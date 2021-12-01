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Эксклюзив из территории зловещей тишины на Донбассе — видео
Эксклюзив из территории зловещей тишины на Донбассе — видео
Журналисты "Sputnik на русском" побывали в серой зоне в непосредственной близости от украинских блокпостов.
2021-12-01T13:31+0500
2021-12-01T13:31+0500
2021-12-01T13:31+0500
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Серая зона — это жаргонное, окопное название нейтралки или прифронтовых территорий, не занятых ни одной стороной конфликта по ряду причин. Главное — они не удобны для оборудования позиций — это болота или низины. У них простреливаются подъезды — невозможна ротация, подвоз боеприпасов и вывоз раненых.Посмотрев это видео, вы узнаете:Смотрите эксклюзив из территории зловещей тишины.
https://uz.sputniknews.ru/20211112/obyknovennyy-donbass-doch-razorvalo-popolam-mne-otorvalo-ruku-syn-stal-invalidom-21325507.html
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мультимедиа , донбасс, журналисты
Эксклюзив из территории зловещей тишины на Донбассе — видео
Журналисты "Sputnik на русском" побывали в серой зоне в непосредственной близости от украинских блокпостов.
Серая зона — это жаргонное, окопное название нейтралки или прифронтовых территорий, не занятых ни одной стороной конфликта по ряду причин.
Главное — они не удобны для оборудования позиций — это болота или низины. У них простреливаются подъезды — невозможна ротация, подвоз боеприпасов и вывоз раненых.
Посмотрев это видео, вы узнаете:
как живут люди в непосредственной близости от противоборствующих сторон;
за счёт чего выживают граждане некогда единой страны;
как выглядит пресловутая серая зона и какая атмосфера царит на линии соприкосновения.
Смотрите эксклюзив из территории зловещей тишины.