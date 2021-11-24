Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Министры обороны Узбекистана и Казахстана обсудили Афганистан
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаМинистр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и министр обороны Казахстана Мурат Бектанов
Во время переговоров в Узбекистане стороны рассмотрели актуальные направления взаимоотношений двух стран в оборонной сфере, вопросы военного образования и подготовки кадров, утвердили план сотрудничества на 2022 год.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Главы оборонных ведомств Узбекистана и Казахстана обсудили ситуацию в Афганистане и угрозы региональной безопасности, сообщает пресс-служба казахстанского оборонного ведомства.
Официальные переговоры Баходира Курбанова и Мурата Бектанова состоялись в рамках совместных военных учений "Партнерство-2021", прошедших у границы с Афганистаном — на полигоне в Сурхандарьинской области Узбекистана.
"Существующие вызовы и угрозы региональной и глобальной безопасности, включая ситуацию в Афганистане, стали предметом обсуждения в ходе официальных переговоров Мурата Бектанова и Баходира Курбанова", — говорится в сообщении.
Также, стороны рассмотрели актуальные направления взаимоотношений Казахстана и Узбекистана в оборонной сфере, вопросы военного образования и подготовки кадров, утвердили план сотрудничества на 2022 год.
"Он включает совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, участие команд в Армейских международных играх на территории Казахстана и Узбекистана, взаимные визиты по обмену опытом", — отмечается в сообщении.
В рамках официального визита министра обороны Казахстана в Узбекистан Курбанов и Бектанов наблюдали за активной фазой учений на полигоне Термез. Военнослужащие отработали действия по уничтожению боевиков с использованием авиации и бронетехники.
По данным РИА Новости, Совместные учения направлены на повышение степени координации и слаженности, а также уровня взаимодействия воинских контингентов двух стран в ходе решения различных учебно-боевых задач, особо актуальных в свете возрастающих рисков обострения ситуации в регионе.
В понедельник Ташкент и Астана договорились укрепить сотрудничество в военной сфере и подписали соответствующее соглашение.
Обе страны намерены и дальше проводить совместные учения и наращивать боевую готовность подразделений.