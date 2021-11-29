Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211129/v-uzbekistane-zapustyat-chetvertuyu-nitku-gazoprovoda-gazli-kagan-21565086.html
Власти Узбекистана запустят четвертую нитку газопровода "Газли-Каган"
Власти Узбекистана запустят четвертую нитку газопровода "Газли-Каган"
В направлении Газли-Каган уже действуют три нитки газопровода. Первую и вторую из них запустили еще в 1973-1983 годах, а третья открылась в 2006-м.
2021-11-29T13:11+0500
2021-11-29T13:13+0500
общество
газопровод
министерство энергетики узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1442/17/14421745_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c4d2d220467dbb389cb2afe0f54deef6.jpg
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана приступили к строительству четвертой нитки газопровода "Газли-Каган", которая улучшит поставки газа в Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областях, а также в Ферганской долине. На объекте сейчас работают около 200 сотрудников, а также задействованы 80 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Минэнерго.До 2022 года в стране планируется реализовать Программу модернизации и повышения эффективности магистральной газотранспортной системы. В соответствии с ней, намечено построить в республике новую нитку магистрального газопровода "Газли-Каган" протяженностью 140 км, новое строительство на газопроводах "Янгиер-Ахангаран" (95 км), на газопроводе Средняя Азия-Центр 2 (80 км). Отмечается, что по данной программе будут восстановлены и капитально отремонтированы 196 км магистральных газопроводов.На данный момент в направлении Газли-Каган действуют три нитки газопровода. Первую и вторую из них запустили еще в 1973-1983 годах, а третья открылась в 2006-м. По данным министерства, за сутки через данный магистральный газопровод проходит 35 млн кубометров природного газа.На четвертой нитке газопровода "Газли-Каган" строительно-монтажные работы уже проведены на расстоянии около 100 км. По ожиданиям, в осенне-зимний период из северной части страны в юго-восточную будет доставляться дополнительно 25 миллионов кубометров природного газа в сутки.
https://uz.sputniknews.ru/20211028/glava-gazproma-svyajet-energetiku-rf-s-uzbekistanom-i-kazaxstanom-21126397.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1442/17/14421745_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d442c069d673cc395d39266a1260889a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
газопровод, министерство энергетики узбекистана

Власти Узбекистана запустят четвертую нитку газопровода "Газли-Каган"

13:11 29.11.2021 (обновлено: 13:13 29.11.2021)
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкРабочие ведут монтаж труб
Рабочие ведут монтаж труб - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
На данный момент в направлении Газли-Каган действуют три нитки газопровода. Первую и вторую из них запустили еще в 1973-1983 годах, а третья открылась в 2006-м.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана приступили к строительству четвертой нитки газопровода "Газли-Каган", которая улучшит поставки газа в Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областях, а также в Ферганской долине. На объекте сейчас работают около 200 сотрудников, а также задействованы 80 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Минэнерго.
До 2022 года в стране планируется реализовать Программу модернизации и повышения эффективности магистральной газотранспортной системы. В соответствии с ней, намечено построить в республике новую нитку магистрального газопровода "Газли-Каган" протяженностью 140 км, новое строительство на газопроводах "Янгиер-Ахангаран" (95 км), на газопроводе Средняя Азия-Центр 2 (80 км). Отмечается, что по данной программе будут восстановлены и капитально отремонтированы 196 км магистральных газопроводов.
Логотип компании Газпром, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2021
Общество
Глава "Газпрома" свяжет энергетику России с Узбекистаном и Казахстаном
28 октября, 08:27
На данный момент в направлении Газли-Каган действуют три нитки газопровода. Первую и вторую из них запустили еще в 1973-1983 годах, а третья открылась в 2006-м. По данным министерства, за сутки через данный магистральный газопровод проходит 35 млн кубометров природного газа.
На четвертой нитке газопровода "Газли-Каган" строительно-монтажные работы уже проведены на расстоянии около 100 км. По ожиданиям, в осенне-зимний период из северной части страны в юго-восточную будет доставляться дополнительно 25 миллионов кубометров природного газа в сутки.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:41Байден окончательно испортил воздух в Европе
15:21Почему узбекистанские предприниматели выбирают Россию — мнение
13:55Российская бизнес-миссия в Ташкенте: о чем хотят договориться — ВИДЕО
13:50Лучшие люди просят президента придушить свободу слова в Интернете
13:36Киев опять сумел облапошить МВФ: как это было
13:11Власти Узбекистана запустят четвертую нитку газопровода "Газли-Каган"
12:31Археологи нашли в Перу 800-летнюю связанную мумию
12:05В Москве пройдет Евразийский конгресс
11:29В Ташкенте произошел крупный пожар в общежитии для рабочих
10:53Белорусские пограничники оказали помощь группе пострадавших мигрантов
10:25В память о Градском Первый канал доведет десятый сезон "Голоса" до конца
09:57В Узбекистане упрощается порядок установления инвалидности детей
09:30Мирзиёев предложил открыть в Ташкенте Центр инвестиций и торговли стран ОЭС
07:30"Недобитые монстры": доктор Мясников предупредил людей о новой угрозе
ВчераДесерт для сладкоежек: как распознать качественный шоколад
ВчераУченые выявили, кто больше всех подвержен развитию деменции
ВчераВ парке Tashkent City зажгла огни новогодняя ёлка — видео
ВчераУзбекистан заинтересован в присоединении Казахстана к "Агроэкспрессу"
ВчераЛидеры России и Азербайджана встретились в Сочи: что обсудили Путин и Алиев
ВчераБесстрашным борцам с ковид-заговором показали их жертв