https://uz.sputniknews.ru/20211201/eks-glavnomu-treneru-uzbekskogo-navbaxora-prigrozili-perelomat-nogi-21607048.html

Экс-главному тренеру узбекского “Навбахора” пригрозили переломать ноги

Экс-главному тренеру узбекского “Навбахора” пригрозили переломать ноги

Неизвестные мужчины потребовали от него отказаться от финансовых претензий к узбекскому клубу и пригрозили переломать ноги.

2021-12-01T19:38+0500

2021-12-01T19:38+0500

2021-12-01T19:38+0500

происшествия

москва

тренер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1184/23/11842332_0:364:2983:2042_1920x0_80_0_0_feeafc0dccb7941f3644c726421ddc44.jpg

ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Бывший футболист “Манчестер Юнайтед” и сборной России, возглавлявший узбекский футбольный клуб “Навбахор” Андрей Канчельскис заявил в полицию об угрозе расправы.Как пишут в ряде СМИ, связаны угрозы как раз с работой в Узбекистане, за которую ему задолжали 1,6 млн евро.По словам самого Канчельскиса, вечером 22 ноября во время ужина в кафе "Оазис" на востоке Москвы к нему подошли четверо неизвестных мужчин и потребовали снизить свои требования к узбекскому клубу до 80 тыс.В противном случае пообещали переломать ему ноги и передали бумажку с номером телефона.Канчельскис обратился в полицию. Там начали проверку и уже изучили записи с камер видеонаблюдения. Там считают, что за прославленным российским футболистом вели слежку.Российский специалист возглавил "Навбахор" в октябре 2018 года. В том же сезоне команда завоевала бронзовые медали чемпионата Узбекистана.Однако уже в июне 2019-го его уволили из-за неудовлетворительных результатов команды. Правда, спустя два месяца он вернулся на пост главного тренера.В октябре 2020-го он окончательно распрощался с клубом из-за долгов по зарплате. Впоследствии ФИФА обязала “Навбахор” выплатить тренеру 1,6 млн евро включая проценты.

https://uz.sputniknews.ru/20211128/samvel-babayan-stanet-glavnym-trenerom-fk-navbaxor-21554673.html

москва

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

москва, тренер