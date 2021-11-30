https://uz.sputniknews.ru/20211130/otabekov-raskryl-dobralsya-li-zaraznyy-shtamm-omikron-do-uzbekistana-21573605.html

Отабеков раскрыл, добрался ли заразный штамм "омикрон" до Узбекистана

Отабеков раскрыл, добрался ли заразный штамм "омикрон" до Узбекистана

Новый штамм уже вызвал беспокойство у ВОЗ — он был обнаружен в Африке в начале ноября и отличается высокой заразностью.

2021-11-30T08:30+0500

2021-11-30T08:30+0500

2021-11-30T11:28+0500

общество

узбекистан

вакцина

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Случаи заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" в Узбекистане не зарегистрированы.Об этом сообщил замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков."На сегодняшний день на территории Узбекистана штамм "омикрон" обнаружен не был", — сказал Отабеков.По его оценке, действующая в стране система мониторинга позволяет эффективно выявлять новые штаммы коронавируса.Отабеков отметил, что сейчас высказываются разные мнения по поводу тенденции, интенсивности заражения новым штаммом.По его словам, применяемые в Узбекистане вакцины против коронавируса являются рекомбинатными. Рекомбинатные вакцины будут работать против любого белкового штамма коронавируса, добавил замглавы СЭС.Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 назвали греческой буквой "омикрон".По данным ВОЗ, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока.

https://uz.sputniknews.ru/20211127/novomu-zaraznomu-shtammu-covid-19-prisvoili-grecheskoe-nazvanie-21549842.html

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