https://uz.sputniknews.ru/20211130/uzbekistantsam-nachali-vozvraschat-dengi-za-pokupku-captiva-21581560.html
Узбекистанцам начали возвращать деньги за покупку Captiva
Узбекистанцам начали возвращать деньги за покупку Captiva
С начала недели стартовала выплата обещанных компенсаций в размере 5% от суммы предоплаты, их уже получили свыше 40 клиентов.
2021-11-30T13:59+0500
2021-11-30T13:59+0500
2021-11-30T14:00+0500
общество
автомобили
uzauto motors
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/14/21444546_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_41b157fc4a2760dba0458e0db34073f5.jpg
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. UzAuto Motors приступила к возврату денежных средств гражданам, оплатившим поставку Chevrolet Captiva 5, сообщила пресс-служба автокомпании.Отмечается, что из 461 покупателя деньги уже вернули 161 человеку. Ещё 207 потребителей решили забрать другую модель автомобиля.С начала недели стартовала выплата обещанных компенсаций в размере 5% от суммы предоплаты, их уже получили свыше 40 клиентов. В компании заверили, что остальные граждане получат свои деньги и компенсации в ближайшие 2−3 дня.Ранее UzAuto Motors прекратила заключать договоры на поставку автомобилей Captiva 5. Руководство предприятия предложило покупателям вернуть деньги либо заменить авто.Продажи новой Captiva начались в конце сентября этого года. Однако они были приостановлены уже спустя менее двух месяцев из-за кризиса с доставкой необходимых микросхем. Дефицит полупроводников наблюдается во всем мире с начала года.
https://uz.sputniknews.ru/20211014/v--uzauto-obyasnili-pochemu-mashiny-chevrolet-lacetti-xranyatsya-na-skladax-uzdonmaxsulot-20912924.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/14/21444546_88:0:1511:1067_1920x0_80_0_0_a16930806e0289c7efe0b776a04ef81d.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
автомобили, uzauto motors
Узбекистанцам начали возвращать деньги за покупку Captiva
13:59 30.11.2021 (обновлено: 14:00 30.11.2021)
С начала недели стартовала выплата обещанных компенсаций в размере 5% от суммы предоплаты, их уже получили свыше 40 клиентов.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik.
UzAuto Motors приступила к возврату денежных средств гражданам, оплатившим поставку Chevrolet Captiva 5, сообщила
пресс-служба автокомпании.
Отмечается, что из 461 покупателя деньги уже вернули 161 человеку. Ещё 207 потребителей решили забрать другую модель автомобиля.
С начала недели стартовала выплата обещанных компенсаций в размере 5% от суммы предоплаты, их уже получили свыше 40 клиентов. В компании заверили, что остальные граждане получат свои деньги и компенсации в ближайшие 2−3 дня.
Ранее UzAuto Motors прекратила заключать договоры на поставку автомобилей Captiva 5. Руководство предприятия предложило покупателям вернуть деньги либо заменить авто.
Продажи новой Captiva начались в конце сентября этого года. Однако они были приостановлены уже спустя менее двух месяцев из-за кризиса с доставкой необходимых микросхем. Дефицит полупроводников наблюдается во всем мире с начала года.