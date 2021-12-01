https://uz.sputniknews.ru/20211201/dzyudoist-iz-uzbekistana-zanyal-vtoroe-mesto-v-mejdunarodnom-reytinge-21604899.html

Дзюдоист из Узбекистана занял второе место в международном рейтинге

Дзюдоист из Узбекистана занял второе место в международном рейтинге

Международная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг дзюдоистов после завершения турнира Большого шлема в Абу-Даби.

2021-12-01T17:42+0500

2021-12-01T17:42+0500

2021-12-01T17:57+0500

спорт

рейтинг

узбекистанец

дзюдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/01/21604682_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_6deb301f62e3a3f43b8f0153caebed0f.jpg

ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Международная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг дзюдоистов после завершения турнира Большого шлема в Абу-Даби, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана (НОК). По данным НОК, узбекистанский спортсмен Давлат Бобонов (-90 кг) занял второе место в рейтинге, на его счету 5736 очков. С небольшим отрывом рейтинг возглавил чемпион Олимпийских игр в Токио Лаша Бекаури из Грузии. Отмечается, что в этом месяце Бекаури потерял много очков, набранных два года назад. Это означает, что у Бобонова появился шанс снова занять лидирующую позицию. Кроме того, финалист турнира Большого шлема в Абу-Даби Хикматилло Тураев занял в рейтинге шестое место.

https://uz.sputniknews.ru/20211027/uzbekistanets-davlat-bobonov-stal-silneyshim-dzyudoistom-planety-21115913.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рейтинг, узбекистанец, дзюдо