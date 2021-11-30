Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20211130/uzbekskix-turistov-poprosili-izbegat-stran-gde-vyyavlen-novyy-shtamm-covid-21573907.html
Узбекских туристов попросили избегать стран, где выявлен новый штамм COVID
Узбекских туристов попросили избегать стран, где выявлен новый штамм COVID
В мире бушует новый штамм "омикрон". Он крайне заразен и, возможно, устойчив ко всем созданным вакцинам.
2021-11-30T08:43+0500
2021-11-30T08:43+0500
общество
узбекистанцы
коронавирус covid-19
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1e/21573999_620:930:2607:2048_1920x0_80_0_0_98dd46bf695f17e20feff082e2e6cf85.jpg
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана не рекомендует гражданам посещать страны, где выявлен новый штамм коронавируса "омикрон".Ранее замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков заявил, что в Узбекистане пока не выявлены случаи заражения "омикроном".Однако риск проникновения мутации через третьи страны вполне вероятен.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новому штамму B.1.1.529 дали греческое название "омикрон".По данным ВОЗ, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока.
https://uz.sputniknews.ru/20211130/otabekov-raskryl-dobralsya-li-zaraznyy-shtamm-omikron-do-uzbekistana-21573605.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1e/21573999_1100:817:2737:2045_1920x0_80_0_0_e9147da6f11c2415ba47da277889c042.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистанцы, коронавирус covid-19, туристы

Узбекских туристов попросили избегать стран, где выявлен новый штамм COVID

08:43 30.11.2021
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже
Отдыхающие на пляже - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Vitaly Timkiv
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Вспышка штамма "омикрон' произошла в Африке в начале ноября. Отличительные особенности новой мутации: она крайне заразна и, возможно, устойчива ко всем созданным вакцинам.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана не рекомендует гражданам посещать страны, где выявлен новый штамм коронавируса "омикрон".
"Учитывая тот факт, что различные штаммы коронавируса попадают в нашу страну каждый раз через наших граждан, возвращающихся из-за границы, мы рекомендуем без крайней необходимости не посещать страны, где распространяется новый штамм коронавируса", — говорится в сообщении ведомства.
Ранее замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Отабеков заявил, что в Узбекистане пока не выявлены случаи заражения "омикроном".
Однако риск проникновения мутации через третьи страны вполне вероятен.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новому штамму B.1.1.529 дали греческое название "омикрон".
По данным ВОЗ, общий глобальный риск, связанный с распространением нового штамма коронавируса "омикрон", оценивается как "очень высокий", вероятность его дальнейшего распространения по всему миру также высока.
Коронавирус и планета - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Общество
Отабеков раскрыл, добрался ли заразный штамм "омикрон" до Узбекистана
08:30
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:01Стало известно, кто сможет работать старшим инспектором по профилактике
12:55Почему предложение Эрдогана "помирить Украину с Россией" будет отвергнуто
11:41Новая напасть: что известно о штамме коронавируса "омикрон" — видео
11:36Рыбный день: на перевале Камчик произошло необычное ДТП — фото и видео
11:24ЧП в метро Ташкента: студенты устроили "привал" на краю платформы — видео
10:51В Наманганской области появится малая промзона по производству мебели
10:42Как не отравиться угарным газом: симптомы и первая помощь
10:27Куда хокимият Ташкента направит выручку от продажи "Пойтахт банка"
10:10Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча"
09:52Узбекистан, Армения, Беларусь: куда чаще звонят пассажиры метро Москвы
09:34В Ташкенте запустят скоростной автобус от Чиланзара до Юнусабада
09:14Узбекский фильм о спасении людей в Сирии взял Гран-при — видео
08:43Узбекских туристов попросили избегать стран, где выявлен новый штамм COVID
08:30Отабеков раскрыл, добрался ли заразный штамм "омикрон" до Узбекистана
08:01Худшее решение: врач рассказал о вреде будильника
07:30К чему может привести вспышка на Солнце: под ударом Всемирная сеть
ВчераКак наряжают рождественские ели в разных странах — фото
ВчераЧто делать, если в пасмурную погоду болит голова
ВчераГотовы ли эсминцы ВМС США воевать за Украину?
ВчераКакую выгоду получат Ташкент и Москва от строительства новой ГЭС – видео