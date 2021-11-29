https://uz.sputniknews.ru/20211129/video-rossiya-planiruet-eksportirovat-stanki-v-uzbekistan-21566083.html

Российская бизнес-миссия в Ташкенте: о чем хотят договориться — ВИДЕО

Российская бизнес-миссия в Ташкенте: о чем хотят договориться — ВИДЕО

Компании из России намерены принять участие в госзакупках, проводимых предприятиями Узбекистана.

2021-11-29T13:55+0500

2021-11-29T13:55+0500

2021-11-29T14:03+0500

экономика

узбекистан

бизнес

бизнес-миссия

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Бизнес-миссия РФ в составе 12 российских компаний-экспортеров в области станкостроения сегодня стартовала в Ташкенте. Во главе делегации в столицу республики прибыл заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Ученов.Директор по развитию зарубежной сети "Российского экспортного центра" Дмитрий Прохоренко рассказал Sputnik о первых итогах бизнес-миссии и о перспективах перехода на взаиморасчеты в национальных валютах.Мероприятия, организованные АО "Российский экспортный центр" при поддержке Министерства промышленности и торговли России, пройдут сегодня и завтра - 29 и 30 ноября 2021, передает корреспондент Sputnik Узбекистан. В рамках бизнес-миссии пройдет панельная дискуссия, участники которой обсудят возможности экспорта российской продукции станкоинструментальной промышленности в Узбекистан. Речь, в частности, будет идти об участии компаний из РФ в госзакупках и локализации национального производства с использованием российского оборудования и технологических решений.

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

узбекистан, бизнес, бизнес-миссия