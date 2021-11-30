https://uz.sputniknews.ru/20211130/21577841.html

Новая напасть: что известно о штамме коронавируса "омикрон" — видео

Новая напасть: что известно о штамме коронавируса "омикрон" — видео

В мире бушует новый штамм "омикрон". Он крайне заразен и, возможно, устойчив ко всем созданным вакцинам.

2021-11-30T11:41+0500

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видео

коронавирус covid-19

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Вспышка мутации произошла в Африке в начале ноября. Сейчас "омикрон" уже вышел за пределы континента и стремительно распространяется по планете.Случаи заболевания новым штаммом фиксируются в Италии, Великобритании, Гонконге, Португалии и других странах. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили общий глобальный риск, связанный с распространением "омикрона", как "очень высокий".Что известно об опасном штамме? Правда ли он так опасен? Как человечество планирует бороться с "омикроном"?Ответы на эти вопросы ищите в видео.

https://uz.sputniknews.ru/20211127/novomu-zaraznomu-shtammu-covid-19-prisvoili-grecheskoe-nazvanie-21549842.html

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