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Российская бизнес-миссия в Ташкенте: о чем хотят договориться — ВИДЕО
Российская бизнес-миссия в Ташкенте: о чем хотят договориться — ВИДЕО
Компании из России намерены принять участие в госзакупках, проводимых предприятиями Узбекистана.
2021-11-29T13:55+0500
2021-11-29T14:03+0500
экономика
узбекистан
бизнес
бизнес-миссия
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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Бизнес-миссия РФ в составе 12 российских компаний-экспортеров в области станкостроения сегодня стартовала в Ташкенте. Во главе делегации в столицу республики прибыл заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов.Директор по развитию зарубежной сети "Российского экспортного центра" Дмитрий Прохоренко рассказал Sputnik о первых итогах бизнес-миссии и о перспективах перехода на взаиморасчеты в национальных валютах.Мероприятия, организованные АО "Российский экспортный центр" при поддержке Министерства промышленности и торговли России, пройдут сегодня и завтра - 29 и 30 ноября 2021, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. В рамках бизнес-миссии пройдет панельная дискуссия, участники которой обсудят возможности экспорта российской продукции станкоинструментальной промышленности в Узбекистан. Речь, в частности, будет идти об участии компаний из РФ в госзакупках и локализации национального производства с использованием российского оборудования и технологических решений.
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узбекистан, бизнес, бизнес-миссия

Российская бизнес-миссия в Ташкенте: о чем хотят договориться — ВИДЕО

13:55 29.11.2021 (обновлено: 14:03 29.11.2021)
© Совет Федерации РФВстреча Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой
Встреча Валентины Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2021
© Совет Федерации РФ
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Рамиз Бахтияров
Все материалы
Компании из России намерены принять участие в госзакупках, проводимых предприятиями Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Бизнес-миссия РФ в составе 12 российских компаний-экспортеров в области станкостроения сегодня стартовала в Ташкенте. Во главе делегации в столицу республики прибыл заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов.
Директор по развитию зарубежной сети "Российского экспортного центра" Дмитрий Прохоренко рассказал Sputnik о первых итогах бизнес-миссии и о перспективах перехода на взаиморасчеты в национальных валютах.
Мероприятия, организованные АО "Российский экспортный центр" при поддержке Министерства промышленности и торговли России, пройдут сегодня и завтра - 29 и 30 ноября 2021, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В рамках бизнес-миссии пройдет панельная дискуссия, участники которой обсудят возможности экспорта российской продукции станкоинструментальной промышленности в Узбекистан. Речь, в частности, будет идти об участии компаний из РФ в госзакупках и локализации национального производства с использованием российского оборудования и технологических решений.
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