https://uz.sputniknews.ru/20211201/eto-ofitsialno-uzbekskim-voditelyam-razreshat-ne-vozit-prava-i-texpasport-21595136.html

Официально: узбекским водителям разрешат не возить права и техпаспорт

Официально: узбекским водителям разрешат не возить права и техпаспорт

Приняты поправки между тем распространяются не на всех. Подробнее — в обзоре.

2021-12-01T10:38+0500

2021-12-01T10:38+0500

2021-12-01T10:49+0500

общество

водители

права

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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. С марта 2022 года водителям в Узбекистане разрешат не возить с собой права и техпаспорт. Правда, только при наличии биометрического паспорта или ID-карты, выданных органами внутренних дел либо консульскими учреждениями республики.Соответствующий закон уже подписал президент Шавкат Мирзиёев. В октябре документ приняла Законодательная палата Олий Мажлиса, в ноябре его одобрил Сенат.Принятые поправки не распространяются на автомобили с иностранными номерами.Кроме того, нововведение не коснется водителей, получивших удостоверения за пределами Узбекистана: они будут обязаны предъявлять водительское удостоверение и техпаспорт.Что еще изменится: При этом штраф в размере одной базовой расчетной величины за просмотр по монитору теле- и видеопрограмм во время вождения сохранится.

https://uz.sputniknews.ru/20211119/v-uzbekistane-gotovy-snizit-razmery-shtrafov-za-narushenie-pdd-21434732.html

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водители, права