https://uz.sputniknews.ru/20211130/ekstrennoe-soobschenie-uzbekistan-mojet-snova-nakryt-pylnaya-mgla-21585468.html
Экстренное сообщение: Узбекистан может снова накрыть пыльная мгла
Экстренное сообщение: Узбекистан может снова накрыть пыльная мгла
На фоне резкого повышения температуры воздуха из–за выноса теплой воздушной массы с территории Ирана через Туркменистан, в республике могут образоваться пыльные бури.
2021-11-30T16:22+0500
2021-11-30T16:22+0500
2021-11-30T18:14+0500
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В отдельных областях и районах Узбекистана могут снова возникнуть пыльные бури , экстренно передает пресс-служба Узгидромета. " <...> в отдельных областях и районах возможна пыльная буря и поднятие пыльной мглы", - информируется в сообщении.По данным синоптиков, 1 и 2 декабря в Узбекистане ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25-28 м/с. На фоне резкого повышения температуры воздуха из–за выноса теплой воздушной массы с территории Ирана через Туркменистан, в республике могут образоваться пыльные бури.
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узгидромет, прогноз погоды
Экстренное сообщение: Узбекистан может снова накрыть пыльная мгла
16:22 30.11.2021 (обновлено: 18:14 30.11.2021)
На фоне резкого повышения температуры воздуха из–за выноса теплой воздушной массы с территории Ирана через Туркменистан, в республике могут образоваться пыльные бури.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik.
В отдельных областях и районах Узбекистана могут снова возникнуть пыльные бури , экстренно передает
пресс-служба Узгидромета.
" <...> в отдельных областях и районах возможна пыльная буря и поднятие пыльной мглы", - информируется в сообщении.
По данным синоптиков, 1 и 2 декабря в Узбекистане ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25-28 м/с. На фоне резкого повышения температуры воздуха из–за выноса теплой воздушной массы с территории Ирана через Туркменистан, в республике могут образоваться пыльные бури.