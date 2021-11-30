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https://uz.sputniknews.ru/20211130/v-karakalpakstane-bushuyut-lesnye-pojary-spasateli-dejuryat-na-meste-21588339.html
В Каракалпакстане бушуют лесные пожары: спасатели дежурят на месте
В Каракалпакстане бушуют лесные пожары: спасатели дежурят на месте
Махалля "Назархан" находится всего в 8 км от места пожара. К счастью, никто не пострадал.
2021-11-30T18:15+0500
2021-11-30T18:15+0500
происшествия
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Амударьинском районе Каракалпакстана — ЧП. Мощный пожар вспыхнул в лесничестве местного государственного биосферного заповедника. Все произошло 27 ноября примерно в 17:30. Через 40 минут на место прибыли пожарно-спасательные бригады. Им удалось потушить возгорание лишь к 8 утра следующего дня.Как сообщили в МЧС, для предотвращения возникновения повторных пожаров, к месту были привлечены несколько спасательных расчетов, они дежурили на опасных участках круглые сутки, разделившись на 3 группы.Однако несмотря на все меры предосторожности, вечером 29 ноября оставшиеся очаги пожара вспыхнули с новой силой. Огонь полностью удалось потушить сегодня в 03:30.К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливается размер нанесенного ущерба, на месте происшествия дежурят специалисты профильных министерств, ведомств и служб.
https://uz.sputniknews.ru/20211129/v-tashkente-proizoshel-krupnyy-pojar-v-obschejitii-dlya-rabochix-21563890.html
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В Каракалпакстане бушуют лесные пожары: спасатели дежурят на месте

18:15 30.11.2021
© Sputnik / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
© Sputnik
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Махалля "Назархан" находится всего в 8 км от места пожара. К счастью, никто не пострадал.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. В Амударьинском районе Каракалпакстана — ЧП. Мощный пожар вспыхнул в лесничестве местного государственного биосферного заповедника. Все произошло 27 ноября примерно в 17:30. Через 40 минут на место прибыли пожарно-спасательные бригады. Им удалось потушить возгорание лишь к 8 утра следующего дня.
Как сообщили в МЧС, для предотвращения возникновения повторных пожаров, к месту были привлечены несколько спасательных расчетов, они дежурили на опасных участках круглые сутки, разделившись на 3 группы.
Однако несмотря на все меры предосторожности, вечером 29 ноября оставшиеся очаги пожара вспыхнули с новой силой. Огонь полностью удалось потушить сегодня в 03:30.
К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время устанавливается размер нанесенного ущерба, на месте происшествия дежурят специалисты профильных министерств, ведомств и служб.
Пожар - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.11.2021
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