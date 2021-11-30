https://uz.sputniknews.ru/20211130/uzbekistantsam-nachali-vozvraschat-dengi-za-pokupku-captiva-21581560.html

Узбекистанцам начали возвращать деньги за покупку Captiva

Узбекистанцам начали возвращать деньги за покупку Captiva

С начала недели стартовала выплата обещанных компенсаций в размере 5% от суммы предоплаты, их уже получили свыше 40 клиентов.

2021-11-30T13:59+0500

2021-11-30T13:59+0500

2021-11-30T14:00+0500

общество

автомобили

uzauto motors

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. UzAuto Motors приступила к возврату денежных средств гражданам, оплатившим поставку Chevrolet Captiva 5, сообщила пресс-служба автокомпании.Отмечается, что из 461 покупателя деньги уже вернули 161 человеку. Ещё 207 потребителей решили забрать другую модель автомобиля.С начала недели стартовала выплата обещанных компенсаций в размере 5% от суммы предоплаты, их уже получили свыше 40 клиентов. В компании заверили, что остальные граждане получат свои деньги и компенсации в ближайшие 2−3 дня.Ранее UzAuto Motors прекратила заключать договоры на поставку автомобилей Captiva 5. Руководство предприятия предложило покупателям вернуть деньги либо заменить авто.Продажи новой Captiva начались в конце сентября этого года. Однако они были приостановлены уже спустя менее двух месяцев из-за кризиса с доставкой необходимых микросхем. Дефицит полупроводников наблюдается во всем мире с начала года.

https://uz.sputniknews.ru/20211014/v--uzauto-obyasnili-pochemu-mashiny-chevrolet-lacetti-xranyatsya-na-skladax-uzdonmaxsulot-20912924.html

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автомобили, uzauto motors