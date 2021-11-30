https://uz.sputniknews.ru/20211130/uzbekskix-turistov-poprosili-izbegat-stran-gde-vyyavlen-novyy-shtamm-covid-21573907.html
Узбекских туристов попросили избегать стран, где выявлен новый штамм COVID
Узбекских туристов попросили избегать стран, где выявлен новый штамм COVID
В мире бушует новый штамм "омикрон". Он крайне заразен и, возможно, устойчив ко всем созданным вакцинам.
2021-11-30T08:43+0500
2021-11-30T08:43+0500
2021-11-30T08:43+0500
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана не рекомендует гражданам посещать страны, где выявлен новый штамм коронавируса "омикрон".Ранее замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков заявил, что в Узбекистане пока не выявлены случаи заражения "омикроном".Однако риск проникновения мутации через третьи страны вполне вероятен.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новому штамму B.1.1.529 дали греческое название "омикрон".По данным ВОЗ, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока.
https://uz.sputniknews.ru/20211130/otabekov-raskryl-dobralsya-li-zaraznyy-shtamm-omikron-do-uzbekistana-21573605.html
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узбекистанцы, коронавирус covid-19, туристы
Узбекских туристов попросили избегать стран, где выявлен новый штамм COVID
Вспышка штамма "омикрон' произошла в Африке в начале ноября. Отличительные особенности новой мутации: она крайне заразна и, возможно, устойчива ко всем созданным вакцинам.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана не рекомендует гражданам посещать страны, где выявлен новый штамм коронавируса "омикрон".
"Учитывая тот факт, что различные штаммы коронавируса попадают в нашу страну каждый раз через наших граждан, возвращающихся из-за границы, мы рекомендуем без крайней необходимости не посещать страны, где распространяется новый штамм коронавируса", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков заявил, что в Узбекистане пока не выявлены случаи заражения "омикроном".
Однако риск проникновения мутации через третьи страны вполне вероятен.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новому штамму B.1.1.529 дали греческое название "омикрон".
По данным ВОЗ, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока.