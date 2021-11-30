https://uz.sputniknews.ru/20211130/uzauto-motors-snova-zayavila-o-zaderjke-postavok-avtomobiley-21587894.html
UzAuto Motors снова заявила о задержке поставок автомобилей
UzAuto Motors снова заявила о задержке поставок автомобилей
В UzAuto Motors снова заявили о задержке поставки автомобилей на два месяца по независящим от компании причинам.
2021-11-30T18:09+0500
2021-11-30T18:09+0500
2021-11-30T18:14+0500
общество
автомобили
uzauto motors
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В UzAuto Motors снова заявили о задержке поставки автомобилей на два месяца по независящим от компании причинам.Согласно данным предприятия, продление сроков выдачи автомобилей по ранее заключенным договорам для покупателей, ожидающих поставку авто в ноябре-декабре этого года, связано с мировым дефицитом комплектующих из полупроводников, а также глобальными логистическими проблемами."<...> хотим заверить вас, уважаемые покупатели, что сделаем всё возможное, чтобы вы получили свой долгожданный автомобиль как можно скорее", — отметили в UzAuto Motors.Ранее компания прекратила заключать договоры на поставку автомобилей Captiva 5. Руководство предприятия предложило покупателям вернуть деньги либо заменить авто. С 29 ноября UzAuto Motors приступила к возврату денежных средств гражданам. Из 461 покупателя деньги уже вернули 161 человеку. Ещё 207 потребителей решили забрать другую модель автомобиля.
https://uz.sputniknews.ru/20211101/v-uzauto-motors-prodlili-sroki-postavki-lacetti-i-labo-na-dva-mesyatsa-21177443.html
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автомобили, uzauto motors
UzAuto Motors снова заявила о задержке поставок автомобилей
18:09 30.11.2021 (обновлено: 18:14 30.11.2021)
Продление сроков выдачи автомобилей по ранее заключенным договорам для покупателей, ожидающих поставку авто в ноябре-декабре этого года, связано с мировым дефицитом комплектующих из полупроводников,
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik.
В UzAuto Motors снова заявили
о задержке поставки автомобилей на два месяца по независящим от компании причинам.
Согласно данным предприятия, продление сроков выдачи автомобилей по ранее заключенным договорам для покупателей, ожидающих поставку авто в ноябре-декабре этого года, связано с мировым дефицитом комплектующих из полупроводников, а также глобальными логистическими проблемами.
"<...> хотим заверить вас, уважаемые покупатели, что сделаем всё возможное, чтобы вы получили свой долгожданный автомобиль как можно скорее", — отметили в UzAuto Motors.
Ранее компания прекратила заключать договоры на поставку автомобилей Captiva 5. Руководство предприятия предложило покупателям вернуть деньги
либо заменить авто. С 29 ноября UzAuto Motors приступила к возврату денежных средств гражданам. Из 461 покупателя деньги уже вернули 161 человеку. Ещё 207 потребителей решили забрать другую модель автомобиля.