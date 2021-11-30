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Каким знакам зодиака повезет в любви в Год Тигра
Каким знакам зодиака повезет в любви в Год Тигра
2022 год по восточному календарю – год Тигра. Каким знакам зодиака Тигр принесет удачу в любви – в гороскопе от Павла Глобы.
2021-11-30T22:00+0500
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Предстоящий год Водяного Тигра будет успешным для всех знаков зодиака практически во всех сферах. Не станут исключением и личные отношения: многих в следующем году ждет море любви и романтики. Каким знакам зодиака повезет больше всего рассказал астролог Павел Глоба.ТельцыТельцов в Год Тигра ждут большие перемены. И хотя всю свою энергию они направят в финансовую сферу, но и в личной жизни у них все будет складываться как нельзя лучше, а отношения, построенные в этом году, окажутся прочными и долговременными.БлизнецыПервая половина года для Близнецов пройдет без особых перемен, зато в мае у них появится отличный шанс укрепить или выстроить заново разрушенные ранее отношения.ВесыВесов ждет большая удача в любви, как и в любых других отношениях. Общение с любимым человеком будет наполнено романтикой, укрепятся также дружеские и рабочие связи.СкорпионЛичная жизнь Скорпионов наполнится приятными моментами. В апреле и в первой половине ноября представители этого знака смогут встретить большую любовь или создать семью.КозерогКозероги в этом году будут чувствовать себя счастливыми и любимыми. Море позитива и романтики ждет их практически весь год, и с каждым месяцем судьба будет преподносить им все новые и новые подарки.
https://uz.sputniknews.ru/20211120/bogatstvo-lyubov-uspex-komu-povezet-v-god-tigra-2022-21374831.html
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любовь, астролог, гороскоп

Каким знакам зодиака повезет в любви в Год Тигра

22:00 30.11.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТигры в Большом Московском цирке
Тигры в Большом Московском цирке - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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2022 год по восточному календарю – год Синего Водяного Тигра. Тигр, хоть и хищник, а все же из отряда кошачьих, а значит может быть по-настоящему ласковым и любвеобильным. Каким знакам зодиака Тигр принесет удачу в любви – в гороскопе от Павла Глобы.
Предстоящий год Водяного Тигра будет успешным для всех знаков зодиака практически во всех сферах. Не станут исключением и личные отношения: многих в следующем году ждет море любви и романтики. Каким знакам зодиака повезет больше всего рассказал астролог Павел Глоба.

Тельцы

Тельцов в Год Тигра ждут большие перемены. И хотя всю свою энергию они направят в финансовую сферу, но и в личной жизни у них все будет складываться как нельзя лучше, а отношения, построенные в этом году, окажутся прочными и долговременными.

Близнецы

Первая половина года для Близнецов пройдет без особых перемен, зато в мае у них появится отличный шанс укрепить или выстроить заново разрушенные ранее отношения.

Весы

Весов ждет большая удача в любви, как и в любых других отношениях. Общение с любимым человеком будет наполнено романтикой, укрепятся также дружеские и рабочие связи.

Скорпион

Личная жизнь Скорпионов наполнится приятными моментами. В апреле и в первой половине ноября представители этого знака смогут встретить большую любовь или создать семью.

Козерог

Козероги в этом году будут чувствовать себя счастливыми и любимыми. Море позитива и романтики ждет их практически весь год, и с каждым месяцем судьба будет преподносить им все новые и новые подарки.
Амурские тигрята в Приморском сафари-парке - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.11.2021
Общество
Богатство, любовь, успех: кому повезет в год Тигра-2022
20 ноября, 08:00
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