https://uz.sputniknews.ru/20211129/za-istyazanie-jivotnyx-uzbekistantsev-mogut-posadit-na-polgoda-v-tyurmu--21569506.html

За истязание животных узбекистанцев могут посадить на полгода в тюрьму

За истязание животных узбекистанцев могут посадить на полгода в тюрьму

Поправки в законодательство Узбекистана внесло правительство республики. Соответствующая статья уголовного кодекса вступила в силу с 26 ноября этого года.

2021-11-29T18:14+0500

2021-11-29T18:14+0500

2021-11-29T18:51+0500

общество

узбекистан

законодательство

животные

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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Президент одобрил поправки в законодательство Узбекистана, предусматривающие уголовное наказание за жестокое обращение с животными, в августе этого года. Соответствующая статья уголовного кодекса вступила в силу с 27 ноября этого года.В соответствии с обновленным документом, истязание животных, повлекшее их гибель либо увечье, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия будет наказываться штрафом от 25 до 50 БРВ (от $625 до $1250) или обязательными общественными работами до 240 часов, или исправительными работами до 1 года, либо ограничением свободы до полугода или лишением свободы до шести месяцев.Ранее за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, в Узбекистане наказывали только штрафами от $23 до $70, а за повторное правонарушение – до $115.В последнее время пользователи соцсетей в Узбекистане стали активно размещать видео и фотографии издевательств над животными. Противоправные действия вызвали широкий резонанс в обществе. В связи с возникшей ситуацией, Генпрокуратура республики в ноябре 2020 года разработала законопроект об ужесточении наказания за подобную жестокость. Эта инициатива была рассмотрена после обращения Общества защиты животных Mehr va oqibat ("Доброта и милосердие").

https://uz.sputniknews.ru/20210706/v-tashkente-jenschinu-oshtrafovali-za-jestokoe-obraschenie-s-kotenkom-19565861.html

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узбекистан, законодательство, животные