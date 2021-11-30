https://uz.sputniknews.ru/20211130/chp-v-metro-tashkenta-studenty-ustroili-prival-na-krayu-platformy--video-21577285.html
ЧП в метро Ташкента: студенты устроили "привал" на краю платформы — видео
ЧП в метро Ташкента: студенты устроили "привал" на краю платформы — видео
В пресс-службе столичной подземки уже прокомментировали случившееся.
2021-11-30T11:24+0500
2021-11-30T11:24+0500
2021-11-30T12:56+0500
общество
ташкент
метро
студенты
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В соцсетях распространили кадры, на которых несколько юношей сидят на краю платформы, свесив ноги. С минуты на минуты на станцию должен был прибыть поезд. Инцидент произошел в метро Ташкента. Несчастного случая удалось избежать. Пострадавших нет.В пресс-службе столичной подземки уже прокомментировали случившееся. Выяснилось, что на краю платформы сидели студенты местного колледжа. С родителями ребят провели профилактическую беседу.
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ташкент, метро, студенты
ЧП в метро Ташкента: студенты устроили "привал" на краю платформы — видео
11:24 30.11.2021 (обновлено: 12:56 30.11.2021)
В пресс-службе столичной подземки уже прокомментировали случившееся.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В соцсетях распространили кадры, на которых несколько юношей сидят на краю платформы, свесив ноги. С минуты на минуты на станцию должен был прибыть поезд.
Инцидент произошел в метро Ташкента.
Несчастного случая удалось избежать. Пострадавших нет.
В пресс-службе столичной подземки уже прокомментировали случившееся.
Выяснилось, что на краю платформы сидели студенты местного колледжа.
"Изображенные на снимке студенты колледжа Ш.Р. и А.С. были предупреждены на месте происшествия сотрудниками органа внутренных дел и проведены разъяснительные работы", — сообщили
в администрации метрополитена.
С родителями ребят провели профилактическую беседу.