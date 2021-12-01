https://uz.sputniknews.ru/20211201/dzyudoist-iz-uzbekistana-zanyal-vtoroe-mesto-v-mejdunarodnom-reytinge-21604899.html
Дзюдоист из Узбекистана занял второе место в международном рейтинге
Дзюдоист из Узбекистана занял второе место в международном рейтинге
Международная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг дзюдоистов после завершения турнира Большого шлема в Абу-Даби.
2021-12-01T17:42+0500
2021-12-01T17:42+0500
2021-12-01T17:57+0500
спорт
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узбекистанец
дзюдо
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Международная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг дзюдоистов после завершения турнира Большого шлема в Абу-Даби, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана (НОК). По данным НОК, узбекистанский спортсмен Давлат Бобонов (-90 кг) занял второе место в рейтинге, на его счету 5736 очков. С небольшим отрывом рейтинг возглавил чемпион Олимпийских игр в Токио Лаша Бекаури из Грузии. Отмечается, что в этом месяце Бекаури потерял много очков, набранных два года назад. Это означает, что у Бобонова появился шанс снова занять лидирующую позицию. Кроме того, финалист турнира Большого шлема в Абу-Даби Хикматилло Тураев занял в рейтинге шестое место.
https://uz.sputniknews.ru/20211027/uzbekistanets-davlat-bobonov-stal-silneyshim-dzyudoistom-planety-21115913.html
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рейтинг, узбекистанец, дзюдо
Дзюдоист из Узбекистана занял второе место в международном рейтинге
17:42 01.12.2021 (обновлено: 17:57 01.12.2021)
С небольшим отрывом рейтинговое табло возглавил чемпион Олимпийских игр в Токио Лаша Бекаури из Грузии.
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik.
Международная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг дзюдоистов после завершения турнира Большого шлема в Абу-Даби, сообщает
пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана (НОК).
По данным НОК, узбекистанский спортсмен Давлат Бобонов (-90 кг) занял второе место в рейтинге, на его счету 5736 очков. С небольшим отрывом рейтинг возглавил чемпион Олимпийских игр в Токио Лаша Бекаури из Грузии.
Отмечается, что в этом месяце Бекаури потерял много очков, набранных два года назад. Это означает, что у Бобонова появился шанс снова занять лидирующую позицию.
Кроме того, финалист турнира Большого шлема в Абу-Даби Хикматилло Тураев занял в рейтинге шестое место.