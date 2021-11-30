https://uz.sputniknews.ru/20211130/uzbekskix-turistov-poprosili-izbegat-stran-gde-vyyavlen-novyy-shtamm-covid-21573907.html

Узбекских туристов попросили избегать стран, где выявлен новый штамм COVID

Узбекских туристов попросили избегать стран, где выявлен новый штамм COVID

В мире бушует новый штамм "омикрон". Он крайне заразен и, возможно, устойчив ко всем созданным вакцинам.

2021-11-30T08:43+0500

2021-11-30T08:43+0500

2021-11-30T08:43+0500

общество

узбекистанцы

коронавирус covid-19

туристы

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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана не рекомендует гражданам посещать страны, где выявлен новый штамм коронавируса "омикрон".Ранее замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков заявил, что в Узбекистане пока не выявлены случаи заражения "омикроном".Однако риск проникновения мутации через третьи страны вполне вероятен.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новому штамму B.1.1.529 дали греческое название "омикрон".По данным ВОЗ, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока.

https://uz.sputniknews.ru/20211130/otabekov-raskryl-dobralsya-li-zaraznyy-shtamm-omikron-do-uzbekistana-21573605.html

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узбекистанцы, коронавирус covid-19, туристы