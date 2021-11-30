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Узбекистанцам начали возвращать деньги за покупку Captiva
Узбекистанцам начали возвращать деньги за покупку Captiva
С начала недели стартовала выплата обещанных компенсаций в размере 5% от суммы предоплаты, их уже получили свыше 40 клиентов.
2021-11-30T13:59+0500
2021-11-30T14:00+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. UzAuto Motors приступила к возврату денежных средств гражданам, оплатившим поставку Chevrolet Captiva 5, сообщила пресс-служба автокомпании.Отмечается, что из 461 покупателя деньги уже вернули 161 человеку. Ещё 207 потребителей решили забрать другую модель автомобиля.С начала недели стартовала выплата обещанных компенсаций в размере 5% от суммы предоплаты, их уже получили свыше 40 клиентов. В компании заверили, что остальные граждане получат свои деньги и компенсации в ближайшие 2−3 дня.Ранее UzAuto Motors прекратила заключать договоры на поставку автомобилей Captiva 5. Руководство предприятия предложило покупателям вернуть деньги либо заменить авто.Продажи новой Captiva начались в конце сентября этого года. Однако они были приостановлены уже спустя менее двух месяцев из-за кризиса с доставкой необходимых микросхем. Дефицит полупроводников наблюдается во всем мире с начала года.
https://uz.sputniknews.ru/20211014/v--uzauto-obyasnili-pochemu-mashiny-chevrolet-lacetti-xranyatsya-na-skladax-uzdonmaxsulot-20912924.html
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автомобили, uzauto motors

Узбекистанцам начали возвращать деньги за покупку Captiva

13:59 30.11.2021 (обновлено: 14:00 30.11.2021)
© ChevroletChevrolet Captiva 5
Chevrolet Captiva 5 - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
© Chevrolet
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С начала недели стартовала выплата обещанных компенсаций в размере 5% от суммы предоплаты, их уже получили свыше 40 клиентов.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. UzAuto Motors приступила к возврату денежных средств гражданам, оплатившим поставку Chevrolet Captiva 5, сообщила пресс-служба автокомпании.
Отмечается, что из 461 покупателя деньги уже вернули 161 человеку. Ещё 207 потребителей решили забрать другую модель автомобиля.
С начала недели стартовала выплата обещанных компенсаций в размере 5% от суммы предоплаты, их уже получили свыше 40 клиентов. В компании заверили, что остальные граждане получат свои деньги и компенсации в ближайшие 2−3 дня.
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Ранее UzAuto Motors прекратила заключать договоры на поставку автомобилей Captiva 5. Руководство предприятия предложило покупателям вернуть деньги либо заменить авто.
Продажи новой Captiva начались в конце сентября этого года. Однако они были приостановлены уже спустя менее двух месяцев из-за кризиса с доставкой необходимых микросхем. Дефицит полупроводников наблюдается во всем мире с начала года.
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