https://uz.sputniknews.ru/20211130/mid-predupredil-uzbekistantsev-ob-ogranicheniyax-v-gruzii-21584736.html

МИД предупредил узбекистанцев об ограничениях в Грузии

МИД предупредил узбекистанцев об ограничениях в Грузии

Для посещения Грузии узбекистанцам необходимо получить статус "зеленного паспорта" и зарегистрироваться в специальном приложении.

2021-11-30T16:09+0500

2021-11-30T16:09+0500

2021-11-30T16:19+0500

общество

грузия

приложение

паспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1b/21549488_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_66a6ea7ac09ad06ba14494bcfbc2a22f.jpg

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. МИД Узбекистана предупредил граждан страны о том, что с 1 декабря 2021 года Грузия вводит ограничение на посещение торговых, развлекательных и иных объектов.Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, попасть в подобные заведения смогут только обладатели “зеленых паспортов” (Green Status-Passport).Там поясняют, если статус предоставлен на основании ПЦР-теста или антигенного теста, срок действия “зеленого паспорта” истекает вместе со сроком действия теста.Для узбекистанцев, въехавших на территорию страны по заграничному паспорту до 1 декабря либо проживающих на территории Грузии, ведомство рекомендует использовать приложение Covid Pass Georgia для получения статуса “зеленый паспорт”.Те же, кто планирует приехать в Грузию после 1 декабря, получить “зеленый” статус смогут после пересечения грузинской границы. Для этого необходимо предъявить соответствующий документ (печатный или цифровой), а режим въезда будет определен пограничной службой.Вместе с этим посетителю необходимо установить приложение “CovidPass Georgia” и зарегистрироваться.

https://uz.sputniknews.ru/20211018/vlasti-rf-otkryli-vezd-v-stranu-dlya-rodstvennikov-inostrantsev--mid-20950158.html

грузия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, приложение, паспорт