Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211130/chp-v-metro-tashkenta-studenty-ustroili-prival-na-krayu-platformy--video-21577285.html
ЧП в метро Ташкента: студенты устроили "привал" на краю платформы — видео
ЧП в метро Ташкента: студенты устроили "привал" на краю платформы — видео
В пресс-службе столичной подземки уже прокомментировали случившееся.
2021-11-30T11:24+0500
2021-11-30T12:56+0500
общество
ташкент
метро
студенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1e/21577489_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_5651f7e4aa4639e291dffa3f2833ee4c.jpg
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В соцсетях распространили кадры, на которых несколько юношей сидят на краю платформы, свесив ноги. С минуты на минуты на станцию должен был прибыть поезд. Инцидент произошел в метро Ташкента. Несчастного случая удалось избежать. Пострадавших нет.В пресс-службе столичной подземки уже прокомментировали случившееся. Выяснилось, что на краю платформы сидели студенты местного колледжа. С родителями ребят провели профилактическую беседу.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1e/21577489_139:0:2868:2047_1920x0_80_0_0_8ec8573f19252b01cadcf4c352a13766.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент, метро, студенты

ЧП в метро Ташкента: студенты устроили "привал" на краю платформы — видео

11:24 30.11.2021 (обновлено: 12:56 30.11.2021)
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажир в медицинской маске в вагоне поезда в метро, иллюстративное фото
Пассажир в медицинской маске в вагоне поезда в метро, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
В пресс-службе столичной подземки уже прокомментировали случившееся.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В соцсетях распространили кадры, на которых несколько юношей сидят на краю платформы, свесив ноги. С минуты на минуты на станцию должен был прибыть поезд.
Инцидент произошел в метро Ташкента.
Несчастного случая удалось избежать. Пострадавших нет.
В пресс-службе столичной подземки уже прокомментировали случившееся.
Выяснилось, что на краю платформы сидели студенты местного колледжа.
"Изображенные на снимке студенты колледжа Ш.Р. и А.С. были предупреждены на месте происшествия сотрудниками органа внутренных дел и проведены разъяснительные работы", — сообщили в администрации метрополитена.
С родителями ребят провели профилактическую беседу.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:01Стало известно, кто сможет работать старшим инспектором по профилактике
12:55Почему предложение Эрдогана "помирить Украину с Россией" будет отвергнуто
11:41Новая напасть: что известно о штамме коронавируса "омикрон" — видео
11:36Рыбный день: на перевале Камчик произошло необычное ДТП — фото и видео
11:24ЧП в метро Ташкента: студенты устроили "привал" на краю платформы — видео
10:51В Наманганской области появится малая промзона по производству мебели
10:42Как не отравиться угарным газом: симптомы и первая помощь
10:27Куда хокимият Ташкента направит выручку от продажи "Пойтахт банка"
10:10Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"
09:52Узбекистан, Армения, Беларусь: куда чаще звонят пассажиры метро Москвы
09:34В Ташкенте запустят скоростной автобус от Чиланзара до Юнусабада
09:14Узбекский фильм о спасении людей в Сирии взял Гран-при — видео
08:43Узбекских туристов попросили избегать стран, где выявлен новый штамм COVID
08:30Отабеков раскрыл, добрался ли заразный штамм "омикрон" до Узбекистана
08:01Худшее решение: врач рассказал о вреде будильника
07:30К чему может привести вспышка на Солнце: под ударом Всемирная сеть
ВчераКак наряжают рождественские ели в разных странах — фото
ВчераЧто делать, если в пасмурную погоду болит голова
ВчераГотовы ли эсминцы ВМС США воевать за Украину?
ВчераКакую выгоду получат Ташкент и Москва от строительства новой ГЭС – видео