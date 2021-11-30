https://uz.sputniknews.ru/20211130/taliby-uchatsya-letat-protiv-kogo-napravleny-pervye-ucheniya-vvs-afganistana-21591885.html

Талибы учатся летать: против кого направлены первые учения ВВС Афганистана

Талибы учатся летать: против кого направлены первые учения ВВС Афганистана

Маневры ВВС талибов в приграничной провинции Балх — это недобрый знак сопредельным странам Центральной Азии.

2021-11-30T21:54+0500

2021-11-30T21:54+0500

2021-11-30T21:54+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

центральная азия

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Талибы восстанавливают боевую авиацию, невзирая на значительные социально-экономические и гуманитарные проблемы Афганистана – 29 ноября в провинции Балх (граничит с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном) состоялись первые учения военно-воздушных сил "эмирата". Были задействованы многоцелевые вертолеты Ми-17 и MD-530F.Локация учений ВВС на севере страны выглядит неслучайной – местное население (преимущественно этнические таджики) не смирилось с новой властью, а соседняя Республика Таджикистан наиболее жестко и непримиримо требует от талибов формирования инклюзивного правительства и соблюдения прав граждан Афганистана.На фоне этого события представитель ВВС Амануддин Мансур призвал афганских летчиков, бежавших из страны, вернуться и продолжить работу на родине. Военачальник талибов в провинции Балх – Атаулла Омари – подчеркнул, что новая власть готова применить ВВС для борьбы с сопротивлением "в любой части Афганистана". Временный министр обороны мулла Мохаммад Якуб ранее заявил, что формируются новые ВВС, которые не будут нуждаться в какой-либо иностранной поддержке. Последнее утверждение кажется наиболее спорным, ведь собственного производства авиатехники в Афганистане нет. Сколько в стране осталось исправных и поврежденных летательных аппаратов, точно неизвестно. По информации рейтинга Global Firepower, в начале 2021 года афганские ВВС располагали 193 вертолетами и 77 самолетами.После падения республиканского правительства в Кабуле американские СМИ сообщили, что трофеями талибов стали 22 легких турбовинтовых штурмовика EMB-314 Super Tucano, четыре транспортника C-130H Hercules, 24 легкомоторных самолета Cessna и 18 PC-12, 30 многоцелевых вертолетов Black Hawk, шесть вертолетов Ми-35 и 76 бортов Ми-17, а также 41 легкий боевой вертолет MD-530F. Ранее сообщалось о 48 трофейных летательных аппаратах.Запас прочностиИзвестно, что в июле 2021 года правительственная армия Афганистана располагала 56 вертолетами Ми-17В-5, из которых оставались боеспособными всего 32 машины.После падения проамериканского правительства в Кабуле более 140 афганских военных летчиков на своих самолетах PC-12, вертолетах Black Hawk и Ми-17 бежали вместе с семьями в Узбекистан и Таджикистан (всего 585 человек и около полусотни машин). Впоследствии США помогли им перебраться на постоянное место жительства в другие страны.Возвращение успешных коллаборационистов и угнанных машин в Афганистан маловероятно. Аналогичная массовая "миграция" наблюдалась в Ираке 1991 года, когда более 130 самолетов иракских ВВС спаслись от американской "Бури в пустыне" на авиабазах соседнего Ирана. В итоге Тегеран принял на вооружение достаточно современные Су-25К, Су-24МК, МиГ-29, Ил-76 с комплексами дальнего радиолокационного обнаружения, DassaultMirage F1. О "возвращении" каких-либо самолетов и вертолетов из Узбекистана и Таджикистана в Афганистан информации нет, хотя талибы требовали этого.Насколько могут быть боеспособными, опасными для мятежных сограждан или соседних стран военно-воздушные силы новой афганской власти? Запаса прочности исправных машин хватит на несколько месяцев. Особенно неприхотливы вертолеты Ми-17 российского производства, поставленные ранее из США. Горючего и боеприпасов в стране достаточно. Военных летчиков и техников можно нанять на международном рынке такого рода услуг (ЧВК). Даже если у талибов в распоряжении имеется всего два десятка боеспособных летательных аппаратов, этого достаточно для поддержки с воздуха боевой операции в любой географической точке страны или на правом берегу Пянджа (чисто гипотетически). Ударную мощь пары вертолетов Ми-35 представить несложно. Вероятны проблемы с продовольствием в стране, но финансирование боевых действий – высший приоритет.Заметим, в Афганистане имеется стабильный источник валютных поступлений – поля опиумного мака. В среднесрочной перспективе, в 2022 – 2023 годах военно-воздушные силы талибов будут представлять угрозу вероятным противникам (включая конкурирующие группировки). И все же, если вспомнить опыт эксплуатации авиатехники талибами "первого пришествия", прогноз боевой устойчивости ВВС – неблагоприятный.После падения правительства Мохаммада Наджибуллы в 1992 году моджахедам досталось немало машин ВВС. После победы над моджахедами и захвата Кабула талибы в 1996 году овладели несколькими истребителями МиГ-21МФ и Су-22, транспортными самолетами разных типов и учебными L-39, а также вертолетами Ми-8. Вскоре вся техника пришла в негодность из-за отсутствия квалифицированного технического обслуживания.Очевидно, новым ВВС талибов "второго пришествия" летать осталось недолго. США следят за рынком запчастей для вертолетов американского производства, и всячески препятствуют их поставкам в Афганистан. Судьба Ми-17 российского производства столь же непроста. Приоритет России – безопасность союзных стран Центральной Азии.Оперативная обстановкаНовый мощный взрыв 30 ноября прогремел в Кабуле, неподалеку от школы в районе Дар-уль-Аман. Ранены двое талибов. Узнаваемый почерк боевиков ИГ*, которые в ноябре напоминали о своем присутствии в столице Афганистана едва ли не ежедневно. В восточной провинции Нангархар боестолкновения талибов с отрядами "Исламского государства"* сегодня продолжились.С другой стороны, после захвата власти за три месяца талибы казнили без суда и следствия не одну сотню военнослужащих бывшей правительственной армии. Как бы ни называли военно-религиозное движение на переговорных площадках за рубежом, террор в Афганистане продолжается, и вызывает сопротивление населения.Российский президент Владимир Путин сегодня призвал разблокировать деньги Афганистана в европейских банках, чтобы помочь мирному населению, решить гуманитарные проблемы. При этом РФ и ее союзники в Центральной Азии готовятся к любому развитию событий южнее Пянджа.Так, военнослужащие 201-й российской базы в Таджикистане завершили подготовку к зимнему периоду обучения, который начинается 1 декабря. В планах на предстоящее полугодие – около 40 учений с привлечением мотострелковых, артиллерийских, авиационных подразделений и штатной боевой техники. Кроме того, на таджикских полигонах Ляур и Самбули пройдут занятия специалистов радиационной, химической и биологической защиты, связи, радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, подразделений артиллерии, разведки, инженерных войск.* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/649/85/6498527_215:0:882:666_100x100_80_0_0_381eb00e4856ac2521714ff5f277f77c.jpg

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