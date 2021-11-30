https://uz.sputniknews.ru/20211130/chp-v-metro-tashkenta-studenty-ustroili-prival-na-krayu-platformy--video-21577285.html

ЧП в метро Ташкента: студенты устроили "привал" на краю платформы — видео

ЧП в метро Ташкента: студенты устроили "привал" на краю платформы — видео

В пресс-службе столичной подземки уже прокомментировали случившееся.

2021-11-30T11:24+0500

2021-11-30T11:24+0500

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общество

ташкент

метро

студенты

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В соцсетях распространили кадры, на которых несколько юношей сидят на краю платформы, свесив ноги. С минуты на минуты на станцию должен был прибыть поезд. Инцидент произошел в метро Ташкента. Несчастного случая удалось избежать. Пострадавших нет.В пресс-службе столичной подземки уже прокомментировали случившееся. Выяснилось, что на краю платформы сидели студенты местного колледжа. С родителями ребят провели профилактическую беседу.

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ташкент, метро, студенты