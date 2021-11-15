https://uz.sputniknews.ru/20211115/v-nasa-obyasnili-otkuda-vzyalas-pyl-nakryvshaya-uzbekistan-21349856.html

В NASA объяснили, откуда взялась пыль, накрывшая Узбекистан

В NASA объяснили, откуда взялась пыль, накрывшая Узбекистан

За последние 150 лет пыльно-песчаная буря подобного масштаба наблюдалась в Узбекистане впервые.

2021-11-15T08:57+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В NASA рассказали, откуда взялась пыль, накрывшая Узбекистан в начале месяца.Изображение NASA Earth Observatory было сделано 5 ноября спектрорадиометром среднего разрешения (MODIS) на спутнике Terra.Американские ученые считают, что стихия пришла с высохших сельскохозяйственных угодий, пастбищ и лугов в северо-восточной части Туркестанской области Казахстана."Пыльно-песчаная мгла" обрушилась на Узбекистан в начале месяца: буря затронула Ташкентскую, Сырдарьинскую, частично Джизакскую и Ферганскую области.В первые часы уровень загрязнения воздуха превышал норму в 30 раз. Бурю, по мнению синоптиков, вызвал сильный ветер и иссушенный верхний слой почвы.За последние 150 лет природная стихия подобного масштаба наблюдалась в Узбекистане впервые.Специалисты также проанализировали состав воздуха и рассказали, насколько обнаруженные частицы опасны для здоровья граждан.

https://uz.sputniknews.ru/20211110/sinoptiki-nazvali-samye-pylnye-regiony-uzbekistana-za-nedelyu-21291856.html

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