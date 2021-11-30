https://uz.sputniknews.ru/20211130/kuda-xokimiyat-tashkenta-napravit-vyruchku-ot-prodaji-poytaxt-banka-21575688.html

Куда хокимият Ташкента направит выручку от продажи "Пойтахт банка"

Куда хокимият Ташкента направит выручку от продажи "Пойтахт банка"

"Пойтахт банк" купит российский Экспобанк. Стороны уже договорились провести консультации и согласовать условия сделки.

2021-11-30T10:27+0500

2021-11-30T10:27+0500

2021-11-30T10:35+0500

общество

банки

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сделка

хокимият ташкента

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Правительство Узбекистана решило, куда пойдет выручка от продажи "Пойтахт банка"."Пойтахт банк" был создан в конце 2018 года и полностью принадлежал хокимияту Ташкента. На формирование уставного капитала было выделено 100 миллиардов сумов из местного бюджета.В связи с этим было решено направить выручку от продажи 100% госдоли "Пойтахт банка" в местный бюджет Ташкента.Отмечается, что сделка по продаже госпакета "Пойтахт банка" осуществляется вне организованного рынка ценных бумаг. Она пройдет через публичные аукционы с привлечением международных консультантов Deloitte.Основным претендентом на покупку "Пойтахт банка" стал российский Экспобанк. Стороны уже договорились в кратчайшие сроки провести консультации и согласовать ключевые условия сделки.На 1 августа объем активов банка составлял 256 миллиардов сумов, обязательств — 125 миллиардов сумов, кредитного портфеля — 99 миллиардов сумов.Экспобанк работает на российском рынке с 1994 года. Активы банка, по результатам января-июня 2021-го, достигли 130,5 миллиарда рублей. Таким образом, Экспобанк впервые вошел в топ-50 российских банков по величине активов.

https://uz.sputniknews.ru/20211127/xokimiyat-tashkenta-prodast-rossii-100-doli-dvux-bankov-21545353.html

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банки, покупка, сделка, хокимият ташкента