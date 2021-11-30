https://uz.sputniknews.ru/20211130/v-namanganskoy-oblasti-poyavitsya-malaya-promzona-po-proizvodstvu-mebeli-21576987.html

В Наманганской области появится малая промзона по производству мебели

В Наманганской области появится малая промзона по производству мебели

Площадь создаваемого кластера по производству мебели составит 10 гектаров. Территорию намечено поделить на равные участки, всего будет 80 лотов.

2021-11-30T10:51+0500

2021-11-30T10:51+0500

2021-11-30T10:53+0500

общество

наманганская область

промышленность

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/1e/21576958_0:0:1880:1059_1920x0_80_0_0_88f8da1d70adbc44cec91832c88df1ef.jpg

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Малая промышленная зона кластерного типа "Ойкирон" по производству мебели появится в Янги-Наманганском районе Наманганской области, сообщает пресс-служба МИВТ Узбекистана. По данным министерства, площадь создаваемого кластера составит 10 гектаров. Территорию намечено поделить на равные участки, всего будет 80 лотов. Продажу промышленных площадок планируется проводить посредством аукциона начиная с 1 декабря. При этом участники торгов возьмут на себя обязательства по производству мебельной продукции в течение шести месяцев с момента получения земельного участка в собственность. К тому же на создаваемых производствах они должны обеспечить не менее 50 рабочих мест. В настоящее время для участия в аукционе уже были приняты заявки от 120 предпринимателей. В целях размещения на территории новой промзоны предприятий, разработано 53 инвестиционных проекта на общую сумму около $50 млн. НОтмечается, что на территории кластера будет запущено производство мебельной продукции, комплектующих, аксессуаров и готовой мебели для объектов системы здравоохранения и образования, а также офисной и бытовой мебели. Как заявляют в МИВТ, инициаторам привлекательных инвестпроектов будет оказано финансовое содействие со стороны Фонда прямых инвестиций Узбекистана в размере до 30% от стоимости проекта.

https://uz.sputniknews.ru/20201029/V-Yangiyule-sozdadut-maluyu-promyshlennuyu-zonu-15282266.html

наманганская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наманганская область, промышленность, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана