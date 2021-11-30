https://uz.sputniknews.ru/20211130/deputat-obmenyal-dollary-na-chernom-rynke--emu-grozit-nakazanie-21590819.html

Депутат обменял доллары на "черном рынке" — ему грозит наказание

Депутат обменял доллары на "черном рынке" — ему грозит наказание

Публичное нарушение закона в Минюсте назвали сигналом обществу о том, что можно пойти против установленных правил.

2021-11-30T19:55+0500

2021-11-30T19:55+0500

2021-11-30T20:03+0500

общество

доллары

черный рынок

депутат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/09/17/15035315_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0422d9a5225fb97681c373a18046a98f.jpg

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Министерстве юстиции жестко осудили действия депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса Расула Кушербаева за демонстративное нарушение закона. Избранник народа опубликовал в соцсети видеоролик, где признается в том, что воспользовался услугами "черных валютчиков". Правда перед этим он в течение часа искал легальные пункты обмена в городе Янгиюле, но все они были закрыты. В результате Кушербаев отправился на "черный рынок", где обменял на сумы 50 долларов и сразу же сознался в нарушении закона, выразив готовность ответить за свои действия.В Минюсте раскритиковали позицию депутата, заявив, что "нормы и требования законодательства, установленные на территории Узбекистана, должны соблюдаться независимо от того, нравятся ли они кому-то или нет, независимо от чьего-то мнения, взглядов и социального положения".Публичное нарушение закона в ведомстве назвали сигналом обществу о том, что можно пойти против установленных правил. Депутат Законодательной палаты мог в пределах своих полномочий обратиться в соответствующие органы с запросом и решить этот вопрос на системной основе или инициировать изменения в законодательство, считают в Минюсте.Согласно требованиям статьи 19 закона "О валютном регулировании" покупка и продажа иностранной валюты резидентами и нерезидентами на территории Узбекистана осуществляются исключительно через банки. К тому же, за незаконное приобретение или сбыт гражданами валютных ценностей в статье 170 Кодекса об административной ответственности предусмотрена ответственность.

https://uz.sputniknews.ru/20211005/v-uzbekistane-podorojal-benzin-20780089.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

доллары, черный рынок, депутат