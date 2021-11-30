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Новая напасть: что известно о штамме коронавируса "омикрон" — видео
Новая напасть: что известно о штамме коронавируса "омикрон" — видео
В мире бушует новый штамм "омикрон". Он крайне заразен и, возможно, устойчив ко всем созданным вакцинам.
2021-11-30T11:41+0500
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видео
коронавирус covid-19
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Вспышка мутации произошла в Африке в начале ноября. Сейчас "омикрон" уже вышел за пределы континента и стремительно распространяется по планете.Случаи заболевания новым штаммом фиксируются в Италии, Великобритании, Гонконге, Португалии и других странах. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", как "очень высокий".Что известно об опасном штамме? Правда ли он так опасен? Как человечество планирует бороться с "омикроном"?Ответы на эти вопросы ищите в видео.
https://uz.sputniknews.ru/20211127/novomu-zaraznomu-shtammu-covid-19-prisvoili-grecheskoe-nazvanie-21549842.html
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коронавирус covid-19

Новая напасть: что известно о штамме коронавируса "омикрон" — видео

11:41 30.11.2021 (обновлено: 11:49 30.11.2021)
© Ruptly
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В мире продолжает бушевать новый опасный штамм COVID-19 — "омикрон". Он крайне заразен и, возможно, устойчив ко всем созданным вакцинам.
Вспышка мутации произошла в Африке в начале ноября.
Сейчас "омикрон" уже вышел за пределы континента и стремительно распространяется по планете.
Случаи заболевания новым штаммом фиксируются в Италии, Великобритании, Гонконге, Португалии и других странах.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", как "очень высокий".
Что известно об опасном штамме? Правда ли он так опасен? Как человечество планирует бороться с "омикроном"?
Ответы на эти вопросы ищите в видео.
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