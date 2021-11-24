https://uz.sputniknews.ru/20211124/ministry-oborony-uzbekistana-i--kazaxstana-obsudili-afganistan-21500897.html

Министры обороны Узбекистана и Казахстана обсудили Афганистан

Министры обороны Узбекистана и Казахстана обсудили Афганистан

Во время переговоров в Узбекистане стороны рассмотрели вопросы, военного образования и подготовки кадров, утвердили план сотрудничества на 2022 год.

2021-11-24T13:47+0500

2021-11-24T13:47+0500

2021-11-24T13:47+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

казахстан

афганистан

сотрудничество

оборона

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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Главы оборонных ведомств Узбекистана и Казахстана обсудили ситуацию в Афганистане и угрозы региональной безопасности, сообщает пресс-служба казахстанского оборонного ведомства.Официальные переговоры Баходира Курбанова и Мурата Бектанова состоялись в рамках совместных военных учений "Партнерство-2021", прошедших у границы с Афганистаном — на полигоне в Сурхандарьинской области Узбекистана.Также, стороны рассмотрели актуальные направления взаимоотношений Казахстана и Узбекистана в оборонной сфере, вопросы военного образования и подготовки кадров, утвердили план сотрудничества на 2022 год. В рамках официального визита министра обороны Казахстана в Узбекистан Курбанов и Бектанов наблюдали за активной фазой учений на полигоне Термез. Военнослужащие отработали действия по уничтожению боевиков с использованием авиации и бронетехники.По данным РИА Новости, Совместные учения направлены на повышение степени координации и слаженности, а также уровня взаимодействия воинских контингентов двух стран в ходе решения различных учебно-боевых задач, особо актуальных в свете возрастающих рисков обострения ситуации в регионе.В понедельник Ташкент и Астана договорились укрепить сотрудничество в военной сфере и подписали соответствующее соглашение.Обе страны намерены и дальше проводить совместные учения и наращивать боевую готовность подразделений.

https://uz.sputniknews.ru/20211123/forum-mejregionalnogo-sotrudnichestva-proydet-v-noyabre-21479800.html

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узбекистан, казахстан, афганистан, сотрудничество, оборона