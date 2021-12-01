Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20211201/gazprombank-rasshirit-rabotu-s-uzbekistanom-po-neftegazovym-proektam-21598171.html
Газпромбанк расширит работу с Узбекистаном по нефтегазовым проектам
Газпромбанк расширит работу с Узбекистаном по нефтегазовым проектам
АО "Газпромбанк" намерен внедрить систему банковской поддержки контрактов с АО "Узбекнефтегаз". Стороны планируют регулярно обмениваться необходимой информацией.
2021-12-01T18:21+0500
2021-12-01T18:21+0500
экономика
газпромбанк
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/14/20562633_0:76:3369:1971_1920x0_80_0_0_b383bbf56155d198a5cbcadb83a5b8d1.jpg
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Мехриддин Абдуллаев встретился с членами делегации АО "Газпромбанк" во главе с Алексеем Матвеевым, сообщили в пресс-службе "Узбекнефтегаз".Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества с "Газпромбанком". Речь, в частности, о финансировании стратегических инвестиционных проектов на сумму около 1,1 млрд долларов.К примеру, проект по производству синтетического жидкого топлива на основе очищенного метана в Шуртанском газохимическом комплексе будет реализован при поддержке кредитных средств "Газпромбанка" в объеме 120 млн долларов.Кроме того, российский банк выступал консультантом по выбору финансовой модели проекта, принимал участие в переговорах с банками Китая и Кореи и заключении кредитных договоров.В рамках проекта, который предусматривает расширение производственных мощностей Шуртанского газохимического комплекса и является логическим продолжением проекта GTL, будет перерабатываться 430 000 тонн синтетической нафты для дальнейшего увеличения производства 280 000 тонн полиэтилена, 100 000 тонн полипропилена и 50 000 тонн пиролизного дистиллята.По итогам встречи договорились изучить направления сотрудничества с точки зрения реализации перспективных газохимических проектов. Планируется также внедрить систему банковской поддержки контрактов, изучить опыт в этой сфере и регулярно обмениваться необходимой информацией.Напомним, в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию 19 ноября этого года "Узбекнефтегаз" согласовал с ВЭБ.РФ, АО "ЭКСАР", Газпромбанком и Bank GPB International S.A. условия кредита на 257,3 миллиона долларов.Документ предполагает сотрудничество в рамках финансирования программы по увеличению добычи углеводородного сырья.
https://uz.sputniknews.ru/20200922/Gazprombank-otkroet-predstavitelstvo-v-Uzbekistane-15031813.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/14/20562633_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_72cad2da66219fadfe3f7bd3ea310d97.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
газпромбанк, узбекистан

Газпромбанк расширит работу с Узбекистаном по нефтегазовым проектам

18:21 01.12.2021
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкПоказатель давления в измерительных линиях сырьевого газа на Амурском ГПЗ
Показатель давления в измерительных линиях сырьевого газа на Амурском ГПЗ - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2021
© Sputnik / Павел Львов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
АО "Газпромбанк" намерен внедрить систему банковской поддержки контрактов с АО "Узбекнефтегаз". Стороны планируют регулярно обмениваться необходимой информацией.
ТАШКЕНТ, 1 дек — Sputnik. Председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Мехриддин Абдуллаев встретился с членами делегации АО "Газпромбанк" во главе с Алексеем Матвеевым, сообщили в пресс-службе "Узбекнефтегаз".
Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества с "Газпромбанком". Речь, в частности, о финансировании стратегических инвестиционных проектов на сумму около 1,1 млрд долларов.
© Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"Узбекнефтегаз
Узбекнефтегаз - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2021
Узбекнефтегаз
© Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
К примеру, проект по производству синтетического жидкого топлива на основе очищенного метана в Шуртанском газохимическом комплексе будет реализован при поддержке кредитных средств "Газпромбанка" в объеме 120 млн долларов.
Кроме того, российский банк выступал консультантом по выбору финансовой модели проекта, принимал участие в переговорах с банками Китая и Кореи и заключении кредитных договоров.
В рамках проекта, который предусматривает расширение производственных мощностей Шуртанского газохимического комплекса и является логическим продолжением проекта GTL, будет перерабатываться 430 000 тонн синтетической нафты для дальнейшего увеличения производства 280 000 тонн полиэтилена, 100 000 тонн полипропилена и 50 000 тонн пиролизного дистиллята.
По итогам встречи договорились изучить направления сотрудничества с точки зрения реализации перспективных газохимических проектов. Планируется также внедрить систему банковской поддержки контрактов, изучить опыт в этой сфере и регулярно обмениваться необходимой информацией.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.09.2020
Экономика
Газпромбанк откроет представительство в Узбекистане
22 сентября 2020, 19:45
АО "Газпромбанк"

АО "Газпромбанк" является одним из крупнейших российских универсальных банков и занимает лидирующие позиции по частному капиталу в списке банков Центральной и Восточной Европы.

Напомним, в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию 19 ноября этого года "Узбекнефтегаз" согласовал с ВЭБ.РФ, АО "ЭКСАР", Газпромбанком и Bank GPB International S.A. условия кредита на 257,3 миллиона долларов.
Документ предполагает сотрудничество в рамках финансирования программы по увеличению добычи углеводородного сырья.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:54Почему российского "убийцу" авианосцев сравнивают с НЛО
20:25Куда ушли мигранты: о ситуации в кризисном центре на границе – видео
20:07"Омикрон" добрался до Южной Кореи
19:55Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет 23 декабря
19:38Экс-главному тренеру узбекского “Навбахора” пригрозили переломать ноги
19:05Ну-ка дыхни! Ученые создали прибор, определяющий коронавирус по выдоху
18:49Как Silk Avia может обеспечить граждан дешевыми билетами - видео
18:37Еще один российский вуз открывается в Узбекистане
18:21Газпромбанк расширит работу с Узбекистаном по нефтегазовым проектам
17:42Дзюдоист из Узбекистана занял второе место в международном рейтинге
17:05В Мининноваций выяснили, обнаружен ли в Узбекистане новый штамм "омикрон"
16:28Гаспарян объяснил, что Лукашенко сделал со своими недругами — видео
16:23Стало известно, как узбекистанцы встретят новогодние праздники
16:14Назарбаев признался, что ошибался, назначая людей на высокие должности
16:06Юлдуз Усманова встретилась с поклонницами, которые спели ее хит — видео
15:16Кто и как уговорил Мунису Ризаеву и Райхон выступить на одной сцене
15:12Вновь на замке: Узбекистан ввел новые ограничения на въезд
14:33Россия поможет Узбекистану создать производство станков
14:31Протестующие собрались у здания ЦИК в Кыргызстане
14:10В Казахстане выйдет банкнота с изображением Назарбаева