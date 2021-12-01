https://uz.sputniknews.ru/20211201/eksperty-otsenili-skolko-lesa-sgorelo-v-karakalpakstane-iz-za-pojara-21593114.html

Эксперты оценили, сколько леса сгорело в Каракалпакстане из-за пожара

Эксперты оценили, сколько леса сгорело в Каракалпакстане из-за пожара

Пламя пытались потушить три дня. Однако пожарным мешал сильный ветер, разносящий огонь по острову.

2021-12-01T09:10+0500

2021-12-01T09:10+0500

2021-12-01T09:10+0500

происшествия

каракалпакстан

пожар

лес

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Пожар, продолжавшийся около трех дней в заповеднике Каракалпакстана, уничтожил тугайный лес на площади 35 гектаров.Об этом сообщили в Госкомитете по экологии и охране окружающей среды Узбекистана.Пламя вспыхнуло на 27 ноября на территории Нижне-Амударьинского биосферного резервата. Очаг возгорания находился на одном из островов в пойме реки Амударьи, часть которого находится на территории Туркменистана. Тушение пожара затруднял сильный ветер, разносящий огонь по острову. "Благодаря самоотверженным усилиям задействованных пожарных расчетов и сотрудников Национальной гвардии 30 ноября к 10.00 пожар был полностью ликвидирован. Принимаются меры для предотвращения повторного возгорания", — добавили в ведомстве. Сейчас проводится расследование: специалисты определяют причины возгорания и размера нанесенного ущерба.Нижне-Амударьинский биосферный резерват площадью почти 70 тысяч гектаров был создан для сохранения биоразнообразия тугайных лесов в пойме реки Амударьи. В частности, заповедник является средой обитания бухарского оленя, находящегося под угрозой исчезновения. В сентябре этого года резерват был включен во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.

https://uz.sputniknews.ru/20211130/v-karakalpakstane-bushuyut-lesnye-pojary-spasateli-dejuryat-na-meste-21588339.html

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каракалпакстан, пожар, лес