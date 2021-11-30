https://uz.sputniknews.ru/20211130/kakim-znakam-zodiaka-povezet-v-lyubvi-v-god-tigra-21584037.html

Каким знакам зодиака повезет в любви в Год Тигра

Каким знакам зодиака повезет в любви в Год Тигра

2022 год по восточному календарю – год Тигра. Каким знакам зодиака Тигр принесет удачу в любви – в гороскопе от Павла Глобы.

2021-11-30T22:00+0500

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Предстоящий год Водяного Тигра будет успешным для всех знаков зодиака практически во всех сферах. Не станут исключением и личные отношения: многих в следующем году ждет море любви и романтики. Каким знакам зодиака повезет больше всего рассказал астролог Павел Глоба.ТельцыТельцов в Год Тигра ждут большие перемены. И хотя всю свою энергию они направят в финансовую сферу, но и в личной жизни у них все будет складываться как нельзя лучше, а отношения, построенные в этом году, окажутся прочными и долговременными.БлизнецыПервая половина года для Близнецов пройдет без особых перемен, зато в мае у них появится отличный шанс укрепить или выстроить заново разрушенные ранее отношения.ВесыВесов ждет большая удача в любви, как и в любых других отношениях. Общение с любимым человеком будет наполнено романтикой, укрепятся также дружеские и рабочие связи.СкорпионЛичная жизнь Скорпионов наполнится приятными моментами. В апреле и в первой половине ноября представители этого знака смогут встретить большую любовь или создать семью.КозерогКозероги в этом году будут чувствовать себя счастливыми и любимыми. Море позитива и романтики ждет их практически весь год, и с каждым месяцем судьба будет преподносить им все новые и новые подарки.

https://uz.sputniknews.ru/20211120/bogatstvo-lyubov-uspex-komu-povezet-v-god-tigra-2022-21374831.html

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