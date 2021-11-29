https://uz.sputniknews.ru/20211129/za-istyazanie-jivotnyx-uzbekistantsev-mogut-posadit-na-polgoda-v-tyurmu--21569506.html
За истязание животных узбекистанцев могут посадить на полгода в тюрьму
За истязание животных узбекистанцев могут посадить на полгода в тюрьму
Поправки в законодательство Узбекистана внесло правительство республики. Соответствующая статья уголовного кодекса вступила в силу с 26 ноября этого года.
2021-11-29T18:14+0500
2021-11-29T18:14+0500
2021-11-29T18:51+0500
общество
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животные
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ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Президент одобрил поправки в законодательство Узбекистана, предусматривающие уголовное наказание за жестокое обращение с животными, в августе этого года. Соответствующая статья уголовного кодекса вступила в силу с 27 ноября этого года.В соответствии с обновленным документом, истязание животных, повлекшее их гибель либо увечье, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия будет наказываться штрафом от 25 до 50 БРВ (от $625 до $1250) или обязательными общественными работами до 240 часов, или исправительными работами до 1 года, либо ограничением свободы до полугода или лишением свободы до шести месяцев.Ранее за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, в Узбекистане наказывали только штрафами от $23 до $70, а за повторное правонарушение – до $115.В последнее время пользователи соцсетей в Узбекистане стали активно размещать видео и фотографии издевательств над животными. Противоправные действия вызвали широкий резонанс в обществе. В связи с возникшей ситуацией, Генпрокуратура республики в ноябре 2020 года разработала законопроект об ужесточении наказания за подобную жестокость. Эта инициатива была рассмотрена после обращения Общества защиты животных Mehr va oqibat ("Доброта и милосердие").
https://uz.sputniknews.ru/20210706/v-tashkente-jenschinu-oshtrafovali-za-jestokoe-obraschenie-s-kotenkom-19565861.html
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узбекистан, законодательство, животные
За истязание животных узбекистанцев могут посадить на полгода в тюрьму
18:14 29.11.2021 (обновлено: 18:51 29.11.2021)
Статья о жестоком обращении с животными, появившаяся в Уголовном кодексе в августе этого года, вступила в силу с 27 ноября.
ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Президент одобрил поправки в законодательство Узбекистана, предусматривающие уголовное наказание за жестокое обращение с животными, в августе этого года. Соответствующая статья уголовного кодекса вступила в силу с 27 ноября этого года.
В соответствии с обновленным документом, истязание животных, повлекшее их гибель либо увечье, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия будет наказываться штрафом от 25 до 50 БРВ (от $625 до $1250) или обязательными общественными работами до 240 часов, или исправительными работами до 1 года, либо ограничением свободы до полугода или лишением свободы до шести месяцев.
Ранее за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, в Узбекистане наказывали только штрафами от $23 до $70, а за повторное правонарушение – до $115.
В последнее время пользователи соцсетей в Узбекистане стали активно размещать видео и фотографии издевательств над животными. Противоправные действия вызвали широкий резонанс в обществе.
В связи с возникшей ситуацией, Генпрокуратура республики в ноябре 2020 года разработала законопроект об ужесточении наказания за подобную жестокость. Эта инициатива была рассмотрена после обращения Общества защиты животных Mehr va oqibat ("Доброта и милосердие").