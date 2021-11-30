https://uz.sputniknews.ru/20211130/mid-predupredil-uzbekistantsev-ob-ogranicheniyax-v-gruzii-21584736.html
МИД предупредил узбекистанцев об ограничениях в Грузии
МИД предупредил узбекистанцев об ограничениях в Грузии
Для посещения Грузии узбекистанцам необходимо получить статус "зеленного паспорта" и зарегистрироваться в специальном приложении.
2021-11-30T16:09+0500
2021-11-30T16:09+0500
2021-11-30T16:19+0500
общество
грузия
приложение
паспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1b/21549488_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_66a6ea7ac09ad06ba14494bcfbc2a22f.jpg
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. МИД Узбекистана предупредил граждан страны о том, что с 1 декабря 2021 года Грузия вводит ограничение на посещение торговых, развлекательных и иных объектов.Как сообщается на сайте внешнеполитического ведомства, попасть в подобные заведения смогут только обладатели “зеленых паспортов” (Green Status-Passport).Там поясняют, если статус предоставлен на основании ПЦР-теста или антигенного теста, срок действия “зеленого паспорта” истекает вместе со сроком действия теста.Для узбекистанцев, въехавших на территорию страны по заграничному паспорту до 1 декабря либо проживающих на территории Грузии, ведомство рекомендует использовать приложение Covid Pass Georgia для получения статуса “зеленый паспорт”.Те же, кто планирует приехать в Грузию после 1 декабря, получить “зеленый” статус смогут после пересечения грузинской границы. Для этого необходимо предъявить соответствующий документ (печатный или цифровой), а режим въезда будет определен пограничной службой.Вместе с этим посетителю необходимо установить приложение “CovidPass Georgia” и зарегистрироваться.
https://uz.sputniknews.ru/20211018/vlasti-rf-otkryli-vezd-v-stranu-dlya-rodstvennikov-inostrantsev--mid-20950158.html
грузия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1b/21549488_110:0:1889:1334_1920x0_80_0_0_0a9132bb7c50c5565cb8c6e378c1126f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, приложение, паспорт
МИД предупредил узбекистанцев об ограничениях в Грузии
16:09 30.11.2021 (обновлено: 16:19 30.11.2021)
Для посещения Грузии узбекистанцам необходимо получить статус "зеленного паспорта" и зарегистрироваться в специальном приложении. Требование вступает в силу уже 1 декабря.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. МИД Узбекистана предупредил граждан страны о том, что с 1 декабря 2021 года Грузия вводит ограничение на посещение торговых, развлекательных и иных объектов.
Как сообщается
на сайте внешнеполитического ведомства, попасть в подобные заведения смогут только обладатели “зеленых паспортов” (Green Status-Passport).
“Статус “зеленого паспорта” имеют лица, которые полностью вакцинированы, имеют 72-часовой отрицательный ПЦР-тест, с отрицательным антиген-ускоренным тестом с 24-часовой достоверностью, переболели инфекцией Covid-19 в течение последних 6 месяцев”, — уточняется в сообщении.
Там поясняют, если статус предоставлен на основании ПЦР-теста или антигенного теста, срок действия “зеленого паспорта” истекает вместе со сроком действия теста.
Для узбекистанцев, въехавших на территорию страны по заграничному паспорту до 1 декабря либо проживающих на территории Грузии, ведомство рекомендует использовать приложение Covid Pass Georgia для получения статуса “зеленый паспорт”.
Те же, кто планирует приехать в Грузию после 1 декабря, получить “зеленый” статус смогут после пересечения грузинской границы. Для этого необходимо предъявить соответствующий документ (печатный или цифровой), а режим въезда будет определен пограничной службой.
Вместе с этим посетителю необходимо установить приложение “CovidPass Georgia” и зарегистрироваться.