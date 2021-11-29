https://uz.sputniknews.ru/20211129/uzbekistantsy-otdoxnut-v-dekabre-na-dva-dnya-bolshe-21568360.html
Узбекистанцы отдохнут в декабре на два дня больше
Узбекистанцы отдохнут в декабре на два дня больше
В период празднования Нового года власти республики дополнительно выделят на отдых не менее трех дней за счет дополнительных и переносимых нерабочих дней.
2021-11-29T17:06+0500
2021-11-29T17:06+0500
2021-11-29T17:11+0500
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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Узбекистанцы смогут отдохнуть в декабре на два дня больше в соответствии с указом президента. Согласно документу, установлено два выходных: 8 декабря - День конституции, а также 31 декабря - дополнительный нерабочий день. К тому же в период празднования Нового года власти республики дополнительно выделят на отдых не менее трех дней за счет дополнительных и переносимых нерабочих дней. Эта инициатива предусмотрена указом главы государства "О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан".
https://uz.sputniknews.ru/20211125/mirovye-smi-otsenili-sposoben-li-uzbekistan-stat-gornolyjnoy-skazkoy-21511292.html
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узбекистан, новогодние праздники, выходные
Узбекистанцы отдохнут в декабре на два дня больше
17:06 29.11.2021 (обновлено: 17:11 29.11.2021)
К тому же в период празднования Нового года власти республики дополнительно выделят на отдых не менее трех дней за счет дополнительных и переносимых нерабочих дней.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik.
Узбекистанцы смогут отдохнуть в декабре на два дня больше в соответствии с указом
президента.
Согласно документу, установлено два выходных: 8 декабря - День конституции, а также 31 декабря - дополнительный нерабочий день.
К тому же в период празднования Нового года власти республики дополнительно выделят на отдых не менее трех дней за счет дополнительных и переносимых нерабочих дней. Эта инициатива предусмотрена указом
главы государства "О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан".