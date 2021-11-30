https://uz.sputniknews.ru/20211130/film-o-spasenii-uzbekistantsev-v-sirii-pobedil-na-prestijnom-kinofestivale-21574178.html

Узбекский фильм о спасении людей в Сирии взял Гран-при — видео

Узбекский фильм о спасении людей в Сирии взял Гран-при — видео

В нем рассказывается об операции "Мехр" по вывозу узбекистанцев из зоны боевых действий в Сирии и странах Ближнего Востока.

2021-11-30T09:14+0500

2021-11-30T09:14+0500

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общество

сирия

фильм

ближний восток

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Художественный фильм "Туткунлик" ("Неволя") узбекских кинематографистов получил Гран-при Международного кинофестиваля "Волоколамский рубеж".Картину снял режиссер Рашид Маликов. Сюжет основан на реальных событиях одной из операций властей Узбекистана "Мехр" ("Добро") по вывозу узбекистанцев из зоны боевых действий в Сирии и странах Ближнего Востока.Маликов, в свою очередь, рассказал, как он решил снять этот фильм. Идея появилась летом 2020-го. Власти Узбекистана начиная с 2020 года специальными авиарейсами вернули на родину 435 граждан страны (в основном, это женщины и дети), оказавшихся в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане.Международный кинофестиваль военно-патриотического фильма "Волоколамский рубеж" в 2021-м прошел уже в 18-й раз. В этом году он был посвящен 80-летию битвы под Москвой и 80-летию освобождения Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков. В конкурсной программе приняли участие картины из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, Украины, Сербии, Греции, Китая и Грузии.

https://uz.sputniknews.ru/20211123/ob-uzbekskix-geroyax-velikoy-otechestvennoy-voyny-snimut-dva-filma-21477276.html

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