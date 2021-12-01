Газпромбанк расширит работу с Узбекистаном по нефтегазовым проектам

ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Мехриддин Абдуллаев встретился с членами делегации АО "Газпромбанк" во главе с Алексеем Матвеевым, сообщили в пресс-службе "Узбекнефтегаз".Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества с "Газпромбанком". Речь, в частности, о финансировании стратегических инвестиционных проектов на сумму около 1,1 млрд долларов.К примеру, проект по производству синтетического жидкого топлива на основе очищенного метана в Шуртанском газохимическом комплексе будет реализован при поддержке кредитных средств "Газпромбанка" в объеме 120 млн долларов.Кроме того, российский банк выступал консультантом по выбору финансовой модели проекта, принимал участие в переговорах с банками Китая и Кореи и заключении кредитных договоров.В рамках проекта, который предусматривает расширение производственных мощностей Шуртанского газохимического комплекса и является логическим продолжением проекта GTL, будет перерабатываться 430 000 тонн синтетической нафты для дальнейшего увеличения производства 280 000 тонн полиэтилена, 100 000 тонн полипропилена и 50 000 тонн пиролизного дистиллята.По итогам встречи договорились изучить направления сотрудничества с точки зрения реализации перспективных газохимических проектов. Планируется также внедрить систему банковской поддержки контрактов, изучить опыт в этой сфере и регулярно обмениваться необходимой информацией.Напомним, в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию 19 ноября этого года "Узбекнефтегаз" согласовал с ВЭБ.РФ, АО "ЭКСАР", Газпромбанком и Bank GPB International S.A. условия кредита на 257,3 миллиона долларов.Документ предполагает сотрудничество в рамках финансирования программы по увеличению добычи углеводородного сырья.
АО "Газпромбанк" намерен внедрить систему банковской поддержки контрактов с АО "Узбекнефтегаз". Стороны планируют регулярно обмениваться необходимой информацией.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Мехриддин Абдуллаев встретился с членами делегации АО "Газпромбанк" во главе с Алексеем Матвеевым, сообщили в пресс-службе "Узбекнефтегаз".
Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества с "Газпромбанком". Речь, в частности, о финансировании стратегических инвестиционных проектов на сумму около 1,1 млрд долларов.
К примеру, проект по производству синтетического жидкого топлива на основе очищенного метана в Шуртанском газохимическом комплексе будет реализован при поддержке кредитных средств "Газпромбанка" в объеме 120 млн долларов.
Кроме того, российский банк выступал консультантом по выбору финансовой модели проекта, принимал участие в переговорах с банками Китая и Кореи и заключении кредитных договоров.
В рамках проекта, который предусматривает расширение производственных мощностей Шуртанского газохимического комплекса и является логическим продолжением проекта GTL, будет перерабатываться 430 000 тонн синтетической нафты для дальнейшего увеличения производства 280 000 тонн полиэтилена, 100 000 тонн полипропилена и 50 000 тонн пиролизного дистиллята.
По итогам встречи договорились изучить направления сотрудничества с точки зрения реализации перспективных газохимических проектов. Планируется также внедрить систему банковской поддержки контрактов, изучить опыт в этой сфере и регулярно обмениваться необходимой информацией.
АО "Газпромбанк" является одним из крупнейших российских универсальных банков и занимает лидирующие позиции по частному капиталу в списке банков Центральной и Восточной Европы.
Напомним, в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию 19 ноября этого года "Узбекнефтегаз" согласовал с ВЭБ.РФ, АО "ЭКСАР", Газпромбанком и Bank GPB International S.A. условия кредита на 257,3 миллиона долларов.
Документ предполагает сотрудничество в рамках финансирования программы по увеличению добычи углеводородного сырья.