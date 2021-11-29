https://uz.sputniknews.ru/20211129/v-uzbekistane-zapustyat-chetvertuyu-nitku-gazoprovoda-gazli-kagan-21565086.html

Власти Узбекистана запустят четвертую нитку газопровода "Газли-Каган"

Власти Узбекистана запустят четвертую нитку газопровода "Газли-Каган"

В направлении Газли-Каган уже действуют три нитки газопровода. Первую и вторую из них запустили еще в 1973-1983 годах, а третья открылась в 2006-м.

2021-11-29T13:11+0500

2021-11-29T13:11+0500

2021-11-29T13:13+0500

общество

газопровод

министерство энергетики узбекистана

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана приступили к строительству четвертой нитки газопровода "Газли-Каган", которая улучшит поставки газа в Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областях, а также в Ферганской долине. На объекте сейчас работают около 200 сотрудников, а также задействованы 80 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба Минэнерго.До 2022 года в стране планируется реализовать Программу модернизации и повышения эффективности магистральной газотранспортной системы. В соответствии с ней, намечено построить в республике новую нитку магистрального газопровода "Газли-Каган" протяженностью 140 км, новое строительство на газопроводах "Янгиер-Ахангаран" (95 км), на газопроводе Средняя Азия-Центр 2 (80 км). Отмечается, что по данной программе будут восстановлены и капитально отремонтированы 196 км магистральных газопроводов.На данный момент в направлении Газли-Каган действуют три нитки газопровода. Первую и вторую из них запустили еще в 1973-1983 годах, а третья открылась в 2006-м. По данным министерства, за сутки через данный магистральный газопровод проходит 35 млн кубометров природного газа.На четвертой нитке газопровода "Газли-Каган" строительно-монтажные работы уже проведены на расстоянии около 100 км. По ожиданиям, в осенне-зимний период из северной части страны в юго-восточную будет доставляться дополнительно 25 миллионов кубометров природного газа в сутки.

https://uz.sputniknews.ru/20211028/glava-gazproma-svyajet-energetiku-rf-s-uzbekistanom-i-kazaxstanom-21126397.html

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газопровод, министерство энергетики узбекистана