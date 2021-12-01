Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20211201/dzyudoist-iz-uzbekistana-zanyal-vtoroe-mesto-v-mejdunarodnom-reytinge-21604899.html
Дзюдоист из Узбекистана занял второе место в международном рейтинге
Дзюдоист из Узбекистана занял второе место в международном рейтинге
Международная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг дзюдоистов после завершения турнира Большого шлема в Абу-Даби.
2021-12-01T17:42+0500
2021-12-01T17:57+0500
спорт
рейтинг
узбекистанец
дзюдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/01/21604682_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_6deb301f62e3a3f43b8f0153caebed0f.jpg
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Международная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг дзюдоистов после завершения турнира Большого шлема в Абу-Даби, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана (НОК). По данным НОК, узбекистанский спортсмен Давлат Бобонов (-90 кг) занял второе место в рейтинге, на его счету 5736 очков. С небольшим отрывом рейтинг возглавил чемпион Олимпийских игр в Токио Лаша Бекаури из Грузии. Отмечается, что в этом месяце Бекаури потерял много очков, набранных два года назад. Это означает, что у Бобонова появился шанс снова занять лидирующую позицию. Кроме того, финалист турнира Большого шлема в Абу-Даби Хикматилло Тураев занял в рейтинге шестое место.
https://uz.sputniknews.ru/20211027/uzbekistanets-davlat-bobonov-stal-silneyshim-dzyudoistom-planety-21115913.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/01/21604682_278:0:1689:1058_1920x0_80_0_0_506c013346e4e5de091c7494c51044e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
рейтинг, узбекистанец, дзюдо

Дзюдоист из Узбекистана занял второе место в международном рейтинге

17:42 01.12.2021 (обновлено: 17:57 01.12.2021)
© pexels/Artem PodrezДзюдо
Дзюдо - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2021
© pexels/Artem Podrez
Подписаться на
С небольшим отрывом рейтинговое табло возглавил чемпион Олимпийских игр в Токио Лаша Бекаури из Грузии.
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Международная федерация дзюдо опубликовала обновленный рейтинг дзюдоистов после завершения турнира Большого шлема в Абу-Даби, сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Узбекистана (НОК).
По данным НОК, узбекистанский спортсмен Давлат Бобонов (-90 кг) занял второе место в рейтинге, на его счету 5736 очков. С небольшим отрывом рейтинг возглавил чемпион Олимпийских игр в Токио Лаша Бекаури из Грузии.
Давлат Бобонов завоевал первую медаль сборной Узбекистана по дзюдо на Олимпийских играх Токио-2020 - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2021
Спорт
Узбекистанец Давлат Бобонов стал сильнейшим дзюдоистом планеты
27 октября, 15:23
Отмечается, что в этом месяце Бекаури потерял много очков, набранных два года назад. Это означает, что у Бобонова появился шанс снова занять лидирующую позицию.
Кроме того, финалист турнира Большого шлема в Абу-Даби Хикматилло Тураев занял в рейтинге шестое место.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:54Почему российского "убийцу" авианосцев сравнивают с НЛО
20:25Куда ушли мигранты: о ситуации в кризисном центре на границе – видео
20:07"Омикрон" добрался до Южной Кореи
19:55Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет 23 декабря
19:38Экс-главному тренеру узбекского “Навбахора” пригрозили переломать ноги
19:05Ну-ка дыхни! Ученые создали прибор, определяющий коронавирус по выдоху
18:49Как Silk Avia может обеспечить граждан дешевыми билетами - видео
18:37Еще один российский вуз открывается в Узбекистане
18:21Газпромбанк расширит работу с Узбекистаном по нефтегазовым проектам
17:42Дзюдоист из Узбекистана занял второе место в международном рейтинге
17:05В Мининноваций выяснили, обнаружен ли в Узбекистане новый штамм "омикрон"
16:28Гаспарян объяснил, что Лукашенко сделал со своими недругами — видео
16:23Стало известно, как узбекистанцы встретят новогодние праздники
16:14Назарбаев признался, что ошибался, назначая людей на высокие должности
16:06Юлдуз Усманова встретилась с поклонницами, которые спели ее хит — видео
15:16Кто и как уговорил Мунису Ризаеву и Райхон выступить на одной сцене
15:12Вновь на замке: Узбекистан ввел новые ограничения на въезд
14:33Россия поможет Узбекистану создать производство станков
14:31Протестующие собрались у здания ЦИК в Кыргызстане
14:10В Казахстане выйдет банкнота с изображением Назарбаева