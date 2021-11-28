https://uz.sputniknews.ru/20211128/samvel-babayan-stanet-glavnym-trenerom-fk-navbaxor-21554673.html

Самвел Бабаян станет главным тренером ФК "Навбахор"

Самвел Бабаян станет главным тренером ФК "Навбахор"

По данным футбольного клуба, новый главный тренер приступит к своим обязанностям с 2022 года, заменив на этом посту Виктора Джалилова.

2021-11-28T10:54+0500

2021-11-28T10:54+0500

2021-11-28T10:56+0500

спорт

самвел бабаян

ассоциация футбола узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Самвел Бабаян станет главным тренером наманганского ФК "Навбахор", сообщает пресс-служба клуба.По данным футбольного клуба, он приступит к своим обязанностям с 2022 года, заменив на этом посту Виктора Джалилова. В настоящее время Бабаян работает в "Навбахоре" в качестве тренера-консультанта.В январе 2018 года Ассоциация футбола Узбекистана пожизненно отстранила Бабаяна от любой футбольной деятельности. Отмечалось, что во время работы в "Пахтакоре" он незаконно вносил изменения в контракты футболистов. Однако в конце февраля 2019 года Бабаян неожиданно занял пост советника президента ташкентского "Локомотива". Перед ним были поставлены задачи по улучшению инфраструктуры, развитию детской и юношеской футбольных школ и внедрению современного метода управления, а также совершенствованию материально-технической базы клуба. В июне 2019 года Бабаян уже был назначен главным тренером "Локомотива". В АФУ заявили, что пожизненную дисквалификацию Бабаяна сняли еще 1 февраля 2018 года.В декабре 2019 года Бабаян возглавил китайскую футбольную команду Chanchung Yatay. В этом клубе он проработал до октября 2020 года.

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самвел бабаян, ассоциация футбола узбекистана