проживали на слабоизученных территориях, не охваченных систематическими исследованиями", – предположил ученый.Как известно, часть современной территории Узбекистана входила в состав Первого Тюркского каганата. В связи с этим археологи Узбекистана заявили, что материалы раскопок алтайских коллег требуют комплексного изучения, включающего такие методы как палеоботаника, археозоология, ландшафтоведение, источниковедение, историческая лингвистика и исследования древних ДНК.Директор Национального центра археологии Академии наук Республики Узбекистан Фарход Максудов полагает, что комплексы, относящиеся к середине VI века, до сих пор требуют полноценного научного исследования с широким социокультурным и антропологическим подходом."Есть версия, что род Ашина пришел на Алтай с востока, однако источники о захоронении этого рода относятся к началу VII века в Монголии. В китайских письменных источниках говорится, что они сжигали мертвых и развеивали их пепел по ветру. Также источники говорят, что китайский император Тайцзунь увидел начало процесса ингумации в погребальных обрядах среди князей Восточно-Тюркского каганата и призвал их быть достойными своих предков", – рассказал ученый.Что касается памятников на территории Узбекистана, то в регионе, по его словам, выявлено лишь несколько индивидуальных захоронений VI-VIII вв. За последние два года был обнаружен новый могильник Сунгак в Ташкентской области. "Можно сказать, что изученные на памятнике могилы были катакомбами, и захоронения были проведены в соответствии с местными традициями. Однако влияние пришельцев заметно и в археологических материалах. "Наше исследование в настоящее время продолжается и более полная информация будет доступна, когда будут сделаны окончательные выводы", – добавил Фарход Максудов.Между тем, в Казахстане, часть территории которого также входила в состав Первого Тюркского каганата, ученые заявили, что проблема сложения древнетюркского культурного комплекса в казахских степях была и остается актуальной в контексте изучения этносоциокультурных процессов в Великом поясе Евразийских степей в эпоху раннего средневековья.Как рассказал доктор исторических наук, казахский археолог, ведущий научный сотрудник историко-культурного заповедника-музея "Берел" Зайнолла Самашев, в ходе раскопок памятников пазырыкской культуры на могильнике Берел в Казахском Алтае (Восточный Казахстан) был выявлен целый пласт культуры "хунно-сяньбийской" эпохи, который все еще нуждается в уточнении периода существования и этнокультурной атрибуции. "Такие памятники уже широко известны на территории Российского Алтая, в Монгольском Алтае, и, ясно, что их нужно рассматривать в контексте истории всего Большого Алтая", – подчеркнул ученый.Археологи в Кыргызстане полагают, что для изучения тюркского периода и каганатов необходимо комплексное исследование археологических памятников Кыргызстана во взаимосвязи с археологическими данными Центральной Азии.Заведующий кафедрой археологии, этнологии, источниковедения и историографии Темирлан Чаргынов высказал мнение, что до сих пор эта тема по объективным и субъективным причинам не была предметом специального разностороннего исследования. "Памятники тюркского периода не были предметом комплексных исследований, нет исчерпывающей хронологической последовательности и антропологической интерпретации по периодам. Археологическое изучение поселений и городищ тюрков по сей день остается "белым пятном", – отметил ученый.Вместе с тем, по словам исследователей, в последние годы на территории Кыргызстана были открыты древнетюркские письменности, отдельные случайные находки, предметы вооружения и каменные изваяния. "Более 500 каменных изваяний, большинство из которых ранее не были известны науке, имеют уникальные формы по содержанию, художественному стилю и гендерному разнообразию", – добавил кандидат исторических наук, археолог, старший преподаватель кафедры археологии и этнологии КНУ им. Ж. Баласагына Орозбек Солтобаев.Ученые выразили уверенность, что разностороннее изучение памятников тюркского периода позволит прояснить культурные особенности этого времени, генезис, хронологические диапазоны, а также взаимоотношения с соседними народами и государствами в их временном отрезке.

https://uz.sputniknews.ru/20210416/arxeologi-nashli-drevneyshiy-na-blijnem-vostoke-alfavit-18377168.html

https://uz.sputniknews.ru/20160318/2052476.html

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археологические раскопки, алтай