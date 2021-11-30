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В Наманганской области появится малая промзона по производству мебели
В Наманганской области появится малая промзона по производству мебели
Площадь создаваемого кластера по производству мебели составит 10 гектаров. Территорию намечено поделить на равные участки, всего будет 80 лотов.
2021-11-30T10:51+0500
2021-11-30T10:53+0500
общество
наманганская область
промышленность
министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана
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ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Малая промышленная зона кластерного типа "Ойкирон" по производству мебели появится в Янги-Наманганском районе Наманганской области, сообщает пресс-служба МИВТ Узбекистана. По данным министерства, площадь создаваемого кластера составит 10 гектаров. Территорию намечено поделить на равные участки, всего будет 80 лотов. Продажу промышленных площадок планируется проводить посредством аукциона начиная с 1 декабря. При этом участники торгов возьмут на себя обязательства по производству мебельной продукции в течение шести месяцев с момента получения земельного участка в собственность. К тому же на создаваемых производствах они должны обеспечить не менее 50 рабочих мест. В настоящее время для участия в аукционе уже были приняты заявки от 120 предпринимателей. В целях размещения на территории новой промзоны предприятий, разработано 53 инвестиционных проекта на общую сумму около $50 млн. НОтмечается, что на территории кластера будет запущено производство мебельной продукции, комплектующих, аксессуаров и готовой мебели для объектов системы здравоохранения и образования, а также офисной и бытовой мебели. Как заявляют в МИВТ, инициаторам привлекательных инвестпроектов будет оказано финансовое содействие со стороны Фонда прямых инвестиций Узбекистана в размере до 30% от стоимости проекта.
https://uz.sputniknews.ru/20201029/V-Yangiyule-sozdadut-maluyu-promyshlennuyu-zonu-15282266.html
наманганская область
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наманганская область, промышленность, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

В Наманганской области появится малая промзона по производству мебели

10:51 30.11.2021 (обновлено: 10:53 30.11.2021)
© pexels/Ivan SamkovПроизводство мебели
Производство мебели - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
© pexels/Ivan Samkov
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Площадь создаваемого кластера составит 10 гектаров. Территорию намечено поделить на равные участки, всего будет 80 лотов.
ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Малая промышленная зона кластерного типа "Ойкирон" по производству мебели появится в Янги-Наманганском районе Наманганской области, сообщает пресс-служба МИВТ Узбекистана.
По данным министерства, площадь создаваемого кластера составит 10 гектаров. Территорию намечено поделить на равные участки, всего будет 80 лотов.
Продажу промышленных площадок планируется проводить посредством аукциона начиная с 1 декабря. При этом участники торгов возьмут на себя обязательства по производству мебельной продукции в течение шести месяцев с момента получения земельного участка в собственность. К тому же на создаваемых производствах они должны обеспечить не менее 50 рабочих мест.
Промышленная зона - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.10.2020
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В Янгиюле создадут малую промышленную зону
29 октября 2020, 12:10
В настоящее время для участия в аукционе уже были приняты заявки от 120 предпринимателей. В целях размещения на территории новой промзоны предприятий, разработано 53 инвестиционных проекта на общую сумму около $50 млн. Н
Отмечается, что на территории кластера будет запущено производство мебельной продукции, комплектующих, аксессуаров и готовой мебели для объектов системы здравоохранения и образования, а также офисной и бытовой мебели.
Как заявляют в МИВТ, инициаторам привлекательных инвестпроектов будет оказано финансовое содействие со стороны Фонда прямых инвестиций Узбекистана в размере до 30% от стоимости проекта.
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