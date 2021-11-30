https://uz.sputniknews.ru/20211130/kuda-xokimiyat-tashkenta-napravit-vyruchku-ot-prodaji-poytaxt-banka-21575688.html
Куда хокимият Ташкента направит выручку от продажи "Пойтахт банка"
Куда хокимият Ташкента направит выручку от продажи "Пойтахт банка"
"Пойтахт банк" купит российский Экспобанк. Стороны уже договорились провести консультации и согласовать условия сделки.
2021-11-30T10:27+0500
2021-11-30T10:27+0500
2021-11-30T10:35+0500
общество
банки
покупка
сделка
хокимият ташкента
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Правительство Узбекистана решило, куда пойдет выручка от продажи "Пойтахт банка"."Пойтахт банк" был создан в конце 2018 года и полностью принадлежал хокимияту Ташкента. На формирование уставного капитала было выделено 100 миллиардов сумов из местного бюджета.В связи с этим было решено направить выручку от продажи 100% госдоли "Пойтахт банка" в местный бюджет Ташкента.Отмечается, что сделка по продаже госпакета "Пойтахт банка" осуществляется вне организованного рынка ценных бумаг. Она пройдет через публичные аукционы с привлечением международных консультантов Deloitte.Основным претендентом на покупку "Пойтахт банка" стал российский Экспобанк. Стороны уже договорились в кратчайшие сроки провести консультации и согласовать ключевые условия сделки.На 1 августа объем активов банка составлял 256 миллиардов сумов, обязательств — 125 миллиардов сумов, кредитного портфеля — 99 миллиардов сумов.Экспобанк работает на российском рынке с 1994 года. Активы банка, по результатам января-июня 2021-го, достигли 130,5 миллиарда рублей. Таким образом, Экспобанк впервые вошел в топ-50 российских банков по величине активов.
https://uz.sputniknews.ru/20211127/xokimiyat-tashkenta-prodast-rossii-100-doli-dvux-bankov-21545353.html
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банки, покупка, сделка, хокимият ташкента
Куда хокимият Ташкента направит выручку от продажи "Пойтахт банка"
10:27 30.11.2021 (обновлено: 10:35 30.11.2021)
Основным претендентом на покупку "Пойтахт банка" стал российский Экспобанк. Стороны уже договорились провести консультации и согласовать условия сделки.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik.
Правительство Узбекистана решило
, куда пойдет выручка от продажи "Пойтахт банка".
"Пойтахт банк" был создан в конце 2018 года и полностью принадлежал хокимияту Ташкента. На формирование уставного капитала было выделено 100 миллиардов сумов из местного бюджета.
В связи с этим было решено направить выручку от продажи 100% госдоли "Пойтахт банка" в местный бюджет Ташкента.
Деньги пойдут на погашение бюджетных ссуд, выделенных Министерством финансов, а также кредитов, предоставленных Фондом реконструкции и развития и коммерческими банками.
Отмечается, что сделка по продаже госпакета "Пойтахт банка" осуществляется вне организованного рынка ценных бумаг. Она пройдет через публичные аукционы с привлечением международных консультантов Deloitte.
Основным претендентом на покупку "Пойтахт банка" стал российский Экспобанк. Стороны уже договорились в кратчайшие сроки провести консультации и согласовать ключевые условия сделки.
На 1 августа объем активов банка составлял 256 миллиардов сумов, обязательств — 125 миллиардов сумов, кредитного портфеля — 99 миллиардов сумов.
Экспобанк работает на российском рынке с 1994 года. Активы банка, по результатам января-июня 2021-го, достигли 130,5 миллиарда рублей. Таким образом, Экспобанк впервые вошел в топ-50 российских банков по величине активов.