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Узбекский фильм о спасении людей в Сирии взял Гран-при — видео
Узбекский фильм о спасении людей в Сирии взял Гран-при — видео
В нем рассказывается об операции "Мехр" по вывозу узбекистанцев из зоны боевых действий в Сирии и странах Ближнего Востока.
2021-11-30T09:14+0500
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общество
сирия
фильм
ближний восток
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Художественный фильм "Туткунлик" ("Неволя") узбекских кинематографистов получил Гран-при Международного кинофестиваля "Волоколамский рубеж".Картину снял режиссер Рашид Маликов. Сюжет основан на реальных событиях одной из операций властей Узбекистана "Мехр" ("Добро") по вывозу узбекистанцев из зоны боевых действий в Сирии и странах Ближнего Востока.Маликов, в свою очередь, рассказал, как он решил снять этот фильм. Идея появилась летом 2020-го. Власти Узбекистана начиная с 2020 года специальными авиарейсами вернули на родину 435 граждан страны (в основном, это женщины и дети), оказавшихся в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане.Международный кинофестиваль военно-патриотического фильма "Волоколамский рубеж" в 2021-м прошел уже в 18-й раз. В этом году он был посвящен 80-летию битвы под Москвой и 80-летию освобождения Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков. В конкурсной программе приняли участие картины из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, Украины, Сербии, Греции, Китая и Грузии.
https://uz.sputniknews.ru/20211123/ob-uzbekskix-geroyax-velikoy-otechestvennoy-voyny-snimut-dva-filma-21477276.html
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сирия, фильм, ближний восток

Узбекский фильм о спасении людей в Сирии взял Гран-при — видео

09:14 30.11.2021 (обновлено: 11:13 30.11.2021)
© AFP / ZAC BAILLIEЖенщина с коляской на прицеле, Сирия
Женщина с коляской на прицеле, Сирия - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
© AFP / ZAC BAILLIE
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В нем рассказывается об операции "Мехр" по вывозу узбекистанцев из зоны боевых действий в Сирии и странах Ближнего Востока.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Художественный фильм "Туткунлик" ("Неволя") узбекских кинематографистов получил Гран-при Международного кинофестиваля "Волоколамский рубеж".
Картину снял режиссер Рашид Маликов.
Сюжет основан на реальных событиях одной из операций властей Узбекистана "Мехр" ("Добро") по вывозу узбекистанцев из зоны боевых действий в Сирии и странах Ближнего Востока.

"Операция была проведена по личному распоряжению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Такая история не могла остаться без внимания кинематографистов", — заявил гендиректор Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов.

Маликов, в свою очередь, рассказал, как он решил снять этот фильм. Идея появилась летом 2020-го.
"Мехр" — это глубоко гуманистическая акция, которую важно было показать широкому зрителю", — объяснил режиссер картины.
Власти Узбекистана начиная с 2020 года специальными авиарейсами вернули на родину 435 граждан страны (в основном, это женщины и дети), оказавшихся в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане.
Международный кинофестиваль военно-патриотического фильма "Волоколамский рубеж" в 2021-м прошел уже в 18-й раз.
В этом году он был посвящен 80-летию битвы под Москвой и 80-летию освобождения Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков.
В конкурсной программе приняли участие картины из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, Украины, Сербии, Греции, Китая и Грузии.
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