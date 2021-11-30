https://uz.sputniknews.ru/20211130/film-o-spasenii-uzbekistantsev-v-sirii-pobedil-na-prestijnom-kinofestivale-21574178.html
Узбекский фильм о спасении людей в Сирии взял Гран-при — видео
Узбекский фильм о спасении людей в Сирии взял Гран-при — видео
В нем рассказывается об операции "Мехр" по вывозу узбекистанцев из зоны боевых действий в Сирии и странах Ближнего Востока.
2021-11-30T09:14+0500
2021-11-30T09:14+0500
2021-11-30T11:13+0500
общество
сирия
фильм
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1e/21574540_0:105:3266:1942_1920x0_80_0_0_5e5b53d18893f93ed4a1357ed98e14d0.jpg
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Художественный фильм "Туткунлик" ("Неволя") узбекских кинематографистов получил Гран-при Международного кинофестиваля "Волоколамский рубеж".Картину снял режиссер Рашид Маликов. Сюжет основан на реальных событиях одной из операций властей Узбекистана "Мехр" ("Добро") по вывозу узбекистанцев из зоны боевых действий в Сирии и странах Ближнего Востока.Маликов, в свою очередь, рассказал, как он решил снять этот фильм. Идея появилась летом 2020-го. Власти Узбекистана начиная с 2020 года специальными авиарейсами вернули на родину 435 граждан страны (в основном, это женщины и дети), оказавшихся в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане.Международный кинофестиваль военно-патриотического фильма "Волоколамский рубеж" в 2021-м прошел уже в 18-й раз. В этом году он был посвящен 80-летию битвы под Москвой и 80-летию освобождения Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков. В конкурсной программе приняли участие картины из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, Украины, Сербии, Греции, Китая и Грузии.
https://uz.sputniknews.ru/20211123/ob-uzbekskix-geroyax-velikoy-otechestvennoy-voyny-snimut-dva-filma-21477276.html
ближний восток
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1e/21574540_269:0:2998:2047_1920x0_80_0_0_f0c8a6bed36f6453d83365f5cd68fa6d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сирия, фильм, ближний восток
Узбекский фильм о спасении людей в Сирии взял Гран-при — видео
09:14 30.11.2021 (обновлено: 11:13 30.11.2021)
В нем рассказывается об операции "Мехр" по вывозу узбекистанцев из зоны боевых действий в Сирии и странах Ближнего Востока.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Художественный фильм "Туткунлик" ("Неволя") узбекских кинематографистов получил Гран-при Международного кинофестиваля "Волоколамский рубеж".
Картину снял режиссер Рашид Маликов.
Сюжет основан на реальных событиях одной из операций властей Узбекистана "Мехр" ("Добро") по вывозу узбекистанцев из зоны боевых действий в Сирии и странах Ближнего Востока.
"Операция была проведена по личному распоряжению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Такая история не могла остаться без внимания кинематографистов", — заявил гендиректор Агентства кинематографии Фирдавс Абдухаликов.
Маликов, в свою очередь, рассказал, как он решил снять этот фильм. Идея появилась летом 2020-го.
"Мехр" — это глубоко гуманистическая акция, которую важно было показать широкому зрителю", — объяснил режиссер картины.
Власти Узбекистана начиная с 2020 года специальными авиарейсами вернули на родину 435 граждан страны (в основном, это женщины и дети), оказавшихся в зоне вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке и в Афганистане.
Международный кинофестиваль военно-патриотического фильма "Волоколамский рубеж" в 2021-м прошел уже в 18-й раз.
В этом году он был посвящен 80-летию битвы под Москвой и 80-летию освобождения Волоколамска от немецко-фашистских захватчиков.
В конкурсной программе приняли участие картины из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, Украины, Сербии, Греции, Китая и Грузии.