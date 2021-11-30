https://uz.sputniknews.ru/20211130/21577841.html
Новая напасть: что известно о штамме коронавируса "омикрон" — видео
Новая напасть: что известно о штамме коронавируса "омикрон" — видео
В мире бушует новый штамм "омикрон". Он крайне заразен и, возможно, устойчив ко всем созданным вакцинам.
2021-11-30T11:41+0500
2021-11-30T11:41+0500
2021-11-30T11:49+0500
видео
коронавирус covid-19
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Вспышка мутации произошла в Африке в начале ноября. Сейчас "омикрон" уже вышел за пределы континента и стремительно распространяется по планете.Случаи заболевания новым штаммом фиксируются в Италии, Великобритании, Гонконге, Португалии и других странах. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", как "очень высокий".Что известно об опасном штамме? Правда ли он так опасен? Как человечество планирует бороться с "омикроном"?Ответы на эти вопросы ищите в видео.
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коронавирус covid-19
Новая напасть: что известно о штамме коронавируса "омикрон" — видео
11:41 30.11.2021 (обновлено: 11:49 30.11.2021)
В мире продолжает бушевать новый опасный штамм COVID-19 — "омикрон". Он крайне заразен и, возможно, устойчив ко всем созданным вакцинам.
Вспышка мутации произошла в Африке в начале ноября.
Сейчас "омикрон" уже вышел за пределы континента и стремительно распространяется по планете.
Случаи заболевания новым штаммом фиксируются в Италии, Великобритании, Гонконге, Португалии и других странах.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", как "очень высокий".
Что известно об опасном штамме? Правда ли он так опасен? Как человечество планирует бороться с "омикроном"?
Ответы на эти вопросы ищите в видео.