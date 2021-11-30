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Экстренное сообщение: Узбекистан может снова накрыть пыльная мгла
Экстренное сообщение: Узбекистан может снова накрыть пыльная мгла
На фоне резкого повышения температуры воздуха из–за выноса теплой воздушной массы с территории Ирана через Туркменистан, в республике могут образоваться пыльные бури.
2021-11-30T16:22+0500
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В отдельных областях и районах Узбекистана могут снова возникнуть пыльные бури , экстренно передает пресс-служба Узгидромета. " &lt;...&gt; в отдельных областях и районах возможна пыльная буря и поднятие пыльной мглы", - информируется в сообщении.По данным синоптиков, 1 и 2 декабря в Узбекистане ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25-28 м/с. На фоне резкого повышения температуры воздуха из–за выноса теплой воздушной массы с территории Ирана через Туркменистан, в республике могут образоваться пыльные бури.
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Экстренное сообщение: Узбекистан может снова накрыть пыльная мгла

16:22 30.11.2021 (обновлено: 18:14 30.11.2021)
© SputnikПыльная буря в Узбекистане
Пыльная буря в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
© Sputnik
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На фоне резкого повышения температуры воздуха из–за выноса теплой воздушной массы с территории Ирана через Туркменистан, в республике могут образоваться пыльные бури.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В отдельных областях и районах Узбекистана могут снова возникнуть пыльные бури , экстренно передает пресс-служба Узгидромета.
" <...> в отдельных областях и районах возможна пыльная буря и поднятие пыльной мглы", - информируется в сообщении.
Пыльная буря, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.11.2021
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По данным синоптиков, 1 и 2 декабря в Узбекистане ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25-28 м/с. На фоне резкого повышения температуры воздуха из–за выноса теплой воздушной массы с территории Ирана через Туркменистан, в республике могут образоваться пыльные бури.
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