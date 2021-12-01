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https://uz.sputniknews.ru/20211201/eto-ofitsialno-uzbekskim-voditelyam-razreshat-ne-vozit-prava-i-texpasport-21595136.html
Официально: узбекским водителям разрешат не возить права и техпаспорт
Официально: узбекским водителям разрешат не возить права и техпаспорт
Приняты поправки между тем распространяются не на всех. Подробнее — в обзоре.
2021-12-01T10:38+0500
2021-12-01T10:49+0500
общество
водители
права
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ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. С марта 2022 года водителям в Узбекистане разрешат не возить с собой права и техпаспорт. Правда, только при наличии биометрического паспорта или ID-карты, выданных органами внутренних дел либо консульскими учреждениями республики.Соответствующий закон уже подписал президент Шавкат Мирзиёев. В октябре документ приняла Законодательная палата Олий Мажлиса, в ноябре его одобрил Сенат.Принятые поправки не распространяются на автомобили с иностранными номерами.Кроме того, нововведение не коснется водителей, получивших удостоверения за пределами Узбекистана: они будут обязаны предъявлять водительское удостоверение и техпаспорт.Что еще изменится: При этом штраф в размере одной базовой расчетной величины за просмотр по монитору теле- и видеопрограмм во время вождения сохранится.
https://uz.sputniknews.ru/20211119/v-uzbekistane-gotovy-snizit-razmery-shtrafov-za-narushenie-pdd-21434732.html
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водители, права

Официально: узбекским водителям разрешат не возить права и техпаспорт

10:38 01.12.2021 (обновлено: 10:49 01.12.2021)
© Unsplash / why keiВодитель за рулем авто
Водитель за рулем авто - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2021
© Unsplash / why kei
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Принятые поправки между тем распространяются не на все автомобили. Подробнее — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. С марта 2022 года водителям в Узбекистане разрешат не возить с собой права и техпаспорт.
Правда, только при наличии биометрического паспорта или ID-карты, выданных органами внутренних дел либо консульскими учреждениями республики.
Соответствующий закон уже подписал президент Шавкат Мирзиёев. В октябре документ приняла Законодательная палата Олий Мажлиса, в ноябре его одобрил Сенат.
Принятые поправки не распространяются на автомобили с иностранными номерами.
Кроме того, нововведение не коснется водителей, получивших удостоверения за пределами Узбекистана: они будут обязаны предъявлять водительское удостоверение и техпаспорт.
Что еще изменится:
во время управления авто разрешат пользоваться телефоном через наушники и другие технические устройства;
отменен штраф за установку монитора в передней части салона машины.
При этом штраф в размере одной базовой расчетной величины за просмотр по монитору теле- и видеопрограмм во время вождения сохранится.
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