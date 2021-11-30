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МИД предупредил узбекистанцев об ограничениях в Грузии
МИД предупредил узбекистанцев об ограничениях в Грузии
Для посещения Грузии узбекистанцам необходимо получить статус "зеленного паспорта" и зарегистрироваться в специальном приложении.
2021-11-30T16:09+0500
2021-11-30T16:19+0500
общество
грузия
приложение
паспорт
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. МИД Узбекистана предупредил граждан страны о том, что с 1 декабря 2021 года Грузия вводит ограничение на посещение торговых, развлекательных и иных объектов.Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, попасть в подобные заведения смогут только обладатели “зеленых паспортов” (Green Status-Passport).Там поясняют, если статус предоставлен на основании ПЦР-теста или антигенного теста, срок действия “зеленого паспорта” истекает вместе со сроком действия теста.Для узбекистанцев, въехавших на территорию страны по заграничному паспорту до 1 декабря либо проживающих на территории Грузии, ведомство рекомендует использовать приложение Covid Pass Georgia для получения статуса “зеленый паспорт”.Те же, кто планирует приехать в Грузию после 1 декабря, получить “зеленый” статус смогут после пересечения грузинской границы. Для этого необходимо предъявить соответствующий документ (печатный или цифровой), а режим въезда будет определен пограничной службой.Вместе с этим посетителю необходимо установить приложение “CovidPass Georgia” и зарегистрироваться.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/vlasti-rf-otkryli-vezd-v-stranu-dlya-rodstvennikov-inostrantsev--mid-20950158.html
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грузия, приложение, паспорт

МИД предупредил узбекистанцев об ограничениях в Грузии

16:09 30.11.2021 (обновлено: 16:19 30.11.2021)
© Depositphotos / BiancoBlueДевушка с чемоданом в зале ожидания аэропорта
Девушка с чемоданом в зале ожидания аэропорта - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
© Depositphotos / BiancoBlue
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Для посещения Грузии узбекистанцам необходимо получить статус "зеленного паспорта" и зарегистрироваться в специальном приложении. Требование вступает в силу уже 1 декабря.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. МИД Узбекистана предупредил граждан страны о том, что с 1 декабря 2021 года Грузия вводит ограничение на посещение торговых, развлекательных и иных объектов.
Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, попасть в подобные заведения смогут только обладатели “зеленых паспортов” (Green Status-Passport).
“Статус “зеленого паспорта” имеют лица, которые полностью вакцинированы, имеют 72-часовой отрицательный ПЦР-тест, с отрицательным антиген-ускоренным тестом с 24-часовой достоверностью, переболели инфекцией Covid-19 в течение последних 6 месяцев”, — уточняется в сообщении.
Там поясняют, если статус предоставлен на основании ПЦР-теста или антигенного теста, срок действия “зеленого паспорта” истекает вместе со сроком действия теста.
Для узбекистанцев, въехавших на территорию страны по заграничному паспорту до 1 декабря либо проживающих на территории Грузии, ведомство рекомендует использовать приложение Covid Pass Georgia для получения статуса “зеленый паспорт”.
Те же, кто планирует приехать в Грузию после 1 декабря, получить “зеленый” статус смогут после пересечения грузинской границы. Для этого необходимо предъявить соответствующий документ (печатный или цифровой), а режим въезда будет определен пограничной службой.
Вместе с этим посетителю необходимо установить приложение “CovidPass Georgia” и зарегистрироваться.
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