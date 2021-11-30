https://uz.sputniknews.ru/20211130/obmaterila-menya-pered-stranoy-rayxon-o-ssore-s-munisoy-rizaevoy-21582669.html

"Обматерила меня перед страной": Райхон о ссоре с Мунисой Ризаевой

"Обматерила меня перед страной": Райхон о ссоре с Мунисой Ризаевой

Звезды на днях вместе вышли на сцену. Казалось, что артистки уже точно помирились.

2021-11-30T15:02+0500

2021-11-30T15:02+0500

2021-11-30T15:02+0500

это интересно

райхон ганиева

муниса ризаева

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Звезды узбекской эстрады Муниса Ризаева и Райхон Ганиева на днях вместе выступили на концерте и исполнили песню 2017 года "Бор ёки йок".Артистки стояли по разные стороны от сцены и поклонники сочли это тревожным "звоночком".Хотя после того, как певицы появились на мероприятии в честь празднования победы президента Шавката Мирзиёева, казалось, что былые обиды забыты.В своем Instagram Райхон Ганиева прокомментировала слухи о том, что они с Мунисой Ризаевой помирились.Как оказалось, примирения между звездами и правда не произошло. Да и как таковой ссоры тоже не было, подчеркнула Ганиева.Судя по всему, артистки, если и общаются, то только по работе.

https://uz.sputniknews.ru/20211103/munisa-rizaeva-oprovergla-sluxi-o-primirenii-s-pevitsey-rayxon--video-21205526.html

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райхон ганиева, муниса ризаева