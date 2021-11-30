https://uz.sputniknews.ru/20211130/obmaterila-menya-pered-stranoy-rayxon-o-ssore-s-munisoy-rizaevoy-21582669.html
"Обматерила меня перед страной": Райхон о ссоре с Мунисой Ризаевой
"Обматерила меня перед страной": Райхон о ссоре с Мунисой Ризаевой
Звезды на днях вместе вышли на сцену. Казалось, что артистки уже точно помирились.
2021-11-30T15:02+0500
2021-11-30T15:02+0500
2021-11-30T15:02+0500
это интересно
райхон ганиева
муниса ризаева
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Звезды узбекской эстрады Муниса Ризаева и Райхон Ганиева на днях вместе выступили на концерте и исполнили песню 2017 года "Бор ёки йок".Артистки стояли по разные стороны от сцены и поклонники сочли это тревожным "звоночком".Хотя после того, как певицы появились на мероприятии в честь празднования победы президента Шавката Мирзиёева, казалось, что былые обиды забыты.В своем Instagram Райхон Ганиева прокомментировала слухи о том, что они с Мунисой Ризаевой помирились.Как оказалось, примирения между звездами и правда не произошло. Да и как таковой ссоры тоже не было, подчеркнула Ганиева.Судя по всему, артистки, если и общаются, то только по работе.
https://uz.sputniknews.ru/20211103/munisa-rizaeva-oprovergla-sluxi-o-primirenii-s-pevitsey-rayxon--video-21205526.html
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райхон ганиева, муниса ризаева
"Обматерила меня перед страной": Райхон о ссоре с Мунисой Ризаевой
Звезды на днях вместе вышли на сцену. Казалось, что артистки уже точно помирились.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Звезды узбекской эстрады Муниса Ризаева и Райхон Ганиева на днях вместе выступили на концерте и исполнили песню 2017 года "Бор ёки йок".
Артистки стояли по разные стороны от сцены и поклонники сочли это тревожным "звоночком".
Хотя после того, как певицы появились на мероприятии в честь празднования победы президента Шавката Мирзиёева, казалось, что былые обиды забыты.
В своем Instagram Райхон Ганиева прокомментировала слухи о том, что они с Мунисой Ризаевой помирились.
Как оказалось, примирения между звездами и правда не произошло. Да и как таковой ссоры тоже не было, подчеркнула Ганиева.
"Во-первых, я ни с кем не ссорилась. Это она обматерила меня перед всей страной. Во-вторых, я согласилась на дуэт только из-за Даврона Кабулова, организатора концерта", — ответила звезда в комментариях.
Судя по всему, артистки, если и общаются, то только по работе.