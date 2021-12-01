https://uz.sputniknews.ru/20211201/eksklyuziv-iz-territorii-zloveschey-tishiny-na-donbasse--video-21598574.html

Эксклюзив из территории зловещей тишины на Донбассе — видео

Эксклюзив из территории зловещей тишины на Донбассе — видео

Журналисты "Sputnik на русском" побывали в серой зоне в непосредственной близости от украинских блокпостов.

2021-12-01T13:31+0500

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Серая зона — это жаргонное, окопное название нейтралки или прифронтовых территорий, не занятых ни одной стороной конфликта по ряду причин. Главное — они не удобны для оборудования позиций — это болота или низины. У них простреливаются подъезды — невозможна ротация, подвоз боеприпасов и вывоз раненых.Посмотрев это видео, вы узнаете:Смотрите эксклюзив из территории зловещей тишины.

https://uz.sputniknews.ru/20211112/obyknovennyy-donbass-doch-razorvalo-popolam-mne-otorvalo-ruku-syn-stal-invalidom-21325507.html

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