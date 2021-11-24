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Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20211124/ministry-oborony-uzbekistana-i--kazaxstana-obsudili-afganistan-21500897.html
Министры обороны Узбекистана и Казахстана обсудили Афганистан
Министры обороны Узбекистана и Казахстана обсудили Афганистан
Во время переговоров в Узбекистане стороны рассмотрели вопросы, военного образования и подготовки кадров, утвердили план сотрудничества на 2022 год.
2021-11-24T13:47+0500
2021-11-24T13:47+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
казахстан
афганистан
сотрудничество
оборона
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ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Главы оборонных ведомств Узбекистана и Казахстана обсудили ситуацию в Афганистане и угрозы региональной безопасности, сообщает пресс-служба казахстанского оборонного ведомства.Официальные переговоры Баходира Курбанова и Мурата Бектанова состоялись в рамках совместных военных учений "Партнерство-2021", прошедших у границы с Афганистаном — на полигоне в Сурхандарьинской области Узбекистана.Также, стороны рассмотрели актуальные направления взаимоотношений Казахстана и Узбекистана в оборонной сфере, вопросы военного образования и подготовки кадров, утвердили план сотрудничества на 2022 год. В рамках официального визита министра обороны Казахстана в Узбекистан Курбанов и Бектанов наблюдали за активной фазой учений на полигоне Термез. Военнослужащие отработали действия по уничтожению боевиков с использованием авиации и бронетехники.По данным РИА Новости, Совместные учения направлены на повышение степени координации и слаженности, а также уровня взаимодействия воинских контингентов двух стран в ходе решения различных учебно-боевых задач, особо актуальных в свете возрастающих рисков обострения ситуации в регионе.В понедельник Ташкент и Астана договорились укрепить сотрудничество в военной сфере и подписали соответствующее соглашение.Обе страны намерены и дальше проводить совместные учения и наращивать боевую готовность подразделений.
https://uz.sputniknews.ru/20211123/forum-mejregionalnogo-sotrudnichestva-proydet-v-noyabre-21479800.html
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узбекистан, казахстан, афганистан, сотрудничество, оборона

Министры обороны Узбекистана и Казахстана обсудили Афганистан

13:47 24.11.2021
© Пресс-служба Министерства обороны УзбекистанаМинистр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и министр обороны Казахстана Мурат Бектанов
Министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов и министр обороны Казахстана Мурат Бектанов - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.11.2021
© Пресс-служба Министерства обороны Узбекистана
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Во время переговоров в Узбекистане стороны рассмотрели актуальные направления взаимоотношений двух стран в оборонной сфере, вопросы военного образования и подготовки кадров, утвердили план сотрудничества на 2022 год.
ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Главы оборонных ведомств Узбекистана и Казахстана обсудили ситуацию в Афганистане и угрозы региональной безопасности, сообщает пресс-служба казахстанского оборонного ведомства.
Официальные переговоры Баходира Курбанова и Мурата Бектанова состоялись в рамках совместных военных учений "Партнерство-2021", прошедших у границы с Афганистаном — на полигоне в Сурхандарьинской области Узбекистана.
"Существующие вызовы и угрозы региональной и глобальной безопасности, включая ситуацию в Афганистане, стали предметом обсуждения в ходе официальных переговоров Мурата Бектанова и Баходира Курбанова", — говорится в сообщении.
Также, стороны рассмотрели актуальные направления взаимоотношений Казахстана и Узбекистана в оборонной сфере, вопросы военного образования и подготовки кадров, утвердили план сотрудничества на 2022 год.
"Он включает совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, участие команд в Армейских международных играх на территории Казахстана и Узбекистана, взаимные визиты по обмену опытом", — отмечается в сообщении.
В рамках официального визита министра обороны Казахстана в Узбекистан Курбанов и Бектанов наблюдали за активной фазой учений на полигоне Термез. Военнослужащие отработали действия по уничтожению боевиков с использованием авиации и бронетехники.
По данным РИА Новости, Совместные учения направлены на повышение степени координации и слаженности, а также уровня взаимодействия воинских контингентов двух стран в ходе решения различных учебно-боевых задач, особо актуальных в свете возрастающих рисков обострения ситуации в регионе.
В понедельник Ташкент и Астана договорились укрепить сотрудничество в военной сфере и подписали соответствующее соглашение.
Обе страны намерены и дальше проводить совместные учения и наращивать боевую готовность подразделений.
Вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков и министр культуры Кыргызстана Баъыт Султанов - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2021
Общество
Узбекистан и Казахстан планируют сотрудничать на региональном уровне
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