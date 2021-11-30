https://uz.sputniknews.ru/20211130/ekstrennoe-soobschenie-uzbekistan-mojet-snova-nakryt-pylnaya-mgla-21585468.html

Экстренное сообщение: Узбекистан может снова накрыть пыльная мгла

Экстренное сообщение: Узбекистан может снова накрыть пыльная мгла

На фоне резкого повышения температуры воздуха из–за выноса теплой воздушной массы с территории Ирана через Туркменистан, в республике могут образоваться пыльные бури.

2021-11-30T16:22+0500

2021-11-30T16:22+0500

2021-11-30T18:14+0500

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В отдельных областях и районах Узбекистана могут снова возникнуть пыльные бури , экстренно передает пресс-служба Узгидромета. " <...> в отдельных областях и районах возможна пыльная буря и поднятие пыльной мглы", - информируется в сообщении.По данным синоптиков, 1 и 2 декабря в Узбекистане ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25-28 м/с. На фоне резкого повышения температуры воздуха из–за выноса теплой воздушной массы с территории Ирана через Туркменистан, в республике могут образоваться пыльные бури.

https://uz.sputniknews.ru/20211115/v-nasa-obyasnili-otkuda-vzyalas-pyl-nakryvshaya-uzbekistan-21349856.html

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