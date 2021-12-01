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Экс-главному тренеру узбекского “Навбахора” пригрозили переломать ноги
Экс-главному тренеру узбекского “Навбахора” пригрозили переломать ноги
Неизвестные мужчины потребовали от него отказаться от финансовых претензий к узбекскому клубу и пригрозили переломать ноги.
2021-12-01T19:38+0500
2021-12-01T19:38+0500
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ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Бывший футболист “Манчестер Юнайтед” и сборной России, возглавлявший узбекский футбольный клуб “Навбахор” Андрей Канчельскис заявил в полицию об угрозе расправы.Как пишут в ряде СМИ, связаны угрозы как раз с работой в Узбекистане, за которую ему задолжали 1,6 млн евро.По словам самого Канчельскиса, вечером 22 ноября во время ужина в кафе "Оазис" на востоке Москвы к нему подошли четверо неизвестных мужчин и потребовали снизить свои требования к узбекскому клубу до 80 тыс.В противном случае пообещали переломать ему ноги и передали бумажку с номером телефона.Канчельскис обратился в полицию. Там начали проверку и уже изучили записи с камер видеонаблюдения. Там считают, что за прославленным российским футболистом вели слежку.Российский специалист возглавил "Навбахор" в октябре 2018 года. В том же сезоне команда завоевала бронзовые медали чемпионата Узбекистана.Однако уже в июне 2019-го его уволили из-за неудовлетворительных результатов команды. Правда, спустя два месяца он вернулся на пост главного тренера.В октябре 2020-го он окончательно распрощался с клубом из-за долгов по зарплате. Впоследствии ФИФА обязала “Навбахор” выплатить тренеру 1,6 млн евро включая проценты.
https://uz.sputniknews.ru/20211128/samvel-babayan-stanet-glavnym-trenerom-fk-navbaxor-21554673.html
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Экс-главному тренеру узбекского “Навбахора” пригрозили переломать ноги

19:38 01.12.2021
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Канчельскис принимает участие дискуссии по теме: "Развитие студенческого футбола в мире" в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
Андрей Канчельскис принимает участие дискуссии по теме: Развитие студенческого футбола в мире в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
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Неизвестные мужчины в Москве потребовали от Андрея Канчельскиса отказаться от финансовых претензий к узбекскому клубу и пригрозили оставить его инвалидом.
ТАШКЕНТ, 1 дек – Sputnik. Бывший футболист “Манчестер Юнайтед” и сборной России, возглавлявший узбекский футбольный клуб “Навбахор” Андрей Канчельскис заявил в полицию об угрозе расправы.
Как пишут в ряде СМИ, связаны угрозы как раз с работой в Узбекистане, за которую ему задолжали 1,6 млн евро.
По словам самого Канчельскиса, вечером 22 ноября во время ужина в кафе "Оазис" на востоке Москвы к нему подошли четверо неизвестных мужчин и потребовали снизить свои требования к узбекскому клубу до 80 тыс.
В противном случае пообещали переломать ему ноги и передали бумажку с номером телефона.
Канчельскис обратился в полицию. Там начали проверку и уже изучили записи с камер видеонаблюдения. Там считают, что за прославленным российским футболистом вели слежку.
Российский специалист возглавил "Навбахор" в октябре 2018 года. В том же сезоне команда завоевала бронзовые медали чемпионата Узбекистана.
Однако уже в июне 2019-го его уволили из-за неудовлетворительных результатов команды. Правда, спустя два месяца он вернулся на пост главного тренера.
В октябре 2020-го он окончательно распрощался с клубом из-за долгов по зарплате. Впоследствии ФИФА обязала “Навбахор” выплатить тренеру 1,6 млн евро включая проценты.
Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Самвел Бабаян - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.11.2021
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