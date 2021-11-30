Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211130/kuda-xokimiyat-tashkenta-napravit-vyruchku-ot-prodaji-poytaxt-banka-21575688.html
Куда хокимият Ташкента направит выручку от продажи "Пойтахт банка"
Куда хокимият Ташкента направит выручку от продажи "Пойтахт банка"
"Пойтахт банк" купит российский Экспобанк. Стороны уже договорились провести консультации и согласовать условия сделки.
2021-11-30T10:27+0500
2021-11-30T10:35+0500
общество
банки
покупка
сделка
хокимият ташкента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1e/21576260_0:126:1280:846_1920x0_80_0_0_cb4b4197b7ea03d83e8a8f943a778210.jpg
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Правительство Узбекистана решило, куда пойдет выручка от продажи "Пойтахт банка"."Пойтахт банк" был создан в конце 2018 года и полностью принадлежал хокимияту Ташкента. На формирование уставного капитала было выделено 100 миллиардов сумов из местного бюджета.В связи с этим было решено направить выручку от продажи 100% госдоли "Пойтахт банка" в местный бюджет Ташкента.Отмечается, что сделка по продаже госпакета "Пойтахт банка" осуществляется вне организованного рынка ценных бумаг. Она пройдет через публичные аукционы с привлечением международных консультантов Deloitte.Основным претендентом на покупку "Пойтахт банка" стал российский Экспобанк. Стороны уже договорились в кратчайшие сроки провести консультации и согласовать ключевые условия сделки.На 1 августа объем активов банка составлял 256 миллиардов сумов, обязательств — 125 миллиардов сумов, кредитного портфеля — 99 миллиардов сумов.Экспобанк работает на российском рынке с 1994 года. Активы банка, по результатам января-июня 2021-го, достигли 130,5 миллиарда рублей. Таким образом, Экспобанк впервые вошел в топ-50 российских банков по величине активов.
https://uz.sputniknews.ru/20211127/xokimiyat-tashkenta-prodast-rossii-100-doli-dvux-bankov-21545353.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1e/21576260_0:6:1280:966_1920x0_80_0_0_0e91c49d7f27bcf9f4bcaebd1e989b24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
банки, покупка, сделка, хокимият ташкента

Куда хокимият Ташкента направит выручку от продажи "Пойтахт банка"

10:27 30.11.2021 (обновлено: 10:35 30.11.2021)
© Pixabay / PublicDomainPicturesДеньги в чемодане, иллюстративное фото
Деньги в чемодане, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
© Pixabay / PublicDomainPictures
Подписаться на
Основным претендентом на покупку "Пойтахт банка" стал российский Экспобанк. Стороны уже договорились провести консультации и согласовать условия сделки.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Правительство Узбекистана решило, куда пойдет выручка от продажи "Пойтахт банка".
"Пойтахт банк" был создан в конце 2018 года и полностью принадлежал хокимияту Ташкента. На формирование уставного капитала было выделено 100 миллиардов сумов из местного бюджета.
В связи с этим было решено направить выручку от продажи 100% госдоли "Пойтахт банка" в местный бюджет Ташкента.
Деньги пойдут на погашение бюджетных ссуд, выделенных Министерством финансов, а также кредитов, предоставленных Фондом реконструкции и развития и коммерческими банками.
Отмечается, что сделка по продаже госпакета "Пойтахт банка" осуществляется вне организованного рынка ценных бумаг. Она пройдет через публичные аукционы с привлечением международных консультантов Deloitte.
Основным претендентом на покупку "Пойтахт банка" стал российский Экспобанк. Стороны уже договорились в кратчайшие сроки провести консультации и согласовать ключевые условия сделки.
На 1 августа объем активов банка составлял 256 миллиардов сумов, обязательств — 125 миллиардов сумов, кредитного портфеля — 99 миллиардов сумов.
Экспобанк работает на российском рынке с 1994 года. Активы банка, по результатам января-июня 2021-го, достигли 130,5 миллиарда рублей. Таким образом, Экспобанк впервые вошел в топ-50 российских банков по величине активов.
Чемодан с долларами - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.11.2021
Экономика
Хокимият Ташкента продаст России 100% доли двух банков
27 ноября, 10:59
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:01Стало известно, кто сможет работать старшим инспектором по профилактике
12:55Почему предложение Эрдогана "помирить Украину с Россией" будет отвергнуто
11:41Новая напасть: что известно о штамме коронавируса "омикрон" — видео
11:36Рыбный день: на перевале Камчик произошло необычное ДТП — фото и видео
11:24ЧП в метро Ташкента: студенты устроили "привал" на краю платформы — видео
10:51В Наманганской области появится малая промзона по производству мебели
10:42Как не отравиться угарным газом: симптомы и первая помощь
10:27Куда хокимият Ташкента направит выручку от продажи "Пойтахт банка"
10:10Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"
09:52Узбекистан, Армения, Беларусь: куда чаще звонят пассажиры метро Москвы
09:34В Ташкенте запустят скоростной автобус от Чиланзара до Юнусабада
09:14Узбекский фильм о спасении людей в Сирии взял Гран-при — видео
08:43Узбекских туристов попросили избегать стран, где выявлен новый штамм COVID
08:30Отабеков раскрыл, добрался ли заразный штамм "омикрон" до Узбекистана
08:01Худшее решение: врач рассказал о вреде будильника
07:30К чему может привести вспышка на Солнце: под ударом Всемирная сеть
ВчераКак наряжают рождественские ели в разных странах — фото
ВчераЧто делать, если в пасмурную погоду болит голова
ВчераГотовы ли эсминцы ВМС США воевать за Украину?
ВчераКакую выгоду получат Ташкент и Москва от строительства новой ГЭС – видео