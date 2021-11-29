https://uz.sputniknews.ru/20211129/v-pamyat-o-gradskom-pervyy-kanal-dovedet-desyatyy-sezon-golosa-do-kontsa--21563313.html

В память о Градском Первый канал доведет десятый сезон "Голоса" до конца

В память о Градском Первый канал доведет десятый сезон "Голоса" до конца

Руководство телеканала уточнило, что решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время. 29.11.2021, Sputnik Узбекистан

2021-11-29T10:25+0500

2021-11-29T10:25+0500

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россия

телевизионный проект "голос"

александр градский

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В память о выдающемся композиторе и певце Александре Градском Первый канал доведет 10 сезон "Голоса" до конца."Мы считаем своим долгом довести 10 сезон "Голоса" до конца в память об Александре Борисовиче", — информируется в сообщении федерального телеканала.Отмечается: несмотря на плохое самочувствие, Градский не бросил "Голос". Для него было очень важно принять участие в подготовке новых выпусков. Съемочная группа неоднократно уговаривала наставника ограничить нагрузку и немного отдохнуть, однако он всегда оставался на площадке. Его последние работы на музыкальном проекте еще только выйдут в эфир.Накануне композитор Александр Градский скончался на 73-м году жизни от инфаркта головного мозга. В пятницу, 26 ноября, ему стало плохо и его экстренно доставили в одну из московских больниц. Врачи боролись за жизнь народного артиста, но не смогли спасти его. С 2012 по 2015 годы Градский входил в состав жюри музыкального проекта "Голос". В сентябре 2017-го в шестом сезоне шоу "Голос" он вновь стал наставником.

https://uz.sputniknews.ru/20211128/pevets-i-kompozitor-aleksandr-gradskiy-skonchalsya-na-73-m-godu-jizni--21554848.html

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телевизионный проект "голос", александр градский